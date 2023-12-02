  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
Дарья Губина
9

Азот древней Земли оказался внеземным

2.7

Ученые исследовали гранулы магнетита в образцах с поверхности астероида Рюгу и обнаружили на их поверхности соединения азота — элемента, без которого не появилась бы жизнь на Земле.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# жизнь на Земле
# молодая Земля
# Рюгу
Астероид Рюгу / ©Getty images

Азот — один из основных компонентов аминокислот, которые лежат в основе РНК и ДНК. Поэтому без этого элемента на Земле не могла появиться жизнь, какой мы ее знаем. Проблема в том, что во времена формирования нашей планеты азота в ее окрестностях было относительно мало.

Ученым известны соединения азота, способные сохранить стабильность в условиях внутренней части Солнечной системы. К сожалению, ни в ближайшей межпланетной пыли, ни в образовавшихся неподалеку микрометеоритах найти такие соединения пока не удалось.

Зато в телах, образовавшихся вдали от Солнца, азота много. Например, в форме солей аммония. И это подтверждается наблюдениями за кометами и ледяными телами внешних областей системы. Но как этот азот попал в окрестности Земли?

Проведя изотопный анализ образцов лунной породы, ранее ученые обнаружили, что источник «внешнего» азота — долетевшие к нам астероидные микрометеороиды. Чтобы оценить их вклад в запасы азота на Земле, необходимо знать содержание этого элемента в их составе, а такие подсчеты не проводили. Помогли образцы астероида Рюгу.

Рюгу — обычный околоземный астероид спектрального класса С. В 2019 году аппарат «Хаябуса-2» собрал с его поверхности образцы пород и доставил на Землю. В работе, опубликованной в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых представила новый анализ этих образцов.

Согласно результатам, микрометеориты из внешних областей Солнечной системы стали обильным источником азота для молодой Земли. Причем объемы доступного азота ранее сильно недооценивались.

Частицы магнетита в образцах Рюгу (снимок А). «Карта» элементов в частицах, полученная методом STEM-EDX (снимок B). На первом снимке красным отмечен кислород, зеленым — железо, синим — кремний. На втором: сера, азот и магний / © KyotoU, Toru Matsumoto

Разгадка заключается в космическом выветривании поверхностей астероидов. Под действием частиц солнечного ветра и ударов микрометеоритов в породе происходят химические реакции, в процессе которых образуется стабильное соединение азота — нитрид железа.

Один из основных минералов в образцах Рюгу — магнетит. Под влиянием ионов водорода из солнечного ветра и от тепла столкновений с частицами микрометеоритов магнетит теряет атомы кислорода. Так на поверхности гранул магнетита остается чистое железо, которое в химических реакциях с аммонием из микрометеоритов превращается в нитрид железа, связывая азот.

Во внутренней Солнечной системе множество тел, подобных Рюгу. Поэтому доступ к азоту у молодой Земли был гораздо выше, чем считали ученые.

Впрочем, на этом проблемы с доступностью азота не заканчиваются. На молодой Земле, как и сегодня, большая часть азота находилась в форме малоактивной молекулы N2. Использовать его в такой форме способны немногие современные живые существа. Поэтому остается открытым вопрос, как азот «переваривали» первые формы жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# «Хаябуса-2»
# жизнь на Земле
# молодая Земля
# Рюгу
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
700
Тело в котором я живу
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
02 Дек
600
Карл Густав Юнг и его «аналитический психоанализ»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Звездный нуклеосинтез или происхождение всего, что нас окружает
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Уроки практической левитации
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Как живут на МКС: физкультура, гигиена, питание
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Колоссальные статуи в классической Греции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Можно ли отличить науку от лженауки?
Ельцин Центр
Екатеринбург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:39
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
Позавчера, 17:00
Василий Парфенов

На китайском космодроме что-то мощно взорвалось

На спутниковых снимках видны след от испытаний ракетного двигателя и внушительное поле обломков. Компания, вероятнее всего, использующая этот тестовый стенд, и ее материнская государственная корпорация никакой информацией об инциденте не поделились.

Космонавтика
# авария
# взрыв
# испытания ракет
# Китай
# космодром
Позавчера, 14:16
Василий Парфенов

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Работающие в ЦЕРН исследователи создали новый метод поиска частиц темной материи с помощью Большого адронного коллайдера. Его впервые применили минувшим летом, и результаты этой работы получились двоякими. С одной стороны, долгожданных частиц пока найти не удалось, с другой — теперь ученые знают, в каких диапазонах энергий вимпов, скорее всего, точно нет.

Физика
# БАК
# большой адронный коллайдер
# вимпы
# Стандартная модель
# темная материя
# ЦЕРН
Вчера, 15:39
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
29 ноября
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
28 ноября
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Азот древней Земли оказался внеземным

    5 минут назад

  2. Новички старше 80 лет оказались результативны в силовых упражнениях

    Вчера, 16:30

  3. В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

    Вчера, 15:39

  4. Ученый МГПУ узнал, как урбанизация повлияла на детскую субкультуру

    Вчера, 14:56
Выбор редакции

«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным

Позавчера, 20:03

Последние комментарии

Сергей Сфыеду
34 минуты назад
Вы путаете обозначение вундервафель с обозначениями опытных самолетов. V - от слова versuchs, V-1 - первый опытный самолет, V-2 - второй опытный самолет, V-3 -

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Vladislav
54 минуты назад
Мнение *профессор менеджмента Уортонской школы Пенсильванского университета (США) Питер Каппелли* очень важно для 140 млн росиян и всего

Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователиМаск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Николай Цыгикало
1 час назад
В иных прицелах и жидкий азот применяют. тоже сухой. И тоже у реактивных боеприпасов )

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Николай Цыгикало
1 час назад
Немцы от слова "оружие", а тут "версия". Нормально )

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

alexandr apostol
1 час назад
Что за бред сивой кобылы, о какой христианской принадлежности идёт речь? Хрестианство начало отчет от рождества Христова, 2023 года назад, кладу 3000.

В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет 

Asmite Qielee
2 часа назад
Держите азот сухим, ребята.

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Asmite Qielee
2 часа назад
Глядя на шатание двёрки после открытия становится немного неудобно за будущих владельцев этого корыта за оверпрайс

Маск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки CybertruckМаск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки Cybertruck

Вячеслав Абаимов
2 часа назад
NEOM в Саудовской Аравии это проект Государственного (если можно так выразиться) уровня. И пора бы нам уже привыкнуть к тому что если в ОАЭ шейхи

Слияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройкуСлияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройку

Сергей Сфыеду
2 часа назад
Маск не любит сладкого, хотя и и ест по утрам батончик "Марс" - что бы сэкономить время.

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Дмитрий Kuрueнко, удобрения делают тем более у них дешёвое электричество от ГЭС

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливеВ борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Дмитрий Глебов
3 часа назад
kpi, "настоящую одновременность" событий заменили "наблюдаемой одновременностью" и вуаля - раз синхронизация у нас наблюдаемая, то и скорость

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Popov
5 часов назад
Сергей Панин, не ври. Первая база на Луне будет как китайский космический корабль.

NASA показало, как будет выглядеть первая база на ЛунеNASA показало, как будет выглядеть первая база на Луне

Ilya Chashev
5 часов назад
Sam Dowson, ага, топить печку аммиаком то же самое, что сжигать ассигнации

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливеВ борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Роман Рыбка
8 часов назад
Хочу начать с того, что у меня есть пару вопросов: "с какой силой действуют на частицы в БАК центробежные силы?", и "как этот момент учитывается

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Иван Колупаев
9 часов назад
То ли еще будет - буковку "Z" Маск бережет на сладкое 😁

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Ali Babay
10 часов назад
John Smith, ваш комментарий лучше статьи. Но я в шоке что всё ещё такая толщина, изначально же маск обещал что будет в районе 2мм а в некоторых местах и

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Елена Мирра
10 часов назад
чтоб ваш коллайдер вместе с темной материей изчез навсегда, как и не было)

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Serjo Djachkowski
11 часов назад
Mikhail Khramov, доиндустриальный период, малый ледниковый период голод, отсутствие пшеницы даже в Германии при её теплом климате, (Выращивали рожь),

Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферыРоскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
Yaryar1979 PNX, Эта теория пока страдает недообьясненностью. Видимо предполагается что долгожительство -явление редкое, а все предыдущие наработки от

Динозавры могли снизить продолжительность жизни современных млекопитающихДинозавры могли снизить продолжительность жизни современных млекопитающих

kpi
11 часов назад
Сергей Балыбердин, Поясните мне, видимо, не слишком умному человеку: это шутка такая? или это всерьез? Я спать и есть теперь не смогу, пока не пойму!

Что будет, если мы откроем все физические законы?Что будет, если мы откроем все физические законы?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить