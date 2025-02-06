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7 минут назад
Evgenia Vavilova
24

Животные оказались способны чувствовать магнитное поле на квантовом пределе обнаружения

4.7

Физики выяснили, что некоторые рецепторы животных, реагирующие на магнитное поле, работают близко к квантовому пределу. По мнению исследователей, тщательное изучение таких рецепторов поможет людям создавать более компактные детекторы магнитного поля.

Физика
# магнетит
# магнитное поле Земли
# магниторецепция
Канадские гуси / © pxhere.com
Канадские гуси / © pxhere.com

Многие существа используют магнитное поле Земли для навигации — птицы, бабочки, рыбы, летучие мыши, даже бактерии. У животных в процессе эволюции развились разные типы магнитных сенсоров: радикальные пары, индукционные механизмы и магниторецепция на основе магнетита, минерала из оксидов железа, содержащегося в их организме.

Радикальные пары работают, детектируя связь между неспаренными электронами, связанными с определенными молекулами. Индукция преобразует энергию магнитного поля в электричество, а нервная система животного затем регистрирует электрический заряд. Магниторецепция на основе магнетита работает за счет восприятия движения или смены ориентации крошечных кристаллов железа в теле животного, подобно ориентации по компасу.

Ученые из Университета Крита (Греция) заинтересовались пределами чувствительности животных к магнитному полю в зависимости от типа их сенсоров. Они начали с того, что определили параметры оценки магнитного сенсора — объем, время ответа и степень неопределенности в оценке магнитного поля. Также исследователи указали, что эти параметры могут оказаться очень маленькими для крошечных сенсоров, но существует физический предел работы таких структур, связанный с постоянной Планка.

Чтобы оценить биологические сенсоры, физики предположили, что некоторые животные воспринимают магнитное поле на величинах, близких к теоретическому пределу из-за их малого размера и крайне слабых изменений магнитного поля, которые они способны улавливать. Вместо того чтобы пытаться измерить такие параметры, ученые пошли обратным путем: начали с квантового предела и вывели неизвестные параметры.

Авторы исследования выяснили, что как минимум два биологических магниторецептора, связанных с восприятием химических реакций у различных животных, могут работать прямо на квантовом пределе обнаружения магнитного поля или очень близко к нему. Работа опубликована в журнале PRX Life.

Расчеты показали, что индукционные механизмы не достигают квантового уровня чувствительности. Однако радикально-парный механизм и чувствительность на основе магнетита могут подходить очень близко к пределам точности обнаружения магнитного поля.

Это открытие, по мнению физиков, может привести к созданию более чувствительных устройств для обнаружения магнитных полей.

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Физика
# магнетит
# магнитное поле Земли
# магниторецепция
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