В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Как уже подробно писал Naked Science, задача декарбонизации в мире срывается по всем направлениям: и в электроэнергетике, и в отоплении, и на транспорте расход ископаемого топлива стабильно растет. Причем по чисто геофизическим причинам до тех пор, пока попытки снизить выбросы идут за счет ветровой и солнечной энергетики, они и в будущем продолжат оставаться безуспешными.

Одновременно в западном обществе существует соцзаказ на обнуление углеродного следа — так называемое Net Zero, без которого глобальное потепление в этом веке приведет к росту температур до уровня 120-тысячелетней давности, когда было настолько тепло, что в Темзе и Рейне водились бегемоты, пустыни были саваннами, а леса выходили к самому Северному Ледовитому океану. Чтобы избежать такого негативного сценария, западные страны готовы к экстраординарным усилиям — и норвежская компания Yara решила внести свой вклад.

В рамках своей борьбы с глобальным потеплением она объявила о разработке первого в мире контейнеровоза, способного работать на одном только «чистом аммиаке», без привлечения дизельного топлива. В этом году в КНР создали двухтопливный контейнеровоз Masai Mara. Однако обычный дизель на одном только аммиаке работать не сможет: у того сильно отличаются от солярки температурные условия вспышки. Поэтому Masai Mara двухтопливная, а как второй топливный компонент используется нефтепродукт. Естественно, идеологически такие транспортные средства неприемлемы для западного мира и должны быть замещены. А вот аммиак как топливо, бесспорно, идеологически приемлем: хотя его предельно допустимая концентрация в воздухе в 15 раз ниже, чем у бензина или солярки (ведь он более токсичен), зато он не содержит углерода.

Норвежская компания назвала создаваемое ею судно Yara Eyde. Его спустят на воду с норвежских верфей в 2026 году. Контейнеровоз будут задействовать для перевозки удобрений из Норвегии в Германию по морю. Технические подробности о судне пока крайне скудны — указано лишь, что оно сэкономит оператору 11 тысяч тонн выбросов СО2 в год. Согласно пресс-релизу Yara, всего мировое судоходство выбрасывает 706 миллионов тонн углекислого газа ежегодно.

В видео Yara о проекте сделан ряд экстраординарных заявлений. В частности, что Yara Eyde станет первым в мире «безвыбросным» морским судном «на чистом аммиаке» (clean ammonia). Последнее словосочетание означает аммиак с помощью водорода, добытого электролизом воды, а не с помощью природного газа, как это делается в большинстве стран. Норвегия за счет горных ГЭС располагает дешевой электроэнергией, используемой в том числе для такого способа получения аммиака. В государствах с более дорогим электричеством настолько энергоемкие методы не используют: «норвежский» аммиак требует 14,38 киловатт-часа на килограмм продукта, а отдает при сгорании только 5,17 киловатт-часа.

© Yara

В то же время тезис о «безвыбросности» контейнеровоза Yara Eyde вызывает сомнения. Дело в том, что аммиак при горении дает чистый азот и водяной пар в основном в теории. В реальной жизни продуктом горения часто оказывается тот или иной окисел азота, а парниковый эффект от них в 300 раз выше, чем от углекислого газа.

Тем не менее понять заинтересованность Yara в чисто аммиачном контейнеровозе можно. Во-первых, это хорошо выглядит в глазах экологов — ведь СО2 такое судно действительно не выбрасывает. Во-вторых, Yara — компания-производитель аммиака, поэтому для нее выгодно продвигать такое топливо на мировом рынке. Благо, как мы отметили выше, в остальных странах «чистый аммиак» экономически нереален, а значит, норвежский производитель здесь может стать монополистом.

Будущий маршрут экологически чистого судна на токсичном топливе / © Yara

Пока трудно оценить, насколько удачным окажется проект. Если бы он существовал в рыночных условиях, ответ был бы однозначным — «нет»: аммиак, полученный не из природного газа, всегда стоит более 12 центов на киловатт-час получаемой при сжигании энергии. Это примерно вдвое дороже дизтоплива и в несколько раз дороже сниженного природного газа. Однако компания заявила, что для успеха подобных проектов критично важна господдержка. С ее учетом эксплуатация судна действительно может стать примерно такой же выгодной, как и для обычных судов.

Для крупных судов, перевозящих относительно плотные грузы, — зерновозов, танкеров и так далее — переход на зеленый аммиак вряд ли реален даже при господдержке. Дело в том, что на единицу массы аммиак дает почти втрое меньше энергии, чем сжиженный газ или дизель. Поэтому запас топлива для танкера дальнего плавания рискует стать слишком большим. Контейнеровозы возят грузы меньшей средней плотности, а с учетом ограниченной дальности Yara Eyde втрое выросший расход топлива по массе вряд ли станет большой проблемой.

Конечно, глобальное потепление так не победить, поскольку окислы азота — очень эффективный парниковый газ. Но для компании Yara такое направление бизнеса вполне может стать ярким финансовым и имиджевым успехом, который может спровоцировать появление подражателей.

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