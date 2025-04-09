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24 минуты назад
Юлия Трепалина
123

Зарплатная прозрачность оказалась «палкой о двух концах»

4.7

Во многих компаниях данные об окладах персонала держат в тайне, но другие работодатели предпочитают прозрачность в этой области. Хотя считается, что второй подход снижает неравенство в оплате труда, способствует справедливому и этическому отношению к сотрудникам, недавнее исследование показало, что не все так однозначно: информация о заработке сослуживцев может по-разному влиять на людей, их зарплатные ожидания, мотивацию и чувство справедливости.

Психология
# заработная плата
# заработок
# зарплата
# персонал
# прозрачность
# работа
# сотрудники
сотрудник и директор
Кадр из фильма «Области тьмы» / © Lionsgate Films

Чтобы разобраться в последствиях прозрачности оплаты труда, ведущий автор исследования Борис Мацеёвский — специалист в области бизнеса и управления из Калифорнийского университета в Риверсайде — совместно с коллегами из США и Великобритании провел серию онлайн-тестов. Участников для них, в общей сложности почти 800 человек, набрали с помощью краудсорсинговой площадки Amazon Mechanical Turk (Mturk). Статью об исследовании опубликовал Journal of Business Ethics.

В экспериментах, с подробным описанием которых можно ознакомиться в полном тексте научной работы, ученые проверили, как сведения об окладах коллег влияли на запросы сотрудников о повышении оплаты. Согласно гипотезе исследователей, эффект зависит не только от сравнения с суммами сослуживцев, но и в целом от места человека в зарплатном рейтинге. Другими словами, от того, насколько он далек или близок к верхним либо нижним позициям в списке.

Тесты показали: зная разницу с зарплатами других, «топовые», хорошо оплачиваемые, сотрудники чувствовали, что заслуживают еще большего повышения и были готовы просить его, даже когда понимали, что у соседей по рейтингу схожий заработок.

Напротив, на людях, занимавших низкие позиции, информация о зарплатах действовала деморализующе: они реже решались попросить повышения, порой считая, что вообще не заслуживают увеличения жалования. Подобное отношение может снижать стремление к лучшим результатам и желание к совместной работе, предупредили ученые.

Таким образом, удалось установить, что прозрачность зарплат может двояко действовать на сотрудников, усиливая зарплатные ожидания «топов» и занижая планку у более низкооплачиваемых работников, даже когда те объективно заслуживают повышения.

С учетом результатов авторы призвали компании аккуратно подходить к раскрытию данных об окладах, тщательно взвешивая, какую информацию делать доступной сотрудникам. Результаты экспериментов опровергают мнение о том, что зарплатная прозрачность всегда ведет только к положительным изменениям, сокращая неравенство и повышая справедливость оплаты.

Прозрачность — мощный инструмент, но его следует использовать разумно, иначе он может способствовать усилению разрыва и демотивировать работников, не занимающих верхние позиции, предупредили ученые.

Также авторы признали, что, как и в других экспериментальных исследованиях, в их работе есть определенные ограничения, связанные со спецификой выборки, искусственными условиями тестов и использованием в них гипотетических сценариев.

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Психология
# заработная плата
# заработок
# зарплата
# персонал
# прозрачность
# работа
# сотрудники
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