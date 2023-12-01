Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новички старше 80 лет оказались результативны в силовых упражнениях
Новое исследование, посвященное влиянию силовых нагрузок на пожилых, показало, что люди в возрасте даже под 90 лет, которые прежде не занимались подобными упражнениями, могут добиться ощутимых успехов в тренировках с утяжелением.
Принято считать, что в весьма преклонном возрасте — старше 80 лет — набрать мышечную массу и нарастить силу уже не выйдет. Отчасти эта идея укоренилась из-за того, что настолько пожилых людей редко включают в исследования. В предыдущих научных работах о силовых тренировках возраст добровольцев зачастую ограничивался 75 годами.
Однако результаты эксперимента, который провели ученые из Маастрихтского университета (Нидерланды) совместно с коллегами из чилийского Университета Границы (Universidad de La Frontera), разрушают расхожий стереотип. Исследование опубликовал международный журнал Human Kinetics Journals.
В целях доказать, что взяться за свою физическую форму никогда не поздно, авторы разработали 12-недельную программу тренировок с отягощениями. Для участия в этом клиническом исследовании набрали 29 здоровых пожилых людей. Из них 17 человек (13 женщин и четверо мужчин) представляли возрастную подгруппу 65-75 лет. Возраст еще 12 испытуемых превышал 85 лет. Никто из участников ранее регулярно не занимался силовыми тренировками.
Перед началом, во время и по завершении программы, которая длилась три месяца, исследователи оценили мышечную массу, силу и функциональные возможности испытуемых. Также все добровольцы предварительно прошли медицинский скрининг состояния здоровья.
Тренировки с утяжелением проводили под наблюдением трижды в неделю. Они состояли из пятиминутной разминки и серии упражнений на различных тренажерах, которые чередовались с растяжкой. Нагрузка достигала 80% верхнего предела силовых возможностей участников.
До начала программы исследователи рассчитывали, что все участники смогут улучшить показатели мышечной массы и силы, но в подгруппе старше 85 лет ожидался менее выраженный эффект, чем среди 65-75-летних. Однако полученные результаты превзошли ожидания ученых.
По прошествии трех месяцев тренировок участники самого преклонного возраста набрали больше мышечной массы и силы в относительном выражении, чем «младшие» добровольцы. Прибавка у первых в среднем составила 11% и 46% соответственно против 10% и 38% у вторых.
Кроме того, группа «85+» показала более ощутимый прогресс в плане общей физической формы, что подтвердили результаты тестов на вставание со стула и передвижение. Показатели у них улучшились примерно на 13%, тогда как у 65-75-летних — на 8%.
По мнению исследователей, такой эффект отчасти объясним тем, что у старших участников снижение мышечной массы и силы длилось на десятилетие больше, а тренироваться они начинали с более низкого базового уровня.
Хотя эксперимент убедительно доказал, что начинать тренироваться никогда не поздно, к его результатам следует относиться с осторожностью. Упражнения выполняли под контролем специалистов, и уровень нагрузки постоянно корректировался по мере необходимости, что трудно обеспечить обычным людям в домашних условиях.
Также стоит подчеркнуть, что в эксперименте участвовали здоровые для своего возраста мужчины и женщины с минимальными физическими ограничениями. Для пожилых людей с серьезными заболеваниями или инвалидностью силовые тренировки могут оказаться просто невозможными либо опасными. Поэтому, прежде чем браться за гантели или другие упражнения, ученые посоветовали людям старше 60 лет обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Тем не менее выводы работы весьма важны, ведь низкая мышечная сила — одна из больших проблем в повседневной жизни людей в возрасте. Она не только затрудняет им прогулки и домашние дела, но и отрицательно влияет на прочность костей (при росте мышечной силы минерализация костей растет), а равно и на гормональный фон человека.
Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.
Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.
На спутниковых снимках видны след от испытаний ракетного двигателя и внушительное поле обломков. Компания, вероятнее всего, использующая этот тестовый стенд, и ее материнская государственная корпорация никакой информацией об инциденте не поделились.
Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вегетарианство: добро или зло?
Животные, которые меняют свой пол
Не коронавирус: что на самом деле вызвало аномальную смертность в Москве
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии