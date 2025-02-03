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Роды и противозачаточные снизили риск рака яичников на десятки процентов
Исследователи из Университета Южной Австралии сравнили частоту одной из разновидностей рака у женщин, которые принимали оральные контрацептивы, и у тех, кто никогда не использовал такие средства. Выяснилось, что влияние этих препаратов на вероятность возникновения рака довольно значительно и сильно зависит от возраста.
Авторы научной работы, опубликованной в издании International Journal of Gynecological Cancer, использовали машинное обучение для поиска корреляции между раком яичников и любыми другими факторами. Поиск вели в материалах 222 тысяч женщин из Биобанка Великобритании, сталкивавшихся с раком. Чтобы отсечь ложные корреляции, ученые применили логистическую регрессию со многими переменными.
В результате выяснилось, что те, кто родил двоих детей и более, сталкивались с этой онкопатологией на 39% реже, чем те, кто не рожал вовсе. Впрочем, эту информацию трудно назвать по-настоящему новой: Naked Science ранее подробно разбирал, почему женщины и мужчины, у которых есть биологические дети, страдают от рака всех видов реже бездетных (а у многодетных такая вероятность еще ниже, чем у малодетных).
Кроме того, ученые показали, что женщины, принимавшие противозачаточные, заболевали раком яичников на 26% реже тех, кто этого не делал. Причем, если применяли оральные контрацептивы после 45 лет, то вероятность такого заболевания падала еще сильнее — на 43%. Авторы нового исследования приложили существенные усилия, чтобы отсечь другие факторы, способные повлиять на эту корреляцию, но не смогли найти их. Поэтому они полагают, что речь идет о причинно-следственной связи: меньшее число овуляций, по их мысли, снижает вероятность рака яичников.
В то же время ученые не проверяли, насколько вероятность приема противозачаточных коррелирует с числом детей в семье. Из других работ известно, что женщины в браке существенно чаще принимают оральные контрацептивы, чем те, кто не состоит в нем. Иными словами, выводы новой работы по контрацептивам нуждаются в более тщательном отделении от влияния родов на вероятность рака яичников.
Авторы также отметили, что избыточный вес коррелирует с чуть повышенной вероятностью этого заболевания (до 28%). В связи со всем этим исследователи предположили, что риск рака яичников можно искусственно снизить — в частности, управляя весом и количеством овуляций. Интересно, что при этом они не предложили влиять на число родов, вероятно, считая этот фактор немодифицируемым на практике.
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