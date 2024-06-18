В ПНИПУ рассказали, как защитить кожу от ультрафиолета

В 1969 году американский дерматолог Альберт Клигман ввел термин «фотостарение». Он обозначает увядание кожи под воздействием солнечных лучей, а именно ультрафиолета. Юлия Рожкова, кандидат технических наук, химик-биотехнолог и доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, рассказала, какие компоненты нашей кожи ультрафиолет разрушает в первую очередь, как определить свой фототип, что означает SPF, какое количество солнцезащитного крема нужно наносить и что положить с собой в косметичку на море.

Ультрафиолетовое излучение в зависимости от диапазона длины волн делят на три вида. Лучи «C» (280-100 нанометров) полностью рассеиваются в атмосфере, запуская процесс перехода кислорода в озон. До поверхности Земли доходит излучение «A» (400-315 нм) и частично «B» (315-280 нм). Последнее необходимо для человеческого организма, поскольку за счет него в слое эпидермиса синтезируется витамин D3 из его предшественника 7-дегидрохолестерола. Ультрафиолет «А» является наиболее опасным для кожи.

«Некоторые вещества в нашем организме, подвергаясь УФ-воздействию, могут превращаться в свободные радикалы — очень активные компоненты, которые ускоряют процессы старения кожи, вступая в химическое взаимодействие с другими молекулами», — рассказывает Юлия Рожкова.

Например, из-за воздействия ультрафиолетовых лучей изменяется ДНК. В результате нарушаются последовательности нуклеотидов, возрастает риск образования рака. Аминокислоты триптофан и цистеин способны образовывать свободные радикалы под действием ультрафиолета или участвовать в реакциях, провоцирующих их образование, в ходе чего разрушаются структуры и функции белковых молекул, например, ферментов. УФ-лучи воздействуют и на липиды (жиры): нарушается целостность мембраны клеток.

«При УФ-облучении в первую очередь ломаются липиды рогового слоя: остатки непредельных жирных кислот, входящие в состав церамидов, сквален — компонентов защитного слоя кожи. А если нет липидов — нет и барьерной функции кожи. В таком случае возникают сухость из-за трансэпидермальной потери влаги, шелушение — керотиноциты, то есть отмершие клетки кожи, без церамидов просто слущиваются, покраснение, поскольку начинается воспаление из-за реакции кожи на стрессовые факторы», — добавляет ученый Пермского Политеха.

Как наша кожа защищается от ультрафиолетового излучения?

«В эпидермисе вырабатывается уроканиновая кислота, которая имеет особенное строение, позволяющее ей как бы изгибаться под действием солнечных лучей. В химии это называется цис-транс изомеризацией: под воздействием ультрафиолета транс-форма кислоты переходит в цис-форму. А ночью кислота постепенно преобразуется обратно, и этот процесс сопровождается выделением тепла. Замечали, что после загара ночью кожа «горит»? Кстати, в жаркую погоду эта кислота выделяется с потом и дополнительно создает ультрафиолетовый фильтр на поверхности кожи. Если его постоянно смывать, например, в речке или море, то защита естественно снижается», — объясняет ученый Пермского Политеха.

Кроме того, под действием ультрафиолета утолщается роговой слой, который состоит из отмерших клеток — кератиноцитов. Это создает дополнительный барьер для проникновения УФ-лучей в глубокие слои кожи.

«Антиоксидантная система защиты организма — ферменты. Например, каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, — эффективный комплекс борьбы со свободными радикалами разной природы, который является спасателем для биологически важных молекул нашего организма. Содержание антиоксидантов увеличивается в глубоких слоях кожи. Там можно встретить такие водорастворимые антиоксиданты, как глутатион, тиоредоксин, витамин С, мочевая кислота и другие. Все системы защиты имеют свою «ёмкость», которая при длительном воздействии ультрафиолета исчерпывается. Тогда появляется эритема, сухость кожи, шелушение», — отмечает Юлия Рожкова.

Кстати, загар, то есть потемнение кожи, связан с тем, что в ней вырабатывается пигмент меланин, который может задерживать до 90 процентов ультрафиолетового излучения. Продуцируют его клетки меланоциты, они имеют отростки, которые поставляют меланин в верхние слои эпидермиса. Однако все люди имеют разное содержание меланоцитов в коже, это определяет фототип человека.

Как определить свой фототип?

Если у вас бледная белая кожа, которая очень чувствительна и не загорает, а сгорает, то у вас первый фототип. Как правило, его имеют рыжеволосые люди с веснушками. При подборе солнцезащитного крема обладателям такой кожи стоит выбирать показатель SPF 50+. Северные азиаты, светловолосые и светлокожие люди относятся ко второму фототипу: у них тоже бледная кожа, которая быстро сгорает. Но загар на ней все же остается, поэтому им подходят средства с SPF 30+.

Прочих жителей Азии, Кавказа, средиземноморцев можно причислить к третьему фототипу. Их кожа не так чувствительна, она редко сгорает, а на солнце коричневеет. Рекомендуемый показатель SPF — 15+, как и для самых смуглых жителей Земли, например, африканцев и коренных жителей Австралии. Они относятся к четвертому фототипу, она устойчива к загару и практически не сгорает.

Что такое SPF?

«Несмотря на наличие природных механизмов защиты от солнца, многие люди при длительном нахождении под солнцем начинают ощущать дискомфорт: появляется покраснение (так называемая эритема), которая может перейти в ожог. Во избежание нежелательных последствий пребывания под солнцем, ученые предложили вводить в уходовую косметику компоненты, которые помогают нивелировать пагубное воздействие ультрафиолета. Средства, защищающие от солнечных лучей, на этикетке имеют пометку SPF», — объясняет Юлия Рожкова.

SPF показывает, насколько дольше кожа с SPF-кремом «продержится» без покраснения в сравнении с теми же условиями, но без крема. Например, ваша кожа может находиться на солнце без видимых признаков эритемы в течение 20 минут, тогда при нанесении крема с SPF=15 этот увеличивается до пяти часов, то есть 20 минут умножить на 15 SPF = 300 минут, или 5 часов.

Вообще, крем с SPF=15 абсорбирует около 93 процентов УФ-излучения, а крем с SPF=30 – 96 процентов, это всего на три процента больше, но при этом количество фотонов, попадающих на кожу, сокращается вдвое. Это важный показатель при выборе крема.

Также важно понимать, что SPF-крем эффективен в полной мере только при правильном нанесении на кожу. При разработке и тестировании крема с SPF используют стандартные методики, регламентируемые ISO (в Европе) и ГОСТом в России. При тестировании крема используют всегда одну и ту же дозировку: два миллиграмма крема на одном квадратном сантиметре кожи. Поэтому крем с SPF-фильтром будет давать заявленный эффект только при нанесении сопоставимого количества.

«На зону лица и шеи необходимо наносить примерно чайную ложку крема (около пяти граммов). Для защиты всего тела человека средней комплектации необходимо использовать не менее 50-75 граммов крема при каждом очередном пребывании на солнце», — уточняет эксперт ПНИПУ.

Когда обязательно нужно использовать солнцезащитный крем?

Интенсивность ультрафиолетовых лучей можно определить благодаря УФ-индексу, который указывают на сайтах прогноза погоды. Если показатель 0-2, то защита не нужна, а пребывание вне помещения не представляет опасности. При индексе 3-7 необходима защита: в полуденные часы лучше остаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу и использовать солнцезащитный крем. Если УФ-индекс 8 — нужна усиленная защита, пик солнечной активности стоит переждать внутри помещения, на улице — остаться в тени. Обязательно надеть вещи с длинными рукавами и штанинами, головной убор и нанести на кожу SPF-крем.

Смывают ли освежающие спреи для лица солнцезащитный крем?

«Обычно солнцезащитная косметика с плотной текстурой — гидрофобная, так просто ее не смыть. Но более легкие кремы с органическими фильтрами удалить водой или тоником легче, особенно при частом применении средства и последующим промоканием салфеткой. Поэтому надо смотреть на состав средства», — отмечает ученый Пермского Политеха.

Что делать, если солнцезащитного крема под рукой не оказалось?

«В такой ситуации при длительном нахождении на солнце допускается нанесение крема на основе инертных к воздействую солнечных лучей компонентов, например, силиконов, минерального масла. Средства с натуральными маслами не подойдут, потому что в их составе так или иначе есть триглицериды, замещенные непредельными жирными кислотами, которые при воздействии ультрафиолета распадутся на те же свободные радикалы, которые будут атаковать в первую очередь поверхностные липиды рогового слоя», — объясняет Юлия Рожкова.

При использовании простого крема на минеральном масле или силиконе такого происходить не будет. Приветствуются также в составе крема антиоксиданты, например, витамин Е, который часто встречается в составе белой косметики. Такие компоненты помогают эффективно улавливать свободные радикалы, нейтрализовывать их и являются неотъемлемой частью солнцезащитных средств.

Какие вообще средства для кожи обязательно нужно взять с собой на море? Солнцезащитный крем по типу кожи в необходимом количестве; качественный липидовосстанавливающий крем с функцией увлажнения (для лица и тела); деликатные средства очищения кожи: гидрофильное масло и пенка с бессульфатными моющими компонентами (ПАВами). Можно также выбрать двухфазное средство для очищения — молочко или крем для умывания

Что делать, если сгорел на солнце?

Необходимо активно применять уходовую косметику, направленную на восстановление барьерной функции. На начальном этапе рекомендуется применять кремы, в составе которых есть такие компоненты, как вазелин, ланолин, минеральное масло и прочие аналоги. Такие средства создадут окклюзию — тонкую пленку на поверхности кожи, которая будет препятствовать потере влаги. Так травмированная кожа направит свои ресурсы на восстановление.

Приветствуется и нанесение кремов, в составе которых есть церамиды и растительные масла, которые полностью восстановят барьерную функцию кожи и устранят шелушение. Хорошо, если в составе есть также увлажняющие компоненты: низкомолекулярные (глицерин, пантенол, аминокислоты и другие) и полисахариды (гиалуроновая кислота, коллаген и так далее).

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ПНИПУ 677 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.