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5 часов назад
МИФИ
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В НИЯУ МИФИ нашли метод оценки активации иммунных клеток

4.4

В Лаборатории зондовой микроскопии и физики поверхности Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ узнали о связи между изменением клеточной поверхности иммунных клеток (нейтрофилов) и их активацией.

МИФИ
# иммунитет
# иммунные клетки
# микроскопия
# нейтрофилы
В НИЯУ МИФИ нашли метод оценки активации иммунных клеток
В НИЯУ МИФИ нашли метод оценки активации иммунных клеток / © Getty images

Нейтрофилы — один из типов клеток, имеющих чрезвычайно важное для человека значение. Нейтрофилы представляют собой наиболее многочисленный тип иммунных клеток, способных в организме человека мгновенно реагировать на появление чужеродных агентов и препятствовать их распространению. Помимо этого, они участвуют в таких процессах как восстановление после сложных травм, рак, аутоиммунные заболевания и хронические воспалительные процессы.

Несмотря на активные исследования ученых, многие вопросы, касающиеся структуры и функций нейтрофилов, пока остаются без ответа. В частности, использование традиционных оптических методов не позволяет полностью раскрыть все механизмы работы нейтрофилов и происходящих в них процессов. В связи с этим существует острая необходимость в разработке и применении новых методов исследования, которые позволят улучшить наше понимание этого критически важного компонента иммунной системы.

В Лаборатории зондовой микроскопии и физики поверхности Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ проведено исследование, позволившее установить корреляцию между изменением клеточной поверхности иммунных клеток (нейтрофилов) и их активацией.

В совместной научной публикации доктора физико-математических наук Максима Докукина (Саровский Физико-технический институт НИЯУ МИФИ) и кандидата биологических наук Виктории Сергуновой (НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского) говорится об исследовании изменения поверхности нейтрофилов в процессе их активации активной формой кислорода. Статья опубликована в специальном выпуске международного рецензируемого журнала Cells, посвященном достижениям сканирующей зондовой микроскопии в клеточной биологии.

В исследованиях, принимала активное участие студентка физико-технического факультета Саровского Физико-технического института НИЯУ МИФИ Оксана Тилинова. Одной из ключевых характеристик нейтрофилов является их способность быстро менять форму. Нейтрофилы, циркулирующие в кровотоке, имеют форму, близкую к сферической, но способны быстро ее менять, и эта особенность позволяет нейтрофилам за короткий промежуток времени достичь необходимого участка ткани.

В работе исследовалась топография и адгезия клеточной поверхности нейтрофилов в процессе активации. Было показано, что, анализируя адгезионные изображения клеточной поверхности, можно оценить уровень активации нейтрофилов. Важно отметить, что эта оценка была получена при использовании новой методики атомно-силовой микроскопии Ringing mode, разработанной Максимом Докукиным. Этот метод является уникальным для применения в биологии, он открывает новые горизонты для дальнейших исследований наноразмерных клеточных изменений в клеточной биологии и медицине.

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Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - ведущий российский вуз, занимающийся подготовкой высококвалифицированных инженерных кадров для атомной отрасли, науки, IT-сферы, а также других высокотехнологичных секторов экономики России. Расположен в Москве, имеет 16 филиалов в разных регионах России, в Узбекистане и Казахстане
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# иммунитет
# иммунные клетки
# микроскопия
# нейтрофилы
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