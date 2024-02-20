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32 минуты назад
Юлия Трепалина
34

Тренировки принесли больше пользы здоровью женщин, чем мужчин

4.4

За счет регулярных упражнений женщины добились большего снижения риска смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, даже при равном с ними уровне физической активности. Это показало новое американо-китайское исследование.

Медицина
# здоровье
# мужчины и женщины
# риск смерти
# тренировки
# физическая активность
тренировка
© Getty

Разобраться, существует ли половое неравенство в плане пользы упражнений для здоровья, взялись исследователи из нескольких медицинских центров США и клиники при Университете Цинхуа (Пекин, КНР). Ученые задались вопросом, поскольку женщины обычно отстают от мужчин по уровню физической активности, а для снижения риска смерти от всех причин и болезней сердца врачи рекомендуют определенное количество регулярных тренировок.

По результатам исследования, опубликованного в Journal of the American College of Cardiology (JACC), выяснилось, что слабый пол отнюдь не в проигрышном положении.

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч взрослых американцев, зарегистрированных как участники Национального опросного обследования здоровья (National Health Interview Survey, NHIS). С 1997 по 2019 год эти люди, 55 процентов из которых составляли женщины, предоставляли в анкетах сведения о физической активности в свободное время.

В исследовании учитывали разные виды упражнений умеренной или высокой интенсивности. К такой физической активности принято относить бодрую ходьбу, энергичные упражнения вроде занятий на велотренажере или прыжков, а также силовые тренировки, в том числе с отягощением.

Авторы сопоставили информацию о частоте, продолжительности, интенсивности и типе тренировок у мужчин и женщин. С помощью методов статистического анализа они проследили за связью между этими показателями и уровнем смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в указанный период.

За 20 с лишним лет наблюдений среди участников зарегистрировали 39 935 смертей от всех причин, включая 11 670 смертей от болезней сосудов и сердца. У женщин и мужчин, которые регулярно занимались спортом в свободное время, риск смерти от всех причин был на 24 и 15 процентов ниже соответственно, чем у тех, кто не практиковал тренировок.

Исследователи установили, что 300 минут, или пять часов, тренировок умеренной либо высокой интенсивности в неделю позволяли снизить риск смерти от всех причин у мужчин на 18 процентов. Женщины добивались такой же пользы для здоровья, упражняясь вдвое меньше — по 140 минут в неделю, а при пятичасовой продолжительности тренировок риск смерти от всех причин у них падал на 24 процента.

Схожие корреляции, зависящие от пола, ученые обнаружили в отношении риска смерти от болезней сердца. Сравнение преимуществ от интенсивных аэробных тренировок и силовых упражнений тоже показало, что женщины выигрывали от них больше, а равного с мужчинами уровня пользы для здоровья достигали при меньшем времени физической активности.

Хотя люди знают, что физические упражнения полезны, только 33 процента женщин и 43 процента мужчин в исследовании выполняли норму по еженедельной аэробной физнагрузке, констатировали ученые.

«Даже ограниченное число регулярных тренировок приносит значительную пользу, в особенности женщинам. Систематические занятия спортом, пусть это всего 20-30 минут энергичных упражнений несколько раз в неделю, способны обеспечить намного больше преимуществ, чем люди себе представляют», — подчеркнула кардиолог Сьюзан Ченг (Susan Cheng), одна из авторов исследования.

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Медицина
# здоровье
# мужчины и женщины
# риск смерти
# тренировки
# физическая активность
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