Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
- 4 часа назад
- Мария Азарова
-
1 910
Live: четвертый испытательный полет транспортной системы Starship
Компания Илона Маска попробует в четвертый раз запустить 120-метровую транспортную систему Starship 6 июня. Старт должен состояться на «Звездной базе» SpaceX в Южном Техасе ориентировочно в 08:50 по летнему восточному времени (15:50 по Москве). В запасе есть два резервных дня, если сегодня запуск отложат.
«График динамичен и, вероятно, будет меняться, поэтому обязательно следите за обновлениями», — отметили представители SpaceX.
Главной задачей четвертого испытания станет демонстрация возможности возвращения и повторного использования ракеты Super Heavy. Если все пройдет успешно, полет продлится чуть больше часа, 65 минут.
План миссии в целом такой же, как и во время третьего теста: на 02:41 отключаются 33 двигателя первой ступени, спустя четыре секунды она отделится от корабля Starship, зажгутся его шесть двигателей. Затем Super Heavy начнет обратный спуск на Землю, ее посадка должна состояться через 6 минут и 43 секунды после старта. Тем временем Starship продолжит полет, достигая околоорбитальной скорости и проходя по дуговой траектории к Индийскому океану, где в итоге и должен приводниться.
Первые два летных испытания провели в апреле и ноябре 2023 года, оба теста завершились взрывами.
В третий раз SpaceX отправила Starship в космос 14 марта 2024-го, целью было вывести корабль на орбиту. О том, как прошел полет и почему он положил начало новой космической эре, читайте в большом материале Naked Science.
Upd. Starship стартовал в четвертый раз.
Жительница Торонто на протяжении двух лет семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. Сама пациентка настаивала, что не пьет спиртное, и это подтверждала ее семья. Последующий анализ состояния женщины показал, что она страдает редким заболеванием, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется опьяняющее количество этанола.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 мифов о раке
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
«Карлики» в деталях: как много вы знаете о самых крошечных планетах Солнечной системы?
Постчеловеческое будущее: кто займет место устаревшего Homo Sapiens
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии