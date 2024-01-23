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10 минут назад
Полина Меньшова
17

Экономисты предложили способ снизить бедность женщин

6.2

Ученые нашли способ снизить бедность женщин с помощью микрокредитования, поддержки микропредприятий и менторства.

Антропология
# бедность
# гендерный разрыв
# мужчины и женщины
# новость
# экономика
Девушка сидит на земле
Девушка сидит на земле / © pxhere.com

Борьба с бедностью находится в центре внимания экономистов и социологов. Международное объединение Оксфам спрогнозировало, когда ее удастся искоренить во всем мире, в США доказали, что безусловный базовый доход может снизить бездомность. Нобелевскую премию по экономике в 2023 году получила профессор Гарвардского университета Клаудия Дейл Голдин «за улучшение нашего понимания женского рынка труда».

Согласно обзору гендерных аспектов от ООН, к 2030 году 340 миллионов женщин и девочек во всем мире могут оказаться в крайней нищете. К преклонному возрасту у них, в отличие от мужчин, остается мало источников дохода и сбережений, а пенсий или социальных выплат не хватает на все необходимые траты. Это объясняется тем, что женщины с большей вероятностью прерывают карьеру, часто вынуждены работать неполный день, меньше зарабатывают и не получают финансового вознаграждения за обязанности по уходу.

Исследователи из австралийского университета Монаша предложили способ повысить экономическую безопасность женщин, начав сотрудничать с благотворительной организацией Women of Will (WoW) в Малайзии. Она в 2021-2022 годах при поддержке корпоративных спонсоров предоставляла женщинам-кормильцам с низким доходом беспроцентное микрофинансирование, услуги бизнес-коучинга и наставничества. Влияние программы WoW ученые измеряли с помощью рандомизированных контролируемых испытаний и опросов.

Участницы эксперимента (в основном — матери-одиночки) улучшили экономическое положение по ряду показателей. Например, 79,46% женщин благодаря программе смогли развивать микропредприятия, не сталкиваясь с кассовыми разрывами и задолженностями. Более 80% участниц исследования постоянно получали новые знания в сфере бизнеса, благодаря чему увеличивали доход своих семей. Их финансовое благополучие и стабильность в целом оказались выше, чем у женщин, которые не участвовали в эксперименте.

Важно, что успех в микробизнесе освободил женщинам время на то, чтобы налаживать личную жизнь или общаться с семьей. Почти 72% участниц программы смогли глубже погрузиться в жизнь детей, что положительно повлияло на их образование. Повысилась и общая уверенность женщин в себе — об этом сообщили около 85% подопечных WoW.

Микрокредитование и развитие микропредприятий давно зарекомендовали себя как эффективные способы снизить нищету. Однако в Университете Монаша обратили внимание, что высокие проценты не позволяют женщинам улучшить экономическое положение: они оказываются в долговой яме, теряют активы, вынуждены голодать или даже становиться рабами, чтобы погасить задолженность.

Тяжелое финансовое положение сопровождается сильным стрессом, заболеваниями психики и иногда суицидальными мыслями. Женщине тяжело сфокусироваться на микропредприятии, которое необходимо развивать: внимание направлено на поиск решения, чтобы выплатить долг. В этом отношении, считают авторы исследования, корпорациям и благотворительным организациям важно сотрудничать, чтобы у женщин был доступ к беспроцентным микрозаймам, а также возможность открывать и развивать собственный микробизнес.

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Антропология
# бедность
# гендерный разрыв
# мужчины и женщины
# новость
# экономика
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