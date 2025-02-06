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3 минуты назад
Юлия Трепалина
7

Ученые выяснили, когда в течение суток, недели и года люди счастливее всего

4.9

На крупной выборке почти из 50 тысяч человек исследователи в течение двух лет проследили, как у людей меняются психическое состояние, ощущения благополучия, счастья и удовлетворенности жизнью в разное время года, дня и недели.

Психология
# благополучие
# времена года
# время суток
# психическое состояние
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# Утро
широкая улыбка
Кадр из фильма «Американский психопат» / © Lionsgate Films

Душевное равновесие и то, насколько хорошо и благополучно человек чувствует себя, динамичны по природе и могут меняться за короткое и более продолжительное время. Примеров научных работ, в которых рассматривались бы их вариации в течение дня, немного, причем в большинстве речь идет об отдельных людях или небольших группах.

Журнал BMJ Mental Health недавно опубликовал одно из наиболее полных исследований на этот счет. Его провели специалисты из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) среди более чем 49 тысяч жителей своей страны. Регулярные опросы, проходившие онлайн с марта 2020-го по март 2022 года, показали, что в целом люди ощущали себя наиболее счастливыми по утрам, а хуже всего оценивали психическое состояние и общее благополучие ближе к полуночи.

В исследовании применили проверенные методики для оценки разных психологических аспектов, в том числе симптомов депрессии, тревожности и одиночества, ощущения благополучия, счастья, удовлетворенности жизнью и осознавания смысла в ней. Также респонденты отвечали на прямые вопросы: «Насколько счастливыми вы чувствовали себя на прошлой неделе; насколько были удовлетворены своей жизнью; насколько стоящим ощущали то, что делаете в жизни?»

В каждом опросе указывалось время (от шести утра до полуночи) и полная дата прохождения, включая число, день недели, месяц и год (2020, 2021, 2022). Дополнительно об участниках собрали другую информацию, которая касалась возраста, пола, этнической принадлежности, уровня образования, занятости, района проживания (сельский, городской), сведений о медицинских диагнозах.

Помимо суточных, исследователи выявили отчетливые сезонные вариации в психическом состоянии. Зимой люди чаще сообщали о депрессивных и тревожных симптомах и одиночестве. В другие времена года уровень счастья, удовлетворенность жизнью и ощущение, что она имеет смысл, оценивали выше. Пиковые результаты по всем параметрам отмечали летом.

Влияние дней недели на результаты было не сталь заметным. По понедельникам и пятницам удовлетворенность жизнью, благополучие и счастье оценивали выше, чем по воскресеньям. Люди также ощущали себя счастливее по вторникам. Каких-то корреляций между днями недели и чувством одиночества не обнаружили.

Поскольку исследование наблюдательное, оно не позволяет установить причинно-следственные связи. Авторы отметили, что на результаты могли повлиять другие не учтенные в новой работе факторы, такие как циклы сна или погода. Кроме того, изменения в психическом состоянии и ощущении благополучия могут быть связаны с физиологическими процессами, зависящими от времени суток: например, с выработкой гормона кортизола, регулирующего уровень стресса в организме.

По словам ученых, выявленные тенденции интригуют, но необходимы дополнительные исследования, которые учитывали бы все потенциальные искажающие факторы. Если выводы подтвердятся, они могут иметь важное практическое значение. Например, будут полезны службам психологической поддержки.

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Психология
# благополучие
# времена года
# время суток
# психическое состояние
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# Утро
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Serjo Djachkowski
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Vlad, скорее всего надо урезать осетра и условно уменьшить зоопарк ракет. Россия не Советский Союз как говорится по одежке протягивай ножки. Может

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Александр Березин
1 час назад
Alexander, "Александр, что это за реактор рпзмножитель? В РФ по договору с сша размножителей плутония нет" Вы путаете разные вещи: реактор-размножитель

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Vlad Ok
2 часа назад
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Арт Лим
2 часа назад
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ulogin_facebook_998483030336074
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Vlad Ok
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Serjo Djachkowski
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Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

YUKAN TM
3 часа назад
Detroit become human 🥶

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Vlad Ok
4 часа назад
Юрий, как не странно но опен AI намного умнее многих работничков :))) и робот умеет 24/7 без приступов лени, прогулов запоев отпусков больничных и

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Александр Березин
4 часа назад
Serjo, "Наказали за " метан" " это какая-то конкретная информация, или вашее предположение? Так-то вроде метан никто не сворачивает, по крайней мере,

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Кирилл Цветков
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Какие выводы то? Статья сама себя повторяет два раза в тексте

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Александр Панов
4 часа назад
А что находится в данном радиусе. Какие звёзды?

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Serjo Djachkowski
4 часа назад
До управляемого термоядерного синтеза осталось 30 лет. "Постоянная Капицы"

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Лана Пренципал
5 часов назад
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Иван Колупаев
5 часов назад
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Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

serega da
6 часов назад
Сергей, считается легко по размеру световых колбочек на сетчатке глаза, и углу преломления света в кристаллике. Качество, Разрешающая способность

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

serega da
6 часов назад
Adriano, похоже, автор статьи тоже этого не понимает. Он мог бы указать в статье, что обнаружить нас можно только состояние там около 30 световых лет, ну

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

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