Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, когда в течение суток, недели и года люди счастливее всего
На крупной выборке почти из 50 тысяч человек исследователи в течение двух лет проследили, как у людей меняются психическое состояние, ощущения благополучия, счастья и удовлетворенности жизнью в разное время года, дня и недели.
Душевное равновесие и то, насколько хорошо и благополучно человек чувствует себя, динамичны по природе и могут меняться за короткое и более продолжительное время. Примеров научных работ, в которых рассматривались бы их вариации в течение дня, немного, причем в большинстве речь идет об отдельных людях или небольших группах.
Журнал BMJ Mental Health недавно опубликовал одно из наиболее полных исследований на этот счет. Его провели специалисты из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) среди более чем 49 тысяч жителей своей страны. Регулярные опросы, проходившие онлайн с марта 2020-го по март 2022 года, показали, что в целом люди ощущали себя наиболее счастливыми по утрам, а хуже всего оценивали психическое состояние и общее благополучие ближе к полуночи.
В исследовании применили проверенные методики для оценки разных психологических аспектов, в том числе симптомов депрессии, тревожности и одиночества, ощущения благополучия, счастья, удовлетворенности жизнью и осознавания смысла в ней. Также респонденты отвечали на прямые вопросы: «Насколько счастливыми вы чувствовали себя на прошлой неделе; насколько были удовлетворены своей жизнью; насколько стоящим ощущали то, что делаете в жизни?»
В каждом опросе указывалось время (от шести утра до полуночи) и полная дата прохождения, включая число, день недели, месяц и год (2020, 2021, 2022). Дополнительно об участниках собрали другую информацию, которая касалась возраста, пола, этнической принадлежности, уровня образования, занятости, района проживания (сельский, городской), сведений о медицинских диагнозах.
Помимо суточных, исследователи выявили отчетливые сезонные вариации в психическом состоянии. Зимой люди чаще сообщали о депрессивных и тревожных симптомах и одиночестве. В другие времена года уровень счастья, удовлетворенность жизнью и ощущение, что она имеет смысл, оценивали выше. Пиковые результаты по всем параметрам отмечали летом.
Влияние дней недели на результаты было не сталь заметным. По понедельникам и пятницам удовлетворенность жизнью, благополучие и счастье оценивали выше, чем по воскресеньям. Люди также ощущали себя счастливее по вторникам. Каких-то корреляций между днями недели и чувством одиночества не обнаружили.
Поскольку исследование наблюдательное, оно не позволяет установить причинно-следственные связи. Авторы отметили, что на результаты могли повлиять другие не учтенные в новой работе факторы, такие как циклы сна или погода. Кроме того, изменения в психическом состоянии и ощущении благополучия могут быть связаны с физиологическими процессами, зависящими от времени суток: например, с выработкой гормона кортизола, регулирующего уровень стресса в организме.
По словам ученых, выявленные тенденции интригуют, но необходимы дополнительные исследования, которые учитывали бы все потенциальные искажающие факторы. Если выводы подтвердятся, они могут иметь важное практическое значение. Например, будут полезны службам психологической поддержки.
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
Пластические хирурги изучили, куда направляют взгляд мужчины и женщины, когда видят женские ягодицы. Результаты исследования планируют использовать в эстетической медицине, а также для понимания стандартов красоты в разных культурах.
Исследователи использовали узкоспециализированный прибор — квантовый отжигатель — для изучения распада ложного вакуума. Они получили важные данные о динамике взаимодействия пузырьков истинного вакуума, запускающего процесс фундаментального изменения Вселенной.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дети-маугли
Как мы будем лечить зубы в будущем: роботы-стоматологи и регенерация
История Земли за полчаса
Вопросы читателей (ч. 5)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии