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В Бразилии нашли новый вид крокодиломорфа, который мог издавать звуки и общаться
Бразильские палеонтологи обнаружили хорошо сохранившийся череп новой разновидности крокодиломорфа, жившего в позднем мелу. Особенности строения его черепа указывают на то, что этот четвероногий ящер мог издавать сложные звуки и, возможно, общаться с сородичами.
Мезозойскую эру (251-66 миллионов лет назад) часто называют эпохой динозавров, ведь все 185 миллионов лет, что она длилась, на суше доминировали именно эти животные. Но в разные периоды рядом с ними обитали и другие не менее разнообразные существа. В меловом периоде, последнем для мезозоя, территорию Южной Америки, которая образовалась после раскола Гондваны, населяли крокодиломорфы — вернее, некоторые эндемичные виды этого надотряда.
Их близкими родственниками были нотозухии. Эти четвероногие и хвостатые рептилии в целом похожи на знакомых нам крокодилов, но только наземных и проворных. Питались они, судя по зубной системе, всем подряд — от фруктов до мелкой дичи и насекомых.
Отдельно выделяется род сфагезавридов — животных весом со взрослую овчарку, у которых челюсти приобрели общие черты с млекопитающими. До недавнего времени науке были известны пять видов Caipirasuchus (это семейство сфагезавридов), самый недавний из которых открыли в 2021 году и прозвали в честь известного британского натуралиста Дэвида Аттенборо.
Новый вид — шестой по счету — обнаружили на юге Бразилии, недалеко от города Катандува. От древнего ящера сохранились почти полный череп, нижняя челюсть, части плечевых костей, фрагменты шейных и хвостовых позвонков и другие окаменелости. Как отметили исследователи, это один из самых ранних представителей сфагезавридов. Описание находки опубликовано в журнале Historical Biology.
Найденного крокодиломорфа назвали Caipirasuchus catanduvensis в честь бразильского города Катандува, где ученые обнаружили останки. Наиболее вероятная датировка формации песчаника, в которой нашли новый вид, находится между кампанским и маастрихстским ярусами позднего мела — то есть между 83,6±0,2 — 72,1±0,2 миллиона лет назад. Также, судя по всему, кости принадлежали молодой особи.
Открытый вид отличается от родственников по ряду особенностей головы, но наиболее интересны оказались строение неба Caipirasuchus catanduvensis и сложная система циркуляции воздуха в черепе.
Просканировав образцы на компьютерном томографе, палеонтологи выяснили, что воздушный канал связывает носовую полость с камерами в глубине черепа. Такое своеобразие указывает на способность к сложным вокализациям у животного. Сравнив находку с другими ящерами, у которых носовая полость соединена с гребнем на голове, ученые заключили, что у нового крокодиломорфа она служат акустическим резонаторам.
К тому же современные крокодилы издают различные звуковые сигналы, предназначенные для защиты территории, ритуалов ухаживания, заботы о потомстве и других социальных взаимодействий. Не исключено, что найденный крокодиломорф развил у себя эти способности. Это может указывать на улучшенную социальную организацию вида. Но для детального отслеживания такого эволюционного развития необходимы дополнительные образцы.
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