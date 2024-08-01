Ископаемой рыси из пещеры Таврида в Крыму диагностировали перелом передней лапы со смещением

Российские и испанские палеонтологи изучили лапу ископаемой исуарской рыси, которую в 2020 году обнаружили в крымской пещере Таврида, и диагностировали хищнику перелом со смещением. Судя по всему, травма не помешала древней кошке вернуться к нормальной жизни.

Находки ископаемых животных порой рассказывают не только об образе жизни и размерах древних обитателей планеты, но и об их болезнях. Диагностикой этих важных подробностей занимается палеопатология.

Хотя подобные свидетельства попадаются исследователям довольно редко, известны некоторые болезни древних медведей, волков, гиен и кошачьих — в том числе вымерших, крупных саблезубых мегантереонов или смилодонов. Однако до недавнего времени записей о палеопатологиях ископаемых рысей не было.

Группа палеонтологов из России и Испании изучила кости вымершей исуарской рыси (Lynx issiodorensis), найденной в пещере Таврида в Крыму в 2020 году. Предположительно, этот вид был предком современных пиренейской и обыкновенной рысей и жил в раннем плейстоцене (2,58-1,80 миллиона лет назад). Ученые исследовали образцы пястных костей передней правой лапы древнего хищника и обнаружили следы травмы. Научная работа опубликована в журнале Historical Biology.

Компьютерная томография останков древней рыси показала вторичный костный рост на нескольких пястных костях — всего ученые анализировали четыре кости (со второй по пятую), первой в пещере не обнаружили. Пятая кость показала самую сильную деформацию: по отношению к соседней ее внутренняя часть была изогнута, а не параллельна.

Чтобы перепроверить возможную патологию, исследователи сравнили образцы с анатомией обыкновенной рыси, которая по размерам тела схожа с исуарской. Поврежденная кость оказалась короче нормальной.

КТ-изображения пястных костей исследованной рыси Lynx issiodorensis. A, B — McII; C, D — McIII; E, F — McIV; G, H — McV. A, C, E, G — 3D-модели; B, D, F, H — КТ-срезы, зеленые стрелки указывают на периостальную реакцию, красные — на контуры кортикальной слой кости / © Historical Biology, Natalia V. Serdyuk et al.

Размышляя над причинами увечий, палеонтологи отсекали наименее подходящие варианты. Вторичный рост костной ткани могла вызвать остеохондрома или хондросаркома, но первая развивается в основном на плоских костях либо позвонках, а последнюю диагностируют по хрящевым клеткам, которые не сохранились. Вдобавок томография не выявила признаков опухоли. Затем ученые отвергли остеоартроз, которым страдают тягловые животные, крупный рогатый скот и крупные плотоядные млекопитающие вроде медведей.

Самой вероятной причиной авторы статьи назвали перелом, поскольку чаще всего проблемы опорно-двигательного аппарата у кошачьих связаны именно с этим. Однако переломы пястных костей и пальцев в целом встречаются редко — известно два случая у саблезубых кошек.

Палеонтологи пришли к выводу, что рысь могла заработать травму во время неудачной охоты, пока боролась с древними антилопой или бараном и сломала лапу от удара рогами. Либо все проще, и хищник плохо приземлился после прыжка с дерева или скалы.

Косой перелом пятого пальца со смещением, вероятно, вызвал воспаление, от которого пострадали соседние кости — на четвертом, третьем и втором образцах ученые также зафиксировали следы вторичного роста ткани. Из-за этого рысь, скорее всего, сильно хромала. Но признаки поздних этапов заживления указывают на то, что хищник вернулся к нормальной жизни после травмы.

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