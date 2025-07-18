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Эксперимент показал, под какую музыку лучше тренироваться
Не секрет, что занятия спортом под музыку приятнее и помогают повысить продуктивность тренировок. В новом исследовании итальянские ученые на примере силовых упражнений показали, какая именно музыка лучше подходит для таких целей.
Научное сообщество давно интересуется воздействием музыки на человеческий мозг во время тренировок. Исследования уже подтверждали положительное влияние музыкального сопровождения при выполнении физических упражнений. Также прослушивание музыки способно помочь при обучении.
Недавно в рецензируемом издании Journal of Sports Sciences вышла свежая статья на эту тему. Ее авторы — специалисты в области биомедицины из Падуанского университета (Италия) — раскрыли секрет, как с помощью музыки можно улучшить результаты при выполнении жима штанги лежа.
В эксперименте поучаствовали 20 молодых спортсменов регионального уровня (средний возраст 23,5 года, плюс-минус 3,2 года). Они делали популярное силовое упражнение в трех разных условиях: под звучание самостоятельно выбранных любимых композиций, под стимулирующую музыку и в тишине.
В каждом сценарии испытуемые выполняли по три подхода из восьми повторений с нагрузкой в 75% от максимально возможного веса при однократном жиме. Параллельно ученые с помощью специализированного оборудования следили за продуктивностью атлетов, измеряя среднюю и пиковую мощность при нагрузке. Также добровольцев попросили пройти психологические тесты, чтобы оценить, как они переносили тренировки физически и эмоционально
В итоге, когда спортсмены слушали любимые песни, у них зарегистрировали значительно более высокие средние и пиковые показатели мощности при нагрузке по сравнению с упражнениями в тишине. Кроме того, на протяжении тренировок они выполняли большее повторений, что говорит о повышении выносливости.
По сравнению с тишиной результативность спортсменов улучшалась в обоих сценариях с музыкой, но при прослушивании самостоятельно выбранных композиций положительный эффект был сильнее. В обоих случаях музыка отличалась ритмичностью (средний темп выше 120 BPM), а значит, эффективность любимых песен была связана не со скоростью, а с большим эмоциональным откликом за счет персональной подборки.
Это подтвердили и данные тестов: любимая музыка вызывала заметно более высокий уровень психического возбуждения по сравнению с двумя другими сценариями, что, видимо, и обеспечивало улучшение результативности.
По мнению исследователей, в случае с любимой музыкой сработал принцип «бутылочного горлышка». Суть гипотезы в том, что нервная система человека может одновременно обрабатывать ограниченное количество сенсорных сигналов. Когда спортсмены слушали музыку, которая им нравилась, это помогало блокировать дискомфорт и усталость при нагрузках. Как результат, тренировка получалась длительнее и интенсивнее.
Хотя в эксперименте фигурировал лишь жим штанги лежа, скорее всего, прием сработает и с другими силовыми нагрузками. Исследователи отметили, что позитивный эффект любимой музыки, вероятно, будет сильнее при выполнении простых упражнений, нежели технически более сложных.
Добавим, что при интерпретации результатов стоит учитывать ограничения исследования. В эксперименте, который проходил в лаборатории, участвовали опытные атлеты мужского пола. В условиях реального тренажерного зала у спортсменов-новичков и женщин результаты могут быть иными.
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