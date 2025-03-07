У собак и людей нашли общие гены, связанные с ожирением

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания), изучающие лабрадоров-ретриверов, выявили у этих псов ряд связанных с ожирением генов, которые также есть у людей. По словам ученых, сделанные открытия помогают лучше понять механизмы в основе человеческого ожирения.

Внимание на лабрадорах сосредоточили неслучайно. Из прошлых работ известно, что эти собаки и представители еще нескольких пород чаще других набирают лишний вес. Кроме того, ранее та же группа специалистов установила, что склонными к перееданию и ожирению лабрадоров делает мутация в гене под названием POMC, нарушающая выработку гормонов, связанных с метаболизмом и чувством голода. Ее обнаружили примерно у четверти собак этой породы, привлеченных к эксперименту.

Ученые продолжили изыскания, поскольку полученные данные указывали, что предрасположенность к ожирению связана не только с POMC, но и с вариациями в других генах.

В продолжении исследования эксперты взяли образцы слюны для анализа ДНК у 241 лабрадора, а также измерили содержание жира в их организме. Кроме того, хозяева псов заполнили опросники о поведении и пищевых привычках питомцев: насколько они физически активны, часто ли выпрашивают еду и приходится ли ограничивать их рацион.

Исследователи обнаружили пять генов, потенциально связанных с ожирением у собак. Самая сильная корреляция прослеживалась по гену DENND1B. У носителей определенного варианта этого гена доля жира в организме была почти на восемь процентов выше, чем у собак без него.

Специалисты пояснили, что DENND1B напрямую влияет на лептин-меланокортиновый сигнальный путь в мозге, который отвечает за регуляцию чувства голода и насыщения, а также расход энергии. Анализ прошлых популяционных исследований помог выявить, что этот же ген ассоциировался с более высоким индексом массы тела у людей.

Опросы владельцев лабрадоров показали, что собаки с генетической предрасположенностью к ожирению больше интересовались едой, чаще попрошайничали и демонстрировали повышенный аппетит. Такие же проявления характерны людям с высоким генетическим риском ожирения.

В пресс-релизе к исследованию авторы отметили, что строгий контроль рациона и физические нагрузки способны предотвратить набор веса у собак, даже если они склонны к этому от рождения. Просто для поддержания формы потребуется больше внимания и усилий со стороны хозяев.

Аналогично и люди, расположенные к полноте, могут ее избежать, если будут придерживаться диеты и активно двигаться. Однако из-за генетического фактора стараться для этого придется больше, чем людям без генетической склонности к ожирению.

Собак считают подходящей моделью для изучения ожирения человека: на них действуют те же факторы среды, что и на людей, а высокое генетическое сходство псов одной породы помогает быстрее выявить «проблемные» гены, связанные с болезнью. По словам авторов, результаты новой работы, которую опубликовал журнал Science, важны не только для ветеринарии, но и позволили продвинуться в понимании того, как человеческий мозг контролирует пищевое поведение и расход энергии.

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