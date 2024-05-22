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Только что
Ольга И.
1

Переход с сигарет на вейпы повысил риск рака легких

5.1

Корейские ученые пришли к выводу: те, кто начинают парить после отказа от традиционного табакокурения, имеют более высокий риск развития рака легких по сравнению с теми, кто этого не делает. Выборка составила более четырех миллионов человек.

Медицина
# вейпинг
# вейпы
# онкопатология
# рак легких
# Электронные сигареты
вейпинг
Вейпинг / © Nery Zarate, unsplash.com

Электронные сигареты часто используют в качестве альтернативы табакокурению или как средство, чтобы избавиться от этой вредной привычки. Бытует мнение, что вейпы менее вредны по сравнению с обычными сигаретами. Ответу на вопрос, так ли это, посвящено множество исследований с довольно противоречивыми результатами.

Воздействие электронных сигарет на здоровье сильно зависит от характеристик устройства, а еще от индивидуальных особенностей вейпера (то, как часто он использует электронные сигареты, как долго продолжается затяжка и так далее). Трудности с пониманием масштаба бедствия связаны с новизной продукта, недостатком длительных репрезентативных исследований и многообразием моделей вейпов.

Электронные сигареты и нагревательные элементы содержат карбонильные соединения (например, формальдегид, ацетальдегид, акролеин и диацетил), а также токсичные для организма металлы (хром, никель, свинец). Эти вещества считаются канцерогенными. Правда, те же токсины присутствуют в обычных сигаретах.

Одни исследования показывают, что вейпинг воздействует на защитные барьеры легких, провоцирует окислительный стресс и повышает артериальное давление, провоцируя развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также негативных последствий для репродуктивного здоровья. С другой стороны, согласно ряду научных работ, электронные сигареты менее вредны для организма по сравнению с обычными, поэтому некоторые производители продвигают вейпы как якобы безопасную альтернативу традиционному курению. Впрочем, эффективность вейпинга при отказе от курения и, главное, его безопасность для здоровья изучены недостаточно.

Значимый пробел в этом вопросе восполнили ученые из Сеульского национального университета (Корея). Результаты исследования представили на международной конференции ATS 2024 Американского торакального общества. Специалисты оценили данные 4 329 288 человек с традиционным курением в анамнезе. Информацию взяли из материалов Национальной программы медицинского скрининга Республики Кореи, полученных в два временных периода: в 2012-2014 годы и в 2018-м.

Ученые разделили участников на шесть групп в соответствии с историей курения и изменением привычек. Для оценки риска развития рака легких и смерти от него исследователи применили статистический анализ.

Выяснилось, что у 53 354 человек развилась онкопатология легких, 6351 участник умер от этого заболевания. Бывшие курильщики, бросившие курить пять и более лет назад и использовавшие электронные сигареты, подвергались большему риску развития рака по сравнению с теми, кто не употреблял вейпы. У тех же, кто бросил курить менее пяти лет назад и парил, риск развития этого онкологического заболевания и смертности от него оказался повышен сильнее, чем у тех, кто не курил электронные сигареты.

Среди прочего авторы исследования провели стратифицированный анализ и изучили данные о людях в возрасте от 50 до 80 лет с историей курения от 20 лет. Бывшие курильщики, которые избавились от пагубной привычки пять и более лет назад и парили, тоже имели большую вероятность заполучить рак легкого и умереть от него, чем те, кто не употреблял электронные сигареты.

«Это первое крупное популяционное исследование, демонстрирующее повышенный риск развития рака легких у пользователей электронных сигарет после отказа от курения», — заявил один из авторов исследования Ен Вук Ким (Y. Kim), доктор медицинских наук, доцент отделения пульмонологии и реаниматологии больницы Бунданг Сеульского национального университета.

Таким образом, предположения о том, что переход на вейпы ведет к снижению риска рака легких, пока повис в воздухе — похоже, подобный эффект достоверно дает только полный отказ от употребления табака.

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Медицина
# вейпинг
# вейпы
# онкопатология
# рак легких
# Электронные сигареты
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