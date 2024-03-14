Бюстгальтер повлиял на эффективность тренировки

Покупая спортивный бюстгальтер для пробежек или других тренировок, многие женщины думают, что чем плотнее и туже он сидит, тем лучше. Однако новое исследование показало, что слишком тесный бра может мешать бегу.

Работу, опубликованную в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise и проспонсированную американо-канадским производителем спортивной одежды, провели ученые из Университета Британской Колумбии (Канада). В эксперименте с участием девяти профессиональных бегуний, одной из которых стала старший автор исследования и бывшая чемпионка по бегу с препятствиями Шалайя Кипп (Shalaya Kipp), специалисты с помощью катетера, проходившего через носовой ход в пищевод, отслеживали дыхание и работу легких спортсменок во время тренировки на беговой дорожке.

Для тестовых забегов женщины надевали спортивные бюстгальтеры с изменяемой плотностью прилегания к грудной клетке, за счет чего его нижнюю часть или пояс можно было ослабить, туго затянуть либо отрегулировать под предпочитаемый размер. Для примера, с плотно затянутым поясом давление на грудную клетку было в среднем на 16% больше, чем при ослабленном. Показатели эффективности беговой тренировки, включая частоту и глубину дыханий, уровень потребления кислорода во время субмаксимального бега, измеряли во всех трех положениях пояса бюстгальтера.

В результате выяснилось, что в туго затянутом бюстгальтере дыхание менялось. В этом случае спортсменки при нагрузке потребляли больше кислорода, дышали чаще, но поверхностнее, чем при беге с ослабленным поясом. Более интенсивное дыхание требовало больше энергии, а значит, могло отвлекать насыщенную кислородом кровь от работающих мышц в ногах и остальном теле.

Напротив, когда грудь ничего не стесняло, женщины дышали глубже и реже, а их бег был более эффективным. В целом разница в потреблении кислорода (а значит, и энергии) при субмаксимальной тренировке в туго затянутом и ослабленном бюстгальтере колебалась от одного до двух процентов (в среднем 1,3 процента). Цифра может показаться небольшой, но Шалайя Кипп отметила, что изменение этого показателя на два процента позволяет на три минуты улучшить результат в трехчасовом марафоне.

По мнению исследователей, примеряя спортивный бюстгальтер перед покупкой, женщины могут ошибаться с размером и выбирать недостаточно свободную модель, поскольку они судят по ощущениям в спокойном состоянии. Однако нужно учитывать, что в этой одежде предстоит тренироваться, поэтому при оценке удобства посадки спортивного бра или топа стоит сделать в примерочной несколько глубоких вдохов-выдохов, посоветовала Кипп.

Другой значимый параметр бюстгальтеров — надежность поддержки груди — исследователи из Университета Британской Колумбии не рассматривали, но в научной литературе есть данные о том, что это не менее важная деталь при занятиях спортом. Так, в вышедшей в 2022 году работе сообщалось о схожем эксперименте с тренировкой на беговой дорожке. Он показал, что, когда участницы были в спортивных бюстгальтерах с высокой степенью поддержки, у них снижалось потребление кислорода и улучшались показатели эффективности бега.

Таким образом, рекомендации ученых в отношении спортивных бюстгальтеров можно свести к следующему: они должны обеспечивать достаточную поддержку груди, но при этом не слишком плотно прилегать к грудной клетке и не мешать дыханию.

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