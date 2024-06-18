Размер груди повлиял на потливость

Эксперимент британских исследователей подтвердил связь между размером бюста у женщин и количеством пота в зоне груди, который выделяется во время тренировок. Зависимость оказалась не такой, как можно было ожидать.

На выработку пота у человека в первую очередь влияют такие факторы, как размеры тела, обмен веществ и условия окружающей среды. Группа ученых из Саутгемптонского университета (Великобритания) предположила, что у женщин потливость в зоне груди зависит еще и от размера бюста. Для проверки гипотезы специалисты устроили эксперимент в лаборатории ThermosenseLab в центре клинических исследований своего вуза. Его результаты опубликовал журнал Experimental Physiology.

В испытаниях, проходивших в современной климатической камере при температуре +32 °C и относительной влажности около 53%, участвовали 22 молодые женщины, средний возраст которых составил 28 лет плюс-минус 9,6 года.

В списке критериев включения значились такие требования, как физическая активность (регулярные упражнения по 30 минут минимум трижды в неделю), отсутствие скелетно-мышечных или неврологических заболеваний, грудных имплантов, операций по коррекции груди или мастэктомии, размер бюстгальтера от маленького и среднего до большого и сверхбольшого.

Женщинам рекомендовали воздержаться от интенсивных физнагрузок за 48 часов до теста, не употреблять кофеин или алкоголь в течение 24 часов и ничего не есть за три часа до старта испытаний. Также не следовало наносить на грудь кремы и гели.

Чтобы установить взаимосвязь между размером груди, плотностью потовых желез и локальной потливостью в зоне над и под сосками и в треугольнике бюстгальтера (район мечевидного отростка грудины), участницам устроили 50-минутную пробежку в режиме субмаксимальной нагрузки на беговой дорожке в климатической камере. Во время эксперимента у них регистрировали теплофизиологические параметры, в том числе центральную температуру тела, частоту сердцебиения и уровень выдыхаемых газов.

Плотность потовых желез и локальная потливость измерялись в зоне над и под сосками и в треугольнике бюстгальтера / © Experimental Physiology, Hannah Blount et al.

В течение последних пяти минут бега у женщин измерили плотность потовых желез и локальную потливость в перечисленных выше областях на груди. Для расчета площади поверхности груди использовали 3D-сканирование, а плотность потовых желез определили с помощью пропитанных йодом бумажных патчей, которые на пять секунд прижимали к коже. В результате контакта происходила химическая реакция с веществами пота. Активные потовые железы проявлялись на патчах в виде маленьких синих точек.

Применив к собранным данным корреляционный и регрессионный анализ, ученые выяснили, что плотность потовых желез в зоне груди линейно уменьшалась по мере увеличения площади поверхности груди. При этом уровень выработки пота каждой потовой железой оставался постоянным.

В результате с увеличением площади поверхности груди локальная потливость в этой области линейно снижалась. Также эксперимент показал, что по сравнению с треугольником бюстгальтера плотность потовых желез в зоне над и под сосками, локальная потливость груди и уровень выработки пота каждой железой были ниже на 64%, 83% и 53% соответственно.

По словам авторов, результаты исследования имеют важное прикладное значение. Их смогут учитывать производители спортивных бюстгальтеров для разработки моделей, лучше отвечающих потребностям женщин с разным размером груди. В итоге это позволит сделать бюстгальтеры для тренировок комфортнее и функциональнее, что будет способствовать поддержанию активного образа жизни женщин.

Ранее в другом эксперименте канадские ученые установили, что слишком тесный бюстгальтер может мешать дыханию и тем самых снижать эффективность тренировки. При покупке бра для занятий спортом ученые советуют выбирать модели с высокой степенью поддержки груди, но не слишком плотно прилегающие к грудной клетке.

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