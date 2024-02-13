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3 часа назад
Ольга Иванова
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Танцы укрепили психическое здоровье лучше физических упражнений

4.9

Австралийские ученые пришли к выводу, что любые виды танцев восстанавливают психическое здоровье и когнитивные способности лучше другой физической активности. Это касалось не только молодых людей, но и пожилых.

Медицина
# депрессия
# психические нарушения
# слабоумие
# танцы
# физическая активность
танцы
Танцы укрепили психическое здоровье лучше физических упражнений / © Getty images

От 26 до 33 процентов населения планеты в тот или иной период жизни страдают психическими заболеваниями, то есть они составляют от девяти до почти 17 процентов от бремени всех заболеваний в мире. У тех, кто сталкивается с этими недугами, на 10-15 лет короче продолжительность жизни (не говоря уже о снижении ее качества), до трех раз выше риск развития хронических заболеваний. Самые распространенные проблемы с психическим здоровьем — депрессия и повышенная тревожность, которые считаются одними из ведущих причин смертей в мире (в результате самоубийства или ишемической болезни сердца, инсульта).

Психические заболевания поражают людей на протяжении всей их жизни, а вот когнитивные нарушения чаще всего развиваются ближе к пожилому возрасту. Но они также отчасти связаны с плохим психическим здоровьем. Недуги, ассоциирующиеся с когнитивными нарушениями (например, болезнь Альцгеймера), тоже приводят к преждевременной смерти.

Физическая активность улучшает психическое здоровье и положительно влияет на когнитивные способности. Некоторые механизмы такого эффекта известны — это повышение уровня эндорфинов и, как следствие, ослабление симптомов депрессии и тревоги. Несмотря на доказанную эффективность, только 25 процентов взрослых регулярно занимаются физическими упражнениями, а 50 процентов прекращают занятия в течение полугода.

Ученые из университетов Сиднейского и Технологического Квинсленда (Австралия) решили больше узнать о том, какие именно формы физических упражнений влияют на вышеперечисленные процессы наиболее эффективно. Исследование опубликовано в журнале Sports Medicine.

Специалисты провели анализ 21 737 записей из 27 исследований, общий размер выборки которых составил 1392 человека (из них 944 — женщины). Возраст участников был разным: от семи до 85 лет. Среди них были как здоровые люди, так и страдающие хроническими заболеваниями, например болезнью Паркинсона, сердечной недостаточностью, церебральным параличом и фибромиалгией.

Изучив различные виды физической активности (например, командные виды спорта, боевые искусства, ходьба, силовые тренировки), которыми занимались люди, ученые пришли к выводу, что одной из самых эффективных для улучшения психического здоровья и когнитивных способностей из таковых можно назвать танцы. Причем не важно, какие именно, — театральные, социальные, аэробные.

Анализ работ показал, что еженедельные занятия танцами в течение шести и более недель улучшили ряд показателей физического здоровья (например, сердечно-сосудистую функцию) и делали это более эффективно по сравнению с физическими упражнениями. Кроме того, исследования продемонстрировали, что удовольствие от танцев повышает желание заниматься физической активностью. К тому же такой вид упражнений эффективнее остальных видов спортивных упражнений повлиял на ослабление симптомов депрессии, улучшил память. Это касалось не только молодых людей, но и пожилых, имеющих клинические заболевания.

В самом деле, танцы — уникальная форма упражнений, требующая сложных движений, которые должны сочетаться с музыкой, хореографической последовательностью и эстетикой.

«Заучивание танцевальных элементов и их последовательности улучшает когнитивные способности, а партнерские и групповые танцы повышают социальное взаимодействие между людьми, эстетическое же наслаждение от танцев может принести пользу психологическому благополучию», — рассказала одна из авторов исследования Алисия Фонг Ян (Alycia Fong Yan) из Сиднейского университета.

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Медицина
# депрессия
# психические нарушения
# слабоумие
# танцы
# физическая активность
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