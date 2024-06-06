Полногеномный анализ ДНК указал варианты лечения синдрома беспокойных ног

Крупное международное исследование позволило установить генетическую основу синдрома беспокойных ног — малоизученного, но распространенного у пожилых заболевания. Ученые рассчитывают, что их открытия помогут выявлять людей с наибольшим риском этого расстройства и подскажут новые пути его лечения.

У людей, страдающих синдромом беспокойных ног, в нижних конечностях возникают неприятные зудящие и скребущие ощущения, а также непреодолимое желание двигать ими. Обычно симптомы проявляются в положении сидя или лежа. Чтобы облегчить состояние, больные вынуждены вытягивать и сгибать ноги, встряхивать и массировать их, вставать, ходить по комнате и так далее. Во время движения неприятные ощущения слабеют либо исчезают, но стоит прилечь или даже просто остановиться, как они снова усиливаются.

У одних подобные проявления бывают время от времени, а у других — каждый день. Симптомы обычно нарастают вечером и ночью, что нередко приводит к нарушениям сна.

Синдром беспокойных ног встречается в разных возрастных группах, но чаще у пожилых. Им страдает примерно каждый десятый человек старшего возраста, а два-три процента из-за тяжести симптомов обращаются за медицинской помощью.

Несмотря на относительную распространенность, о первопричинах расстройства известно мало. Люди с синдромом беспокойных ног часто имеют другие заболевания, такие как депрессия или тревожность, сердечно-сосудистые патологии, гипертония и диабет, но четкого понимания, как это связано друг с другом, у медиков нет.

Пытаясь найти корни синдрома, ученые ранее уже обращались к генетике и выявили 22 генетических локуса риска, то есть областей генома с определенными изменениями в ДНК-последовательности, которые ассоциируются с повышенной вероятностью заболевания. Тем не менее «биомаркеров» или генетических сигнатур, которые можно было бы использовать для диагностики, пока не существует.

Продолжить изучение истоков болезни взялась большая группа специалистов из Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран, а также США и Канады. Они проанализировали данные трех исследований по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS), в которых сопоставлялась информация о ДНК страдающих синдромом беспокойных ног и здоровых людей. В результате ученые сформировали обширную выборку более чем из 100 тысяч пациентов и 1,5 миллиона участников контрольных групп без заболевания. Новое исследование опубликовал журнал Nature Genetics.

По итогам работы ученые расширили список установленных генетических локусов риска до 164, включая три на Х-хромосоме. Хотя у женщин синдром беспокойных ног встречается вдвое чаще, чем у мужчин, выраженных генетических различий в предрасположенности к болезни между полами исследователи не обнаружили. Это значит, что к указанным гендерным различиям в частоте случаев, вероятно, приводит комплекс генетических и внешних факторов.

С помощью метода менделевской рандомизации (Mendelian randomization, MR) исследователи определили, что синдром беспокойных ног повышает риск развития диабета. Примечательно, что ученые не обнаружили сильной генетической корреляции с метаболизмом железа, хотя считается, что его низкий уровень в крови провоцирует синдром беспокойных ног из-за влияния на выработку гормона и нейромедиатора дофамина.

Два из выявленных командой локусов риска связаны с генами — рецепторами глутамата 1 и 4, которые важны для работы нервной системы и мозга. На них можно воздействовать существующими препаратами: например, противосудорожными вроде перампанела и ламотриджина. Кроме того, данные пригодятся фармразработчикам, создающим новые лекарства. Первые испытания таких средств уже показали положительные результаты у пациентов с синдромом беспокойных ног.

Резюмируя, авторы исследования отметили, что их открытия позволят точно определять людей, подверженных риску синдрома беспокойных ног, в девяти случаях из 10.

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