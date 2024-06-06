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Женщины показали более точные и быстрые реакции во время менструации
Британские медики провели ряд экспериментов, чтобы проверить, как меняются когнитивные способности вроде скорости реакции и внимательности во время менструации. Кроме того, как они зависят от определенных циклов и какие эмоции при этом испытывают женщины?
Физиология мужчин и женщин в некоторых аспектах устроена абсолютно по-разному. Это накладывает отпечаток, например, на здоровье или результаты в женском спорте. Один из главных таких факторов — менструальный цикл. Существуют исследования о его влиянии на восприятие своей физической работоспособности и риск травм (их частота коррелирует с поздней фолликулярной фазой, когда выработка эстрогена повышается и достигает пика перед овуляцией).
Однако противоречивость некоторых выводов и прямая зависимость от конкретных фаз менструального цикла (ведь в каждой фазе гормоны вырабатываются по-разному) осложняют ситуацию. Авторы одних статей, например, указывают, что такие показатели, как сила и мощность, растут во время овуляции, а выносливость вместе с той же силой может падать в дни менструации (то есть кровотечения, когда уровень эстрогена и прогестерона низкий).
Также высказывалось мнение, что овуляция может влиять на подвижность суставов и нервно-мышечный контроль. Но то, как меняются когнитивные функции, связанные со спортом (к примеру, реакция или внимание) во время менструального цикла, ранее не исследовали.
Восполнить этот пробел решила группа спортивных медиков из Лондона (Великобритания). Они в два дня с разницей в две недели проводили когнитивные тесты с участниками, чтобы узнать, как изменяются (и изменяются ли) их показатели пространственного познания, предвосхищения времени и прочее в течение менструального цикла. Результаты этого экспериментального исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia.
Участников — всего 394 человека, но в анализ вошли 241 в возрасте от 18 до 35 лет (96 мужчин и 145 женщин: из них 105 менструирующих, а 47 принимающих контрацептивы) — тестировали на время реакции, внимание, визуально-пространственные функции и предвосхищение времени. Затем измеряли ошибки, время реакции и индивидуальную вариативность. Фазы цикла у менструирующих женщин фиксировали самоотчетами, а у всех испытуемых собирали данные об их настроении и спортивной подготовке.
Ученые получили следующие результаты. Показатель внимания оказался выше во время менструации (также было меньше ошибок), но падал в лютеиновую фазу (вторая половина цикла, которая характеризуется высоким уровнем эстрогена и пиковым уровнем прогестерона). Пространственные навыки (участники считали количество кубиков в 3D-объекте) снижались в фолликулярной фазе, то есть перед овуляцией, а с мысленным вращением объектов в пространстве испытуемые справлялись хуже всего в менструальную фазу. Задачи на предвосхищение времени добровольцы выполняли лучше в менструальную фазу (но только в первый день) и хуже в лютеиновую.
Проанализировав данные о настроении, исследователи пришли к выводу, что женщины оценивали свое состояние как самое плохое во время менструации, а у мужчин в целом уровень драйва был выше — иначе говоря, они были бодрее. Также от фаз цикла зависело восприятие симптомов: больше всего их отмечалось в фазе менструации, а женщины зачастую считали, что симптомы влияют на их как когнитивные, так и физические способности.
В целом, отметили авторы статьи, участницы с регулярным циклом (то есть не использующие контрацептивы) показали наилучшие результаты во время менструации и меньше всего ошибок. Женщины в фолликулярной фазе демонстрировали самую быструю реакцию, а в менструальной фазе — меньшее количество ошибок и высокие когнитивные показатели, хотя жаловались на плохое настроение и симптомы, снижающие результаты.
По мнению исследователей, это несоответствие может помочь тренерам поддерживать спортсменок и в целом изменить восприятие производительности женщин в спорте. Но стоит учитывать и личные особенности: на одних женщин смена фаз в цикле может влиять сильнее, чем на других, а может вовсе не сказываться на когнитивных способностях.
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