Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Универсальная» мРНК-вакцина помогла животным бороться с раком
За последние годы ученые постепенно выяснили, что разные популяции одного и того же возраста и пола болеют раком с сильно различающейся (до двух раз) частотой и наиболее вероятная причина таких различий в работе иммунной системы. Теперь исследователи из США попробовали простимулировать иммунный ответ с помощью мРНК-вакцин, причем добились на этом пути серьезных результатов.
Как уже писал Naked Science, одни и те же половозрастные когорты в разных странах — или даже в одной и той же стране, если у них разное количество детей — имеют неодинаковый риск рака. Связано это с тем, что раковые клетки хотя и возникают в организме человека каждый день, в норме истребляются иммунитетом, не успевая дать опухоль. И по некоторым причинам эффективность иммунной системы в этом отношении у людей серьезно различается.
Ученые не первый год совершенствуют способы иммунотерапии — стимуляции защитной системы человека. Одной из ее проблем остается то, что раковые клетки, будучи исходно человеческими, несут на своей поверхности молекулы, которые похожи на те, что есть у здоровых клеток людей. Это мешает иммунитету атаковать их.
Ранее многие научные группы уже пробовали создать вакцины (в том числе на мРНК-платформе) от тех или иных видов рака: в частности, над ними работают создатели известной вакцины «Спутник». В таких случаях вакцинный препарат часто делают на основе клеток самого пациента. Такие «персонализированные» вакцины могут быть эффективны, но их создание занимает некоторое время, которое у ракового больного не всегда есть.
Теперь онкологи из Университета Флориды (США) попробовали иной подход: создали мРНК-вакцину, позволяющую иммунитету атаковать и те раковые опухоли, что обычно избегают иммунотерапии. Статью опубликовали в журнале Nature Biomedical Engineering.
Ученые сосредоточилась на интерферонах I типа — сигнальных молекулах, которые вырабатываются в качестве «сигналов тревоги», сообщая клеткам иммунитета о необходимости атаковать того или иного противника. Для того, чтобы запустить их синтез организмом, мРНК вакцина заставляла часть клеток раковой опухоли синтезировать белок PD-L1. Тот, в свою очередь, прикрепляется к рецептору PD-1 Т- и B-лимфоцитов человека (эти клетки играют важную роль в работе иммунной системы). Многие виды рака (с низкой мутационной нагрузкой, биохимически сравнительно похожие на обычные человеческие клетки) умеют избегать реакции на интерфероны первого типа, в каком-то смысле отключают «сигнализацию» иммунитета, мешая организму понять, что такая опухоль есть и ее надо атаковать.
Авторы новой научной работы провели эксперименты над мышами с клеточными культурами человеческого рака нескольких типов (мозга, меланома и так далее). При этом даже иммунотерапия с использованием ингибиторов контрольных точек не могла изменить ситуацию
Новая вакцина в экспериментах запустила ранний интерфероновый ответ организма. В экспериментах на мышах вакцина превращала нечувствительные к иммунотерапии опухоли в реагирующие на иммунотерапию, а в ряде случаев опухоли полностью устранялись даже без дополнительных средств иммунотерапии, после одной только вакцины.
Причем, когда мышам через несколько недель (аналог нескольких лет в жизни человека) вводили ту же культуру раковых клеток, которой они болели ранее, животные ее не «подцепили»: иммунитет смог уничтожить раковые клетки, не дав им закрепиться. Это очень многообещающий момент, поскольку в теории подобный препарат может предотвращать и рецидивы рака после ремиссии.
Возник естественный вопрос о побочных эффектах подобной терапии. Исследователи попытались выявить их на собаках с опухолями мозга, однако на них не удалось выявить никаких побочных эффектов. Впрочем, это можно сказать практически о всех мРНК-вакцинах, прошедших клинические испытания: их побочные эффекты в целом существенно ниже, чем у многих классических, «живых» или «убитых» (инактивированных) вакцин, что связано с отсутствием клеток патогенов в мРНК-препаратах. Они лишь вносят отдельный ген, заставляющий небольшую часть клеток вакцинируемого человека кодировать тот или иной белок патогена.
Разработчики новой вакцины намерены продолжать, чтобы создать вариант универсальной мРНК-вакцины, помогающей иммунотерапии рака или даже способной вылечить от него самостоятельно. Работа над такими препаратами займет много лет, но первые эксперименты выглядят многообещающе.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
Ученые давно предполагали, что Бетельгейзе, ближайший к нам красный супергигант, не одинока. Различить звезду-соседку почти невозможно из-за яркости массивного светила. Наконец, удалось не только увидеть, но и изучить тусклого компаньона. Оказалось, Бетельгейзе недолго осталось быть в составе двойной звезды.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Тролль обыкновенный: психология сетевых провокаторов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии