Составлен психологический портрет человека, склонного к вейпингу

В последние годы вейпинг становится все популярнее. На 2021 год в мире насчитывалось более 82 миллионов вейперов, а по оценкам ряда исследователей, все еще серьезнее: 11 процентов взрослого населения планеты в настоящее время употребляют электронные сигареты. Рост пристрастия к вейпингу, наблюдаемый во всем мире, объясняется несколькими причинами.

В том числе играют роль факторы безопасности электронных сигарет по сравнению с традиционным курением и привлекательный маркетинг, особенно для молодежи. Но потенциальные риски для здоровья есть и у вейпинга. Они включают формирование никотиновой зависимости и вред для органов дыхания, так как вейп-аэрозоли могут воздействовать на их воспаление.

Окружение человека, характеристики его здоровья и экономический статус влияют на пристрастие его к вейпингу. А вот о психологических характеристиках известно меньше. Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) решили больше узнать об этом и провели анализ, в который включили данные 26 309 жителей Новой Зеландии в возрасте от 18 до 99 лет. Выводы исследователей представлены в журнале Drug and Alcohol Review.

Выяснилось, что к вейпингу склонны люди, которые имеют более выраженную степень психологических проблем, более низкий самоконтроль и повышенную степень экстраверсии (предрасположенности к большому количеству социальных контактов) по сравнению с людьми, имеющими противоположные характеристики. Интересно, что эти факторы предсказали вероятность употребления вейпинга больше, чем социально-демографические.

Так, вероятность того, что изначально некурящие и непарящие люди начнут заниматься вейпингом, более чем на 40 процентов выше, если они будут иметь выраженные психические расстройства. А вот экономические трудности повысили риск употребления вейпинга лишь на семь процентов. Более низкий самоконтроль и высокий уровень экстраверсии связали с увеличением числа случаев употребления электронных сигарет на 21 и девять процентов соответственно.

«Наши результаты выглядят неожиданно, потому что социально-демографические характеристики обычно являются очень серьезными факторами употребления психоактивных веществ», — поделился руководитель исследования профессор Тамлин Коннер.

Ученые объясняют свое открытие так: люди, испытывающие психологические проблемы, могут прибегать к различного рода химическим зависимостям, чтобы облегчить свои страдания. Людям же с низким самоконтролем сложнее противостоять искушению, а экстраверты из-за большого числа контактов просто с большей вероятностью могут оказаться в среде, где будут употреблять вейпинг.

Исследователи надеются, что их выводы помогут людям осознать, как их собственные психологические особенности влияют на то, что они стали употреблять вейпинг.

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