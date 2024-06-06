Женщины показали более точные и быстрые реакции во время менструации

Британские медики провели ряд экспериментов, чтобы проверить, как меняются когнитивные способности вроде скорости реакции и внимательности во время менструации. Кроме того, как они зависят от определенных циклов и какие эмоции при этом испытывают женщины?

Физиология мужчин и женщин в некоторых аспектах устроена абсолютно по-разному. Это накладывает отпечаток, например, на здоровье или результаты в женском спорте. Один из главных таких факторов — менструальный цикл. Существуют исследования о его влиянии на восприятие своей физической работоспособности и риск травм (их частота коррелирует с поздней фолликулярной фазой, когда выработка эстрогена повышается и достигает пика перед овуляцией).

Однако противоречивость некоторых выводов и прямая зависимость от конкретных фаз менструального цикла (ведь в каждой фазе гормоны вырабатываются по-разному) осложняют ситуацию. Авторы одних статей, например, указывают, что такие показатели, как сила и мощность, растут во время овуляции, а выносливость вместе с той же силой может падать в дни менструации (то есть кровотечения, когда уровень эстрогена и прогестерона низкий).

Также высказывалось мнение, что овуляция может влиять на подвижность суставов и нервно-мышечный контроль. Но то, как меняются когнитивные функции, связанные со спортом (к примеру, реакция или внимание) во время менструального цикла, ранее не исследовали.

Примеры тестов на пространственное восприятие. В задании А участникам было дано задание сосчитать кубики, образующие объект. В задании B участникам было дано задание определить, какой из двух предложенных ответов в нижней части экрана, если таковые имеются, представляет собой идентичный, но повернутый объект по сравнению с тем, который показан вверху. В обоих заданиях участники должны были дать ответ, используя клавиши со стрелками на клавиатуре компьютера, как можно быстрее, не допуская ошибок / Neuropsychologia, Ronca F. et al.

Восполнить этот пробел решила группа спортивных медиков из Лондона (Великобритания). Они в два дня с разницей в две недели проводили когнитивные тесты с участниками, чтобы узнать, как изменяются (и изменяются ли) их показатели пространственного познания, предвосхищения времени и прочее в течение менструального цикла. Результаты этого экспериментального исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia.

Участников — всего 394 человека, но в анализ вошли 241 в возрасте от 18 до 35 лет (96 мужчин и 145 женщин: из них 105 менструирующих, а 47 принимающих контрацептивы) — тестировали на время реакции, внимание, визуально-пространственные функции и предвосхищение времени. Затем измеряли ошибки, время реакции и индивидуальную вариативность. Фазы цикла у менструирующих женщин фиксировали самоотчетами, а у всех испытуемых собирали данные об их настроении и спортивной подготовке.

Ученые получили следующие результаты. Показатель внимания оказался выше во время менструации (также было меньше ошибок), но падал в лютеиновую фазу (вторая половина цикла, которая характеризуется высоким уровнем эстрогена и пиковым уровнем прогестерона). Пространственные навыки (участники считали количество кубиков в 3D-объекте) снижались в фолликулярной фазе, то есть перед овуляцией, а с мысленным вращением объектов в пространстве испытуемые справлялись хуже всего в менструальную фазу. Задачи на предвосхищение времени добровольцы выполняли лучше в менструальную фазу (но только в первый день) и хуже в лютеиновую.

Примеры заданий на предвосхищение времени. В задании A кошка перемещалась через окна покадрово, участников просили нажать пробел, когда они думали, что кошка появится в черном круге. В заданиях B и C два мяча двигались друг к другу в виде плавной анимации, участников просили нажать пробел, когда они думали, что мячи столкнутся друг с другом. В B шары всегда были видны, а в C они исчезали за белой рамкой / Neuropsychologia, Ronca F. et al.

Проанализировав данные о настроении, исследователи пришли к выводу, что женщины оценивали свое состояние как самое плохое во время менструации, а у мужчин в целом уровень драйва был выше — иначе говоря, они были бодрее. Также от фаз цикла зависело восприятие симптомов: больше всего их отмечалось в фазе менструации, а женщины зачастую считали, что симптомы влияют на их как когнитивные, так и физические способности.

В целом, отметили авторы статьи, участницы с регулярным циклом (то есть не использующие контрацептивы) показали наилучшие результаты во время менструации и меньше всего ошибок. Женщины в фолликулярной фазе демонстрировали самую быструю реакцию, а в менструальной фазе — меньшее количество ошибок и высокие когнитивные показатели, хотя жаловались на плохое настроение и симптомы, снижающие результаты.

По мнению исследователей, это несоответствие может помочь тренерам поддерживать спортсменок и в целом изменить восприятие производительности женщин в спорте. Но стоит учитывать и личные особенности: на одних женщин смена фаз в цикле может влиять сильнее, чем на других, а может вовсе не сказываться на когнитивных способностях.

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