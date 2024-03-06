Ученые выяснили, как макияж влияет на кожу во время тренировок

Макияж — неотъемлемый атрибут в жизни многих людей. Учитывая высокую роль фитнес-центров в формировании социальных связей в современном обществе, многие не могут полностью отказаться от него и там. Однако исследователи из Кореи и США недавно выяснили, что наличие косметики на лице при посещении тренажерного зала может негативно сказываться на здоровье кожи.

Для участия в эксперименте, результаты которого опубликовал Journal of Cosmetic Dermatology, пригласили 43 студента вуза. Чуть больше половины из них (23 человека) были девушками в возрасте 23 лет (плюс-минус пять лет), а остальные — мужчинами (средний возраст 26 лет, плюс-минус 6,7 года). В анкете перед исследованием участники подтвердили отсутствие серьезных проблем со здоровьем и любых аллергических реакций.

Чтобы минимизировать риск погрешности, испытуемым предварительно очистили лица мицеллярной водой. Затем с помощью прибора у них замерили влажность, эластичность и жирность кожи, а также размер пор.

После этого на одну половину лица в области Т-зоны (лоб и нос) и U-зоны (нижняя часть подбородка, щеки, скулы и виски) губкой нанесли тональный крем — основу макияжа. Вторая половина оставалась чистой и служила для контроля. Добровольцам предложили 20-минутную тренировку на беговой дорожке, после которой все измерения повторили.

Сравнение результатов показало, что влажность и эластичность кожи после тренировки увеличилась на всем лице, однако на участках с тональным кремом эффект был сильнее. Исследователи связали это с тем, что макияж препятствовал испарению влаги из кожи.

Кроме того, физические упражнения способствовали увеличению размера пор на лице. На половине без тонального крема они расширились больше. Это говорит о том, что макияж способен блокировать поры.

Жирность кожи на контрольных участках после физнагрузки повысилась, а в зонах под тональным кремом, напротив, снизилась. Уменьшение кожного жира может приводить к сухости.

В итоге авторы заключили, что использование тонального крема во время аэробных тренировок способно ухудшить состояние кожи лица, особенно если та склонна к сухости, и посоветовали снимать макияж, отправляясь на тренировку.

Хотя в рамках эксперимента химический состав тонального крема и потенциальное влияние его компонентов на здоровье не рассматривали, исследователи привели название продукта (Maybelline Fit Me Matte+Poreless Liquid Foundation) и входящие в него вещества. В этом списке, например, консервант феноксиэтанол, обладающий сильным аллергенным и раздражающим свойствами. Известно, что он способен вызывать экзему и крапивницу, а при пероральном воздействии на младенцев может нарушать у них функции нервной системы.

Также крем содержит диоксид титана. Хотя этот белый пигмент широко используется в разной косметике, дерматологи не советуют использовать продукты с ним людям с проблемной кожей. Есть среди ингредиентов парабены и спирт, которые тоже не назовешь полезными. Конечно, в креме эти вещества присутствуют в небольших дозах, признанных безопасными. Однако стоит учитывать, что во время занятий спортом поры расширяются и активнее впитывают вещества с поверхности кожи, что для людей с повышенной чувствительностью может оказаться критичным.

Исходя из выводов работы, макияж на лице может ухудшить и отвод тепла от головы человека во время занятий спортом (за счет снижения потери влаги — ведь именно испарение влаги с кожи реализует основную часть теплоотвода при нагрузке). Однако авторы не сравнивали средний пульс испытуемых в одинаковой форме с одинаковой нагрузкой без макияжа и с ним, поэтому понять масштаб подобного влияния количественно из работы нельзя.

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