Эксперимент с заражением людей SARS-CoV-2 показал стойкое ухудшение когнитивных функций

По результатам исследования, в котором медики намеренно инфицировали коронавирусом группу молодых и здоровых добровольцев, выяснилось, что ухудшение памяти и когнитивных способностей у переболевших Covid-19 сохранялось через девять месяцев и даже год после болезни.

Ученые не раз обращали внимание на связь между коронавирусной инфекцией и последующим снижением когнитивных способностей. В одной из таких работ нарушения из-за Covid-19 приравняли к 20 годам старения.

Однако многое в этой теме остается неясным, поскольку исследования часто проводили с опорой на оценку когнитивных симптомов со слов пациентов, с использованием перекрестных данных и сбором сведений в постинфекционный период.

Чтобы лучше разобраться в вопросе, медики разных специализаций из Имперского колледжа Лондона и нескольких других британских вузов провели контролируемый эксперимент с интерназальным заражением добровольцев вирусом SARS-CoV-2 дикого типа.

Для первого и, вероятно, единственного исследования такого рода ученые по установленным критериям отобрали 34 здоровых человека в возрасте от 18 до 30 лет, которые ранее не болели Covid-19 и не прививались от коронавируса. Все испытуемые подписали информированное согласие на участие, после чего их детально обследовали. В качестве компенсации за потраченное время и доставленные неудобства, в том числе за пребывание в карантине на протяжении минимум 17 дней, добровольцам выплатили до 4565 британских фунтов (примерно 566 тысяч рублей по актуальному курсу).

Прежде чем участников инфицировали, они в течение двух дней подряд выполняли на планшетах компьютеризированные тесты для оценки когнитивных функций. Затем тестирование повторяли ежедневно в течение карантина, а также во время каждого из пяти контрольных посещений по прошествии 30, 90, 180, 270 и 360 дней.

После исходного обследования и интерназального заражения SARS-CoV-2 добровольцев поместили на карантин, во время которого у них ежедневно брали мазки из носа и горла для измерения вирусной нагрузки и четырежды в день фиксировали температуру тела. Кроме того, испытуемые трижды в день заполняли анкету о субъективных симптомах из 19 пунктов с оценкой по четырехбалльной шкале.

Ученые отметили, что шести добровольцам превентивно назначили противовирусный препарат ремдесивир (100 миллиграммов внутривенно в течение пяти дней) для снижения риска тяжелого течения заболевания.

Из общего числа участников инфекция развилась у 18 человек, что подтверждалось результатами мазков. У одного из испытуемых заболевание протекало бессимптомно, а у остальных 17 — с легким недомоганием. Еще 16 человек не заразились. Группы не различались ни по одной демографической переменной, в обеих превалировали белокожие мужчины.

Добровольцев отпускали домой после карантина, когда два дня подряд мазки из носа и горла не выявляли у них присутствие вируса. В дальнейшем они встречались с медиками во время контрольных осмотров.

Последующий анализ результатов когнитивных тестов показал, что у 18 перенесших Covid-19 во время болезни и в течение всего периода наблюдений отмечалось статистически значимое ухудшение показателей, а набранные ими баллы были ниже, чем у добровольцев, которые не заразились.

По словам исследователей, никто из участников не жаловался на субъективное снижение когнитивных способностей. Тем не менее тестирование выявило, что ощутимее всего просели результаты в заданиях на память и исполнительную функцию. Эти последствия оставались заметными даже в самом финале эксперимента — спустя 360 дней.

Несмотря на надежность примененных методов, авторы предупредили о некоторых ограничениях исследования, статью о котором опубликовал журнал eClinicalMedicine. Большинство добровольцев были белыми мужчинами, что затрудняет обобщение результатов. Кроме того, следует быть осторожным с переносом выводов на более поздние варианты коронавируса, поскольку данные по ним говорят о меньшем влиянии на когнитивные функции.

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