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В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана
Медики из США изучили данные общенациональной выборки и анализы биообразцов тинейджеров, чтобы выявить связь между частотой курения электронных сигарет и уровнем металлов в моче. Результаты этого исследования в очередной раз указали на необходимость контролировать сферу вейпинга, вводить новые правила и запреты, а также разрабатывать меры профилактики для подростков.
Электронные сигареты с 2014 года стали основным способом потребления никотина среди молодых людей, число зависимых продолжает расти. Особенно их привлекает то, что жидкость для вейпов может иметь разнообразные вкусы: например, ментола, цитрусовых, кокоса, кофе, алкогольных напитков.
Исследователи лишь сравнительно недавно приступили к изучению долгосрочного вреда таких электронных устройств, генерирующих высокодисперсный аэрозоль. Среди прочего неясно, как на развивающийся организм могут влиять металлы, обнаруженные в паре от вейпов, жидкостях и биологических образцах взрослых курильщиков: как выяснили авторы более ранних научных работ, у людей, никогда не куривших электронные сигареты, уровни свинца и кадмия ниже примерно на 19% и 23% соответственно. Концентрация этих химических элементов зависит не только от типа и марки устройства, но и от количества затяжек.
«Проглатывание металлов при употреблении табака и электронных сигарет наносит системный вред организму, что крайне важно в период развития детей и подростков. Воздействие повышенных уровней металлов связано с когнитивными и поведенческими нарушениями, респираторными осложнениями, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей», — рассказали медики из Университета Небраски, Миссурийского университета в Канзас-Сити и Школы Миллард-Уэст в Омахе (США).
Они напомнили, что свинец влияет на когнитивное и психическое развитие, кроме того, как показали опыты на мышах, он «биораспределяется» в мозг.
Воздействие кадмия, в свою очередь, увеличивает риск остеопороза — метаболического заболевания костей. Этот металл действует как основной канцероген за счет множества биохимических механизмов, особенно сильно повышая вероятность новообразований в носоглотке, легких, молочной железе, поджелудочной, простате и мочевом пузыре. Уран и его соединения тоже токсичны и могут накапливаться в печени, почках и селезенке и почках. Длительное воздействие чревато развитием хронической лучевой болезни.
В статье, опубликованной в журнале Tobacco Control, ученые представили свой анализ образцов мочи курящих тинейджеров. Данные взяли из пятого этапа молодежного репрезентативного исследования Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), проходившего в Соединенных Штатах Америки с декабря 2018-го по ноябрь 2019-го. В окончательную выборку вошли 200 человек 13-17 лет (средний возраст составил 15,9 года, 62,9% — женщины), имеющих пристрастие к электронным сигаретам — как одноразовым, так и многоразовым, то есть с предварительно заправленными картриджами или с баком, куда самостоятельно заливают жидкость.
Участников распределили на три группы: 65 вейпили скорее изредка, спорадически (один-пять дней за последний месяц), 45 — периодически (6-19 дней), 81 — часто (как минимум 20 дней). Среднее количество затяжек в день зависело от частоты курения, максимальный показатель — 27. Предварительно ученые исключили из исследования подростков, которые не курили вообще либо предпочитали другие виды табачных изделий.
Добровольцев спросили, покупают они вейпы без добавок или с определенным вкусом: ментоловые/мятные, фруктовые, сладкие (шоколадные, конфетные) и другие (гвоздичные, пряные, со вкусом алкогольного/безалкогольного напитка). Все участники PATH заполнили анкеты о себе и сдали образцы мочи. Их анализировали на предмет трех металлов: кадмий, свинец и уран (пределы обнаружения — 0,055, 0,022 и 0,0024 микрограмма на литр соответственно).
«У молодых людей, которые периодически курили электронные сигареты, уровень свинца в моче был выше, чем у тех, кто вейпил редко (спорадически): 0,21 против 0,16. У частых потребителей мы наблюдали более высокие уровни свинца в моче, чем у курящих изредка: 0,20 против 0,167», — отметили медики. Помимо этого, у тех, кто курил электронки как минимум 20 дней в месяц, выявили более высокие уровни урана в моче: 0,009 против 0,005.
Когда ученые сравнили типы ароматизаторов, оказалось, что уровни урана выше у любителей сладких вкусов — по сравнению с теми, кто предпочитал ментол/мяту: 0,009 против 0,005. На уровень кадмия в моче присутствие ароматизаторов и частота вейпинга не повлияли, хотя, по словам ученых, воздействие этого тяжелого металла на организм «исторически» связано с табакозависимостью.
Установить причинно-следственную связь и исключить вероятного того, что уран попал в мочу из других источников, например c пищей, в этом анализе не удалось. Поэтому авторы научной работы призвали продолжить исследования, чтобы подтвердить выводы и выработать новые меры для защиты здоровья подростков.
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