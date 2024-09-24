В МГПУ узнали, как изменились дети и родители в последние годы

Исследователи МГПУ выявили существенные изменения в развитии детей раннего возраста и поведении их родителей в XXI веке. Современные дети демонстрируют более раннее взаимодействие с цифровыми устройствами, что влияет на формирование их когнитивных навыков и социальных взаимодействий. Родители проявляют повышенное внимание к раннему развитию, что приводит как к позитивным, так и к негативным последствиям.

Работа выполнена под руководством доктора педагогических наук, профессора Айшат Шахмановой. По ее словам, стремительно меняющийся мир диктует новые условия, оказывающие значительное влияние на процесс социализации детей.

Исследование показало, что дети раннего возраста в XXI веке начинают взаимодействовать с цифровыми устройствами уже с 6-12 месяцев. К двум годам более 80 процентов детей умеют пользоваться сенсорным экраном, а к трем годам около 50 процентов детей самостоятельно играют в мобильные игры.

При этом базовые потребности детей в эмоциональном контакте и физическом взаимодействии с близкими взрослыми остаются неизменными. Однако характер этого взаимодействия меняется. По данным исследования, современные родители проводят на 30 процентов меньше времени в непосредственном общении с детьми по сравнению с началом 2000-х годов.

Ученые отмечают рост осведомленности родителей о важности раннего развития. 75 процентов опрошенных родителей считают необходимым начинать целенаправленное развитие ребенка до трех лет, в то время как в начале 2000-х годов такого мнения придерживались лишь 30 процентов родителей.

Однако это приводит и к негативным тенденциям. 40 процентов родителей признались, что стремятся к «интенсификации» развития ребенка, часто игнорируя естественные закономерности этого процесса. Каждый третий ребенок в возрасте до трех лет посещает более двух развивающих занятий в неделю.

Исследование выявило изменение характера взаимоотношений между детьми и родителями с учетом современных информационно-коммуникативных реалий. 60 процентов родителей признались, что используют цифровые устройства для занятия ребенка, когда им нужно выполнить свои дела.

Профессор Шахманова подчеркивает необходимость проведения дальнейших фундаментальных исследований в области психологии и педагогики раннего детства. За период с 2000 по 2022 год по проблемам психологии и педагогики развития детей раннего возраста защищены только 42 кандидатские диссертации, что явно недостаточно для полного понимания происходящих изменений.

Исследователи МГПУ выделили ряд ключевых вопросов для дальнейшего изучения. Среди них: особенности когнитивного и социального развития современных детей раннего возраста, влияние цифровых технологий на формирование привязанности, изменение родительских установок и практик воспитания.

Результаты исследования указывают на необходимость пересмотра подходов к организации среды для детей раннего возраста. Ученые рекомендуют сочетать традиционные методы развития с новыми технологиями, при этом уделяя особое внимание непосредственному эмоциональному контакту между ребенком и взрослым.

Исследование МГПУ открывает новые перспективы в понимании современного раннего детства и ставит важные вопросы перед педагогическим сообществом. Оно подчеркивает необходимость постоянного обновления знаний о развитии детей и адаптации педагогических подходов к меняющимся условиям XXI века.

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МГПУ 17 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.