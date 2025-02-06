Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.

На протяжении всей истории человечества скорость развития разных его частей резко различалась. Если Новый Свет толком так и не вышел из неолита, Австралия — из палеолита, то исходно немногочисленные предки современных китайцев, индоевропейцев и афразийцев создали почти все цивилизации древности. Однако у наиболее влиятельной (до XXI века) из этих ветвей, индоевропейской, достаточно запутанная история: ученые до сих пор спорят, где, когда и как сформировались индоевропейцы.

В последние десятилетия, в основном благодаря анализу ДНК, стало ясно, что перед завоеванием Индии и Западной Европы индоевропейцы проживали на территории ямной культуры — в степях близ Черного моря и Каспия. Приблизительно в 3300 году до нашей эры они вторглись в прилегающие к ним с запада области Европы (до Атлантики), создав культуру шнуровой керамики, а также в степи современной Хакасии (афанасьевская культура).

Но то, что древнейшие индоевропейцы были ямниками, отвечало лишь на часть вопросов об их происхождении. Возник другой вопрос: из кого, как и когда образовались сами ямники, первые изобретатели телег с колесами, скотоводы с мотыжным земледелием и бронзовой металлургией? Особую сложность в вопрос внесла высочайшая для той эпохи мобильность ранних индоевропейцев: в их курганах археологи находили скелеты со следами ДНК из огромного количества регионов, от Сибири и Анатолии до Загроса и Закавказья. Правда, удельный вес генов из этих регионов резко различается.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, проанализировали ДНК 435 человек той эпохи (более 80 процентов из них — с территории современной России), чтобы разобраться в происхождении ямной культуры. Удалось выявить основные группы их предков и «удельный вес» этих групп. В связи с этим ученые посчитали, что выяснили, в какой именно группе и когда на самом деле возникла индоевропейская общность.

Примерно 80 процентов генов всех ямников вывели из групп, живших за четыре-пять тысяч до нашей эры в районе от Нижней Волги до Кавказа. Около 4000 года до нашей эры часть из них мигрировала к Днепру, где смешались с местными охотниками-собирателями, образовав среднестоговскую культуру.

Лишь 20 процентов генов будущих ямников происходили от приднепровских охотников-собирателей. Но авторы исследования почему-то считают именно это слияние у Днепра точкой формирования предков ямной культуры в целом. По всей видимости, так произошло потому, что при последующей экспансии ямников в ДНК из обнаруженных скелетов почти нет следов смешивания с местными жителями, в то время как в районе среднестоговской культуры следы такого смешивания есть.

Ученые отметили, что в начале периода 3650-3350 годов до нашей эры численность ямников была небольшой — всего несколько тысяч человек. Напомним, что сегодня на индоевропейских языках говорит примерно 40 процентов землян. Вслед за этим в этом сообществе случился взрывной демографический рост: к 3300 году до нашей эры их было примерно на порядок больше, чем к 3600 году до нашей эры.

Численность популяции ямников-индоевропейцев по разным датировочным группам древних ДНК. Легко видеть, что до середины четвертого тысячелетия до нашей эры численность их предков снижалась. Общее сокращение достигло нескольких раз. Но после 3600 года до нашей эры случился ренессанс: ямники начали крайне быстро расти численно / © Iosif Lazaridis et al.

Сразу после 3300 года до нашей эры они распространились на территорию современной Хакасии и Западной Европы, а также в Малую Азию. Ученые предположили, что эта быстрая экспансия стала результатом каких-то технологических или культурных инноваций, возникших в среднестоговской культуре незадолго до 3300 года до нашей эры.

Группа Нижней Волги — Кавказа оставила свой генетический след как в Закавказье, к 4000 году до нашей эры, вероятно, поучаствовав в формировании ядра будущих армян, так и в Анатолии, где 10 процентов генов хеттов произошли именно от этой группы. Авторы новой статьи предположили, что общность носителей протоиндоанатолийского языка сложилась в группе Нижней Волги — Кавказа между 4400 и 4000 годами до нашей эры. Получается, индоевропейское происхождение имеют и хетты, и ямники, но в генах хеттов следов «ядра» ямников из района Днепра мало.

Новое исследование, если его тезисы не будут оспорены более поздними находками, претендует на то, чтобы поставить точку в вопросе о прародине «классических» индоевропейцев, устроивших экспансию, в конечном счете определившую облик современного человечества. В то же время дальнейшая история индоевропейцев все еще оставляет много не вполне ясных и запутанных мест.

Например, индоиранская ветвь индоевропейцев происходит не напрямую от ямников, но из народов культуры шнуровой керамики, образовавшейся после вторжения ямников в Западную Европу. Из нее предки индоиранцев долго мигрировали обратно на восток, откуда и попали в Индию и Иран. О некоторых аспектах истории культур шнуровой керамики и ее соседей Naked Science писал здесь.

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