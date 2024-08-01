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Сочетание сигарет и вейпов вчетверо повысило риск рака легких
У людей, которые параллельно с обычными сигаретами курят электронные, вероятность заболеть раком легких в четыре раза выше, чем у тех, кто практикует только традиционный способ табакокурения. Новое свидетельство вреда вейпинга для здоровья представили медики из Университета штата Огайо в США.
Ранее американские ученые предупредили, что бросающие курить с помощью вейпов в итоге начинают использовать их в дополнение к обычным сигаретам. Кроме того, обширное исследование Сеульского национального университета (Корея) с выборкой более чем из четырех миллионов человек показало, что переход на вейпинг после отказа от традиционного курения повысил риск развития рака легких.
В свежей научной работе, статью о которой опубликовал Journal of Oncology Research and Therapy, авторы впервые представили свидетельство того, что совмещение обычных сигарет с электронными усиливает губительное воздействие курения на главный орган дыхания.
В рамках исследования методом «случай — контроль» медики сопоставили 4975 человек, которым недавно диагностировали карциному легких, с контрольной группой из 27 294 пациентов, не имеющих такого заболевания. Все исследуемые были из одного региона (Колумбус, штат Огайо), а группы сформировали с аналогичным распределением по возрасту, полу и этнической принадлежности участников.
В итоге выяснилось, что у больных раком легких комбинация вейпинга и обычного табакокурения встречалась в восемь раз чаще, чем у людей из контрольной группы. В то время как почти две трети участников без онкопатологии сообщили, что никогда не курили, в группе с карциномой легких таких оказалось всего 10,7%.
Оценка риска столкнуться с раком легких показала, что у совмещавших электронные и обычные сигареты такая вероятность примерно вчетверо выше, чем у практиковавших лишь традиционное курение. Этот результат сохранился после поправок на пол и стаж вредной привычки.
«Большинство знают, что табачный дым содержит вещества, вызывающие рак. В то же время людям меньше известно о химикатах, вдыхаемых вместе с паром во время вейпинга», — отметил в пресс-релизе один из авторов исследования доктор Рэндалл Харрис (Randall Harris).
В высокодисперсном аэрозоле электронных сигарет, помимо никотина, присутствует целый ряд канцерогенных и токсичных соединений. Они чужеродны для микросреды легких, и хроническое воздействие любого из них способно вызвать стойкое воспаление в дыхательных органах, которое в итоге может привести к раку, подчеркнули исследователи.
Выводы ученых расходятся с заявлениями некоторых производителей электронных сигарет, продвигающих вейпы как якобы более безопасную альтернативу традиционному курению.
«Полученные нами данные свидетельствуют о том, что аэрозоль электронных сигарет не создает менее благоприятную микросреду для роста и развития злокачественных опухолей легких, а, напротив, фактически способствует канцерогенезу легких», — заключили медики.
Специалисты в очередной раз призвали регулирующие органы учитывать эти риски при разработке мер по контролю за сферой вейпинга, особенно принимая во внимание распространение этой практики среди молодежи.
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