Люди оказались довольны работой чаще, чем принято считать

Исследователи изучили отношение американцев к работе и сравнили с восприятием общей ситуации на рынке труда. Оказалось, большинство людей довольны условиями труда, но считают себя исключением из правила.

Современные исследования рынка труда направлены на поиск способов не только улучшить экономическое положение разных социальных групп, но и сделать работу для большинства людей комфортной. Специалисты ищут возможность не просто заработать, а стать частью чего-то значимого, работодатели же стремятся создать пространство, где люди смогут реализовать себя и захотят остаться надолго.

В последние годы усилилась так называемая антирабочая риторика. В медиа все чаще говорят о некомфортных условиях труда, называют любовь к профессии капиталистической ловушкой («работа не ответит вам взаимностью») и отмечают тенденцию к «тихому увольнению», когда люди не делают ничего сверх заявленного в контракте минимума. Сформировался и прочно укрепился стереотип, что многие, если не все, несчастны на рабочем месте. Ученые из Университета Торонто и Макмастерского университета (Канада) развеяли его в своей монографии. О ней рассказало издание The Conversation.

С помощью исследовательской компании YouGov они провели опрос, в котором участвовали более 5000 трудоустроенных американцев. Выборку сделали репрезентативной с точки зрения социально-экономических и географических характеристик. Участники исследования отвечали на пять вопросов «за себя» и «за других». В результате авторы монографии смогли сравнить отношение людей к собственной работе и то, как они оценивают чужие настроения.

Оказалось, удовлетворены работой 79% респондентов, а считают, что другие американцы занимают схожую позицию, только 49%. Восприятие отличалось от реальной ситуации в трети случаев. Еще большее расхождение выявили в вопросе стресса: доля людей, которые оценивают свою работу как очень напряженную, была на 32% меньше, чем тех, в чьем представлении с переживаниями на рабочем месте сталкиваются большинство американцев.

Зарплату считали слишком маленькой 62% опрошенных, однако 89% были уверены, что заработок не устраивает большую часть людей. Восприятие и реальность в этом случае расходились меньше, чем в других, но разница в 27% все равно ощутима. На 35% различались мнения людей об отношениях с коллективом и руководством. Они устраивали 57% респондентов, но только 22% распространяли свою точку зрения на остальных американцев.

Самый большой, 39%-ный, разрыв «ожиданий и реальности» касался сверхурочной работы. Работали больше, чем требуется по договору, 52% опрошенных, но лишь 13% посчитали, что такая ситуация у большинства.

Авторы исследования поставили под сомнение стереотип о том, что большая часть людей несчастна на работе, тем не менее в то же время продемонстрировали его силу. Такие сбои в восприятии могут объясняться склонностью человека к индивидуальному оптимизму, но социальному пессимизму. Кроме того, дело может быть в специфике потребления информации: мы с большей вероятностью обратим внимание на негативные сообщения о других, чем на позитивные.

По мнению авторов исследования, если работать с восприятием людей и грамотно воздействовать на него, можно сделать социальные настроения более соответствующими действительности. В случае с отношением к работе объективные факты смогут усилить оптимизма в обществе. Ученые не отрицают финансовых трудностей, с которыми на самом деле сталкивается большинство, однако считают, что не будет лишним изменить представление о работе как о «необходимом зле».

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