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Бытовой очиститель воздуха существенно снизил частоту болезней у школьников
Частота инфекционных и иных заболеваний связана с наличием микрочастиц и других загрязнений в воздуха, особенно в холодное время года. Эксперимент в школах Милана показал, что широко распространенные и не слишком дорогие технические средства могут серьезно снизить силу этой угрозы.
Ученые из Италии провели эксперимент в 95 классных помещениях пяти начальных школ в Милане. Всего там регулярно бывали 2000 учеников. В половине этих помещений установили только приборы слежения за качеством воздуха, а во второй половине — еще и бытовые очистители воздуха. Затем исследователи сравнили параметры качества воздуха, а также частоту отсутствия детей по болезни в обеих группах классов. Результаты представили на собрании Европейского геофизического союза, которое прошло в Вене на этой неделе.
Naked Science уже писал о вреде невидимых глазу микрочастиц для здоровья. Но у этой проблемы есть и другая сторона: инфекционные заболевания с воздушно-капельным путем распространения тоже зависят от содержания микрочастиц в воздухе. Предположительно, когда их в воздухе больше, увеличивается и время, которое вирус может «плавать» в нем до того, как осядет вниз. Из-за этого давно предлагается очищать воздух в помещениях специальными фильтрами.
Однако именно количественные сравнения результатов очистки воздуха до сих пор очень редки, что не дает оценить эффективность таких шагов объективно. Авторы нового исследования показали, что очистители воздуха снизили уровень загрязнения воздуха микрочастицами в 2,5 микрометра и менее на 28 процентов (в сравнении с классами без очисителей). В результате среднее количество дней отсутствия учеников в школе уменьшилось на 11 процентов.
Средняя длительность отсутствия в классе за учебный год на одного школьника упала на 1,3 суток. Это серьезный результат: сходный дает, например, массовая вакцинация от гриппа, в сравнении со школами, где такой вакцинации нет. А если в тот или иной год вирус гриппа существенно мутирует, эффект вакцинации может быть даже меньше.
В то же время новые данные продемонстрировали не только силу очистителей воздуха, но и их недостатки. В дни повышенного уровня микрочастиц в воздухе снаружи, на улицах Милана, эффективность очистки воздуха системами, использованными в исследовании, упала. Проще говоря, они хуже справлялись с отсевом микрочастиц из воздуха. То есть имеет смысл вести доработку таких систем в смысле наращивания пиковой мощности очистки.
По данным ВОЗ, от микрочастиц погибают миллионы человек ежегодно, поскольку те провоцируют инфаркты и инсульты. Авторы нового исследования не могли оценить этот эффект, поскольку у детей начальных классов эти заболевания встречаются редко. Эксперименты в домах престарелых могли бы существенно прояснить ситуацию с действием очистителей воздуха не только на инфекционные, но и на сердечно-сосудистые болезни. Пока таких работ нет.
Очистители воздуха, о которых идет речь в исследовании, — это напольные системы. У них есть фильтр с ячейками малых размеров. При работе его обдувает небольшой малошумный вентилятор. Воздух, который он засасывает снаружи (из комнаты), содержит и пыль, и микрочастицы (в отличие от пыли, они не видны невооруженным глазом). Практически вся пыль и существенная часть микрочастиц задерживаются на фильтре. Поэтому его раз в пару недель надо доставать и промывать под нежесткой водой.
Ранее Naked Science писал о системах другого рода, увлажнителях воздуха. Те также понижают уровень микрочастиц в помещении, но только если не относятся к ультразвуковым. Такие, напротив, повышают концентрацию микрочастиц в воздухе, иногда до нескольких десятков раз.
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