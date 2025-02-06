Ученые выяснили, когда в течение суток, недели и года люди счастливее всего

На крупной выборке почти из 50 тысяч человек исследователи в течение двух лет проследили, как у людей меняются психическое состояние, ощущения благополучия, счастья и удовлетворенности жизнью в разное время года, дня и недели.

Душевное равновесие и то, насколько хорошо и благополучно человек чувствует себя, динамичны по природе и могут меняться за короткое и более продолжительное время. Примеров научных работ, в которых рассматривались бы их вариации в течение дня, немного, причем в большинстве речь идет об отдельных людях или небольших группах.

Журнал BMJ Mental Health недавно опубликовал одно из наиболее полных исследований на этот счет. Его провели специалисты из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) среди более чем 49 тысяч жителей своей страны. Регулярные опросы, проходившие онлайн с марта 2020-го по март 2022 года, показали, что в целом люди ощущали себя наиболее счастливыми по утрам, а хуже всего оценивали психическое состояние и общее благополучие ближе к полуночи.

В исследовании применили проверенные методики для оценки разных психологических аспектов, в том числе симптомов депрессии, тревожности и одиночества, ощущения благополучия, счастья, удовлетворенности жизнью и осознавания смысла в ней. Также респонденты отвечали на прямые вопросы: «Насколько счастливыми вы чувствовали себя на прошлой неделе; насколько были удовлетворены своей жизнью; насколько стоящим ощущали то, что делаете в жизни?»

В каждом опросе указывалось время (от шести утра до полуночи) и полная дата прохождения, включая число, день недели, месяц и год (2020, 2021, 2022). Дополнительно об участниках собрали другую информацию, которая касалась возраста, пола, этнической принадлежности, уровня образования, занятости, района проживания (сельский, городской), сведений о медицинских диагнозах.

Помимо суточных, исследователи выявили отчетливые сезонные вариации в психическом состоянии. Зимой люди чаще сообщали о депрессивных и тревожных симптомах и одиночестве. В другие времена года уровень счастья, удовлетворенность жизнью и ощущение, что она имеет смысл, оценивали выше. Пиковые результаты по всем параметрам отмечали летом.

Влияние дней недели на результаты было не сталь заметным. По понедельникам и пятницам удовлетворенность жизнью, благополучие и счастье оценивали выше, чем по воскресеньям. Люди также ощущали себя счастливее по вторникам. Каких-то корреляций между днями недели и чувством одиночества не обнаружили.

Поскольку исследование наблюдательное, оно не позволяет установить причинно-следственные связи. Авторы отметили, что на результаты могли повлиять другие не учтенные в новой работе факторы, такие как циклы сна или погода. Кроме того, изменения в психическом состоянии и ощущении благополучия могут быть связаны с физиологическими процессами, зависящими от времени суток: например, с выработкой гормона кортизола, регулирующего уровень стресса в организме.

По словам ученых, выявленные тенденции интригуют, но необходимы дополнительные исследования, которые учитывали бы все потенциальные искажающие факторы. Если выводы подтвердятся, они могут иметь важное практическое значение. Например, будут полезны службам психологической поддержки.

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