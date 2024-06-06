  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 часов назад
Юлия Трепалина
259

Полногеномный анализ ДНК указал варианты лечения синдрома беспокойных ног

5.1

Крупное международное исследование позволило установить генетическую основу синдрома беспокойных ног — малоизученного, но распространенного у пожилых заболевания. Ученые рассчитывают, что их открытия помогут выявлять людей с наибольшим риском этого расстройства и подскажут новые пути его лечения.

Медицина
# генетика
# генетическая предрасположенность
# неврологическое расстройство
# пожилые люди
# полногеномный поиск ассоциаций
# синдром беспокойных ног
Синдром беспокойных ног
У женщин синдром беспокойных ног встречается вдвое чаще, чем у мужчин, но выраженных генетических различий в предрасположенности к болезни между полами исследователи не обнаружили / © Yunio Baro Gomez, EyeEm, Getty Images

У людей, страдающих синдромом беспокойных ног, в нижних конечностях возникают неприятные зудящие и скребущие ощущения, а также непреодолимое желание двигать ими. Обычно симптомы проявляются в положении сидя или лежа. Чтобы облегчить состояние, больные вынуждены вытягивать и сгибать ноги, встряхивать и массировать их, вставать, ходить по комнате и так далее. Во время движения неприятные ощущения слабеют либо исчезают, но стоит прилечь или даже просто остановиться, как они снова усиливаются.

У одних подобные проявления бывают время от времени, а у других — каждый день. Симптомы обычно нарастают вечером и ночью, что нередко приводит к нарушениям сна.

Синдром беспокойных ног встречается в разных возрастных группах, но чаще у пожилых. Им страдает примерно каждый десятый человек старшего возраста, а два-три процента из-за тяжести симптомов обращаются за медицинской помощью.

Несмотря на относительную распространенность, о первопричинах расстройства известно мало. Люди с синдромом беспокойных ног часто имеют другие заболевания, такие как депрессия или тревожность, сердечно-сосудистые патологии, гипертония и диабет, но четкого понимания, как это связано друг с другом, у медиков нет.

Пытаясь найти корни синдрома, ученые ранее уже обращались к генетике и выявили 22 генетических локуса риска, то есть областей генома с определенными изменениями в ДНК-последовательности, которые ассоциируются с повышенной вероятностью заболевания. Тем не менее «биомаркеров» или генетических сигнатур, которые можно было бы использовать для диагностики, пока не существует.

Продолжить изучение истоков болезни взялась большая группа специалистов из Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран, а также США и Канады. Они проанализировали данные трех исследований по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS), в которых сопоставлялась информация о ДНК страдающих синдромом беспокойных ног и здоровых людей. В результате ученые сформировали обширную выборку более чем из 100 тысяч пациентов и 1,5 миллиона участников контрольных групп без заболевания. Новое исследование опубликовал журнал Nature Genetics.

По итогам работы ученые расширили список установленных генетических локусов риска до 164, включая три на Х-хромосоме. Хотя у женщин синдром беспокойных ног встречается вдвое чаще, чем у мужчин, выраженных генетических различий в предрасположенности к болезни между полами исследователи не обнаружили. Это значит, что к указанным гендерным различиям в частоте случаев, вероятно, приводит комплекс генетических и внешних факторов.

С помощью метода менделевской рандомизации (Mendelian randomization, MR) исследователи определили, что синдром беспокойных ног повышает риск развития диабета. Примечательно, что ученые не обнаружили сильной генетической корреляции с метаболизмом железа, хотя считается, что его низкий уровень в крови провоцирует синдром беспокойных ног из-за влияния на выработку гормона и нейромедиатора дофамина.

Два из выявленных командой локусов риска связаны с генами — рецепторами глутамата 1 и 4, которые важны для работы нервной системы и мозга. На них можно воздействовать существующими препаратами: например, противосудорожными вроде перампанела и ламотриджина. Кроме того, данные пригодятся фармразработчикам, создающим новые лекарства. Первые испытания таких средств уже показали положительные результаты у пациентов с синдромом беспокойных ног.

Резюмируя, авторы исследования отметили, что их открытия позволят точно определять людей, подверженных риску синдрома беспокойных ног, в девяти случаях из 10.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# генетика
# генетическая предрасположенность
# неврологическое расстройство
# пожилые люди
# полногеномный поиск ассоциаций
# синдром беспокойных ног
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Июн
600
Микробиом и иммунитет у детей и взрослых
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Июн
500
Искусство ранних империй Переднего Востока: Ассирия, хетты, Новый Вавилон
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Мастер-класс
07 Июн
Бесплатно
Урок волонтерства
Московский зоопарк
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Как ученые делают открытия?
Политехнический музей
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Ботанические сады и их история
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Вам письмо от Грозного Ивана
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Роботы на службе человека: космическая робототехника
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июн
1200
Поиски жизни и разума во Вселенной
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Стресс в космосе и на Земле
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:24
Юлия Трепалина

У 50-летней пациентки из Канады выявили «синдром автопивоварни»

Жительница Торонто на протяжении двух лет семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. Сама пациентка настаивала, что не пьет спиртное, и это подтверждала ее семья. Последующий анализ состояния женщины показал, что она страдает редким заболеванием, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется опьяняющее количество этанола.

Медицина
# алкоголь
# антибиотики
# кишечная микрофлора
# кишечник
# опьянение
# синдромом автопивоварни
# ферментация
# этанол
Вчера, 09:42
Алиса Гаджиева

Ученые выяснили, кого похоронили под «драконьим камнем» в Армении

Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.

История
# армения
# археология
# Бронзовый век
# мегалит
# погребение
2 часа назад
Александр Березин

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?

С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# космос
Выбор редакции
2 июня
Андрей

На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.

Биология
# Ближний Восток
# жизнь на Земле
# Красное море
# строматолиты
# цианобактерии
3 июня
Алиса Гаджиева

Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# Железный век
# кельты
# матрилинейность
# наследование
Вчера, 09:42
Алиса Гаджиева

Ученые выяснили, кого похоронили под «драконьим камнем» в Армении

Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.

История
# армения
# археология
# Бронзовый век
# мегалит
# погребение
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

    2 часа назад

  2. В МГППУ выяснили, как новости о военных конфликтах влияют на психическое здоровье молодежи

    4 часа назад

  3. Live: четвертый испытательный полет транспортной системы Starship

    4 часа назад

  4. Полногеномный анализ ДНК указал варианты лечения синдрома беспокойных ног

    5 часов назад
Выбор редакции

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

2 часа назад

Последние комментарии

Serjo Djachkowski
6 минут назад
Иван, по факту вывел на орбиту 206 км 200-250 тонн веса, со скоростью 26400км /час.По факту 2 состыкованных Starship =МКС

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Дмитрий Kuрueнко
7 минут назад
"Судно представляет собой колосс длиной 112,6 метра (для сравнения большинство аналогичных промысловых судов имеют длину не более 65 метров), шириной

Япония построила одно из самых больших  китобойных судовЯпония построила одно из самых больших  китобойных судов

Дмитрий Kuрueнко
11 минут назад
Понятно что архитекторы -небожители далекие от реальности. Понятно что данные для статьи взяты из их фантазий, но раз уж статью публикуют на

Архитекторы предложили превратить километровые небоскребы в огромные аккумуляторыАрхитекторы предложили превратить километровые небоскребы в огромные аккумуляторы

Sergey6264
38 минут назад
Скажите пожалуйста, сколько сейчас платят за статью, которую вы писали целый месяц и она была готова задолго до запуска. Ведь не будите вы

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

PotatOS gladosovich
1 час назад
Ах вы ж гондурасы прищуреные.. Будет вам судно

Япония построила одно из самых больших  китобойных судовЯпония построила одно из самых больших  китобойных судов

Виктор Ларионов
1 час назад
Александр, вчитался: вроде бы норм: >стоимость одиночного полета Starship тогда вряд ли упадет ниже 25 миллионов долларов. Хотя это означает снижение

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

PotatOS gladosovich
1 час назад
Легенда превыше свободы

В США согласовали строительство небоскреба «неограниченной высоты» В США согласовали строительство небоскреба «неограниченной высоты» 

Иван Колупаев
1 час назад
Не факт что Маску позволят торговать Старшипами направо и налево. В свете нынешней обстановки всевозможные запреты и ограничения более чем

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Александр Березин
1 час назад
Виктор, "В расчётах стоимости полёта в одном месте напутали с нулями или с размерностями." Не подскажете, в каком именно вы увидели путаницу? Я

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Valdemar Molibdenov
1 час назад
Одна из звёзд моя.

Телескоп «Евклид» обнаружил 1,5 триллиона звезд между галактиками скопления ПерсеяТелескоп «Евклид» обнаружил 1,5 триллиона звезд между галактиками скопления Персея

Виктор Ларионов
1 час назад
Событие - дааа. Жизнь становится всё интересней8-) / > плазма опасна для металла космических кораблей - подобной формулировкой, равно как и

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
3 часа назад
Второй батут оказался немного дырявый 😉 Ну может Николай Цыгикало нам прокомментирует насколько это серьезно. Возможен ли отказ двигателей если

У корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелияУ корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелия

Алексей
3 часа назад
Звучит тревожно

У корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелияУ корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелия

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
"Горячими нептунами астрономы называют газовые гиганты, похожие на наш Нептун, но летающие гораздо ближе к своим звездам" Интересное определение.

Астрономы нашли самый маленький и раздутый горячий нептун в смертельной близости к старой звездеАстрономы нашли самый маленький и раздутый горячий нептун в смертельной близости к старой звезде

Александр Березин
5 часов назад
Михаил, закусывать надо.

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
6 часов назад
Михаил, и конечно в тексте про космос обязательно надо это обсудить 😁 Вы тоже не эксперт и реальные цифры вам не известны. Я уж промолчу про

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Александр Березин
8 часов назад
ulogin_facebook_10212809050330562, "Давайте сравним лунную ночь на видимой с Земли стороне с ночью на обратной стороне Луны. В первом случае можно будет даже

Главу NASA уличили в незнании астрономииГлаву NASA уличили в незнании астрономии

Ян Никитин
8 часов назад
Nissan ещё в 90-х сделал одни из самых лучших двигателей мира

Nissan прекратила разработку новых бензиновых и дизельных двигателейNissan прекратила разработку новых бензиновых и дизельных двигателей

Николай Цыгикало
8 часов назад
Виктор, планов громадье это хорошо. Вопрос в реализации, пустяк в общем

Российская компания SR Space завершила эскизный проект ракеты CosmosРоссийская компания SR Space завершила эскизный проект ракеты Cosmos

Виктор Ларионов
8 часов назад
Ого, в планах и кое-что потяжелей: Stalker - 1700кг на 200км.

Российская компания SR Space завершила эскизный проект ракеты CosmosРоссийская компания SR Space завершила эскизный проект ракеты Cosmos

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить