Новички старше 80 лет оказались результативны в силовых упражнениях

Новое исследование, посвященное влиянию силовых нагрузок на пожилых, показало, что люди в возрасте даже под 90 лет, которые прежде не занимались подобными упражнениями, могут добиться ощутимых успехов в тренировках с утяжелением.

Принято считать, что в весьма преклонном возрасте — старше 80 лет — набрать мышечную массу и нарастить силу уже не выйдет. Отчасти эта идея укоренилась из-за того, что настолько пожилых людей редко включают в исследования. В предыдущих научных работах о силовых тренировках возраст добровольцев зачастую ограничивался 75 годами.

Однако результаты эксперимента, который провели ученые из Маастрихтского университета (Нидерланды) совместно с коллегами из чилийского Университета Границы (Universidad de La Frontera), разрушают расхожий стереотип. Исследование опубликовал международный журнал Human Kinetics Journals.

В целях доказать, что взяться за свою физическую форму никогда не поздно, авторы разработали 12-недельную программу тренировок с отягощениями. Для участия в этом клиническом исследовании набрали 29 здоровых пожилых людей. Из них 17 человек (13 женщин и четверо мужчин) представляли возрастную подгруппу 65-75 лет. Возраст еще 12 испытуемых превышал 85 лет. Никто из участников ранее регулярно не занимался силовыми тренировками.

Перед началом, во время и по завершении программы, которая длилась три месяца, исследователи оценили мышечную массу, силу и функциональные возможности испытуемых. Также все добровольцы предварительно прошли медицинский скрининг состояния здоровья.

Тренировки с утяжелением проводили под наблюдением трижды в неделю. Они состояли из пятиминутной разминки и серии упражнений на различных тренажерах, которые чередовались с растяжкой. Нагрузка достигала 80% верхнего предела силовых возможностей участников.

До начала программы исследователи рассчитывали, что все участники смогут улучшить показатели мышечной массы и силы, но в подгруппе старше 85 лет ожидался менее выраженный эффект, чем среди 65-75-летних. Однако полученные результаты превзошли ожидания ученых.

По прошествии трех месяцев тренировок участники самого преклонного возраста набрали больше мышечной массы и силы в относительном выражении, чем «младшие» добровольцы. Прибавка у первых в среднем составила 11% и 46% соответственно против 10% и 38% у вторых.

Кроме того, группа «85+» показала более ощутимый прогресс в плане общей физической формы, что подтвердили результаты тестов на вставание со стула и передвижение. Показатели у них улучшились примерно на 13%, тогда как у 65-75-летних — на 8%.

По мнению исследователей, такой эффект отчасти объясним тем, что у старших участников снижение мышечной массы и силы длилось на десятилетие больше, а тренироваться они начинали с более низкого базового уровня.

Хотя эксперимент убедительно доказал, что начинать тренироваться никогда не поздно, к его результатам следует относиться с осторожностью. Упражнения выполняли под контролем специалистов, и уровень нагрузки постоянно корректировался по мере необходимости, что трудно обеспечить обычным людям в домашних условиях.

Также стоит подчеркнуть, что в эксперименте участвовали здоровые для своего возраста мужчины и женщины с минимальными физическими ограничениями. Для пожилых людей с серьезными заболеваниями или инвалидностью силовые тренировки могут оказаться просто невозможными либо опасными. Поэтому, прежде чем браться за гантели или другие упражнения, ученые посоветовали людям старше 60 лет обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Тем не менее выводы работы весьма важны, ведь низкая мышечная сила — одна из больших проблем в повседневной жизни людей в возрасте. Она не только затрудняет им прогулки и домашние дела, но и отрицательно влияет на прочность костей (при росте мышечной силы минерализация костей растет), а равно и на гормональный фон человека.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.