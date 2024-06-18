В Бразилии нашли новый вид крокодиломорфа, который мог издавать звуки и общаться

Бразильские палеонтологи обнаружили хорошо сохранившийся череп новой разновидности крокодиломорфа, жившего в позднем мелу. Особенности строения его черепа указывают на то, что этот четвероногий ящер мог издавать сложные звуки и, возможно, общаться с сородичами.

Мезозойскую эру (251-66 миллионов лет назад) часто называют эпохой динозавров, ведь все 185 миллионов лет, что она длилась, на суше доминировали именно эти животные. Но в разные периоды рядом с ними обитали и другие не менее разнообразные существа. В меловом периоде, последнем для мезозоя, территорию Южной Америки, которая образовалась после раскола Гондваны, населяли крокодиломорфы — вернее, некоторые эндемичные виды этого надотряда.

Их близкими родственниками были нотозухии. Эти четвероногие и хвостатые рептилии в целом похожи на знакомых нам крокодилов, но только наземных и проворных. Питались они, судя по зубной системе, всем подряд — от фруктов до мелкой дичи и насекомых.

Отдельно выделяется род сфагезавридов — животных весом со взрослую овчарку, у которых челюсти приобрели общие черты с млекопитающими. До недавнего времени науке были известны пять видов Caipirasuchus (это семейство сфагезавридов), самый недавний из которых открыли в 2021 году и прозвали в честь известного британского натуралиста Дэвида Аттенборо.

Новый вид — шестой по счету — обнаружили на юге Бразилии, недалеко от города Катандува. От древнего ящера сохранились почти полный череп, нижняя челюсть, части плечевых костей, фрагменты шейных и хвостовых позвонков и другие окаменелости. Как отметили исследователи, это один из самых ранних представителей сфагезавридов. Описание находки опубликовано в журнале Historical Biology.

Резонансные структуры, возникающие в результате расширения верхних дыхательных путей у Hypacrosaurus altispinus (A), Rusingoryx atopocranion (B) и Caipirasuchus catanduvensis sp. nov. (C). На (D) — трехмерная модель обнаруженного черепа (вид сверху) с дыхательными путями, выделенными желтым цветом / © Historical Biology, Fabiano V. Iori et al.

Найденного крокодиломорфа назвали Caipirasuchus catanduvensis в честь бразильского города Катандува, где ученые обнаружили останки. Наиболее вероятная датировка формации песчаника, в которой нашли новый вид, находится между кампанским и маастрихстским ярусами позднего мела — то есть между 83,6±0,2 — 72,1±0,2 миллиона лет назад. Также, судя по всему, кости принадлежали молодой особи.

Открытый вид отличается от родственников по ряду особенностей головы, но наиболее интересны оказались строение неба Caipirasuchus catanduvensis и сложная система циркуляции воздуха в черепе.

Просканировав образцы на компьютерном томографе, палеонтологи выяснили, что воздушный канал связывает носовую полость с камерами в глубине черепа. Такое своеобразие указывает на способность к сложным вокализациям у животного. Сравнив находку с другими ящерами, у которых носовая полость соединена с гребнем на голове, ученые заключили, что у нового крокодиломорфа она служат акустическим резонаторам.

К тому же современные крокодилы издают различные звуковые сигналы, предназначенные для защиты территории, ритуалов ухаживания, заботы о потомстве и других социальных взаимодействий. Не исключено, что найденный крокодиломорф развил у себя эти способности. Это может указывать на улучшенную социальную организацию вида. Но для детального отслеживания такого эволюционного развития необходимы дополнительные образцы.

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