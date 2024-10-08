Особо суровые зимы в Северном полушарии связали с аномальным потеплением в Арктике

Исследователи из США и Израиля 10 лет назад обнаружили, что быстрое потепление в Арктике положительно коррелирует с более частыми экстремальными погодными явлениями, в том числе суровыми зимами, в Северном полушарии. Это открытие вызвало большую дискуссию. В новой статье климатологи подтвердили свои прежние выводы для некоторых территорий.

Арктика теплеет быстрее всех регионов на планете. В то же время в некоторых местах Северного полушария нарастает число погодных бедствий: ураганов, штормов, экстремальных волн тепла и, как ни странно, суровых холодных зим.

В 2023 году в США зафиксировали рекорд по числу климатических явлений с катастрофическими последствиями. Ущерб приблизился к 100 миллиардам долларов. Большая часть из них — сильные грозовые штормы. По данным крупной страховой компании Munich Re, число экстремальных погодных событий, обходящихся экономике Соединенных Штатов каждый раз по миллиарду долларов, утроилось с начала 1980-х.

В какой степени резкое таяние Арктики связано с нарастающей интенсивностью климатических бедствий, до сих пор не ясно. Ученых особенно интересуют возможные механизмы обратной связи.

Данные указывают, что вместо одной какой-то причины действуют разные факторы, меняющиеся сезонно, причем в каждом регионе свои. Самая общая гипотеза гласит, что ускоренное потепление в Арктике вызывает отложенный ответ во внетропической атмосферной циркуляции, проявляясь в изменениях струйных течений. Это, в свою очередь, ведет к устойчивым режимам в средних широтах, таким как блокирующие явления.

В новой научной работе, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, климатолог Джуда Коэн из Массачусетского технологического института с коллегами из компании Atmospheric and Environmental Research и Центра климатических исследований Вудвелла (США) расширила и уточнила статистический анализ связи индикаторов потепления в Арктике с экстремальными зимними погодными событиями.

В основе исследования — наблюдения сети метеорологических станций в США и накопительный показатель суровости зимы (AWSSI). Авторы адаптировали эти данные к реанализу ERA5, представляющему собой наиболее полную модель климатических параметров Земли, которая сочетает экспериментальные и прогнозные данные. Для исследования выбрали период с декабря по февраль в Северном полушарии.

На севере Евразии в начале зимы интенсивность суровых явлений снижается, в это время в Арктике сильны стратосферные полярные вихри. Позже суровые события нарастают, когда вероятность разрушения стратосферных полярных вихрей высока. По данным Томска в Сибири / © Judah Cohen et al., 2024

Анализ подтвердил сделанные ранее выводы о том, что более высокие температуры в Арктике положительно коррелируют с более суровыми зимами на севере и востоке США, севере и востоке Европы и севере Евразии. Связь менее сильна для городов с морским климатом, включая часть Западного побережья США, Западной Европы и Восточной Азии.

Из нового исследования также следует, что на большей части Европы и Арктики изменчивость погоды на протяжении 2000-х снизилась. В то же время на обширных территориях, наоборот, изменчивость возросла, особенно в Восточной Азии и на средних широтах Северной Америки. По мнению исследователей, это указывает на погодный маятник (weather whiplash), то есть резкую смену зимних условий, причем это касается густонаселенных, преимущественно сельскохозяйственных регионов.

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