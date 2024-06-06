Live: четвертый испытательный полет транспортной системы Starship

SpaceX готова провести четвертое летное испытание своей транспортной системы Starship, которая состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. Прямая трансляция с площадки уже идет.

Компания Илона Маска попробует в четвертый раз запустить 120-метровую транспортную систему Starship 6 июня. Старт должен состояться на «Звездной базе» SpaceX в Южном Техасе ориентировочно в 08:50 по летнему восточному времени (15:50 по Москве). В запасе есть два резервных дня, если сегодня запуск отложат.

«График динамичен и, вероятно, будет меняться, поэтому обязательно следите за обновлениями», — отметили представители SpaceX.

© Video from Space

Главной задачей четвертого испытания станет демонстрация возможности возвращения и повторного использования ракеты Super Heavy. Если все пройдет успешно, полет продлится чуть больше часа, 65 минут.

План миссии в целом такой же, как и во время третьего теста: на 02:41 отключаются 33 двигателя первой ступени, спустя четыре секунды она отделится от корабля Starship, зажгутся его шесть двигателей. Затем Super Heavy начнет обратный спуск на Землю, ее посадка должна состояться через 6 минут и 43 секунды после старта. Тем временем Starship продолжит полет, достигая околоорбитальной скорости и проходя по дуговой траектории к Индийскому океану, где в итоге и должен приводниться.

План миссии / © SpaceX

Первые два летных испытания провели в апреле и ноябре 2023 года, оба теста завершились взрывами.

В третий раз SpaceX отправила Starship в космос 14 марта 2024-го, целью было вывести корабль на орбиту. О том, как прошел полет и почему он положил начало новой космической эре, читайте в большом материале Naked Science.

Upd. Starship стартовал в четвертый раз.

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