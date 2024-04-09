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Повышенный риск рака связали с наличием в семье мужчин с бесплодием
Люди, у которых в семье были мужчины с бесплодием, чаще болели несколькими видами рака. Это выяснили исследователи из США.
Риск развития онкологических заболеваний зависит от различных факторов. На него могут влиять пищевые привычки, образ жизни, перенесенные заболевания, наследственность. Согласно новому исследованию, возможна связь между риском рака у человека и наличием у него родственников-мужчин, у которых выявили сниженную фертильность (субфертильность).
Ученые из американского Университета Юты изучили сведения о жителях этого штата, которые получили из соответствующей базы данных. По словам исследователей, это один из крупнейших в мире источников генетической информации и сведений о состоянии общественного здравоохранения. Материалом для научной работы стали данные не только мужчин, которым диагностировали один из видов субфертильности, но и их родственников: родителей, братьев и сестер, детей, тетей, дядей, а также двоюродных братьев и сестер.
В группе мужчин с субфертильностью было 786 человек, в контрольной группе мужчин без проблем с репродуктивной системой — 5674 человека. Общее количество родственников (изучались семьи представителей обеих групп) составило 337 754 человека. Результаты исследования опубликовал журнал Human Reproduction.
Авторы исследования разработали алгоритм, который позволил выявить риск онкологических заболеваний не одного, а нескольких органов. Оказалось, что он различается как в зависимости от типа субфертильности, так и внутри одного типа. В семьях с азооспермией (нехваткой сперматозоидов в сперме) более заметным был риск онкологических заболеваний пяти видов: рака костей и суставов, рака мягких тканей, рака матки, лимфомы Ходжкина и рака щитовидной железы. В семьях, где были мужчины с тяжелой олигозооспермией, более вероятными были рак толстой кишки, рак костей и суставов и рак яичек, а риск рака пищевода был заметно снижен.
Ученые также определили, что в некоторых семьях повышен риск развития минимум двух типов онкологических заболеваний. Среди семей с азооспермией выделили 12 групп, в которых наиболее часто встречались от двух до семи видов рака. У семей с тяжелой олигозооспермией не наблюдалось более трех типов рака с повышенным риском.
По словам исследователей, описание семей со сходными моделями риска возникновения рака открывает новые возможности, которые позволят точнее диагностировать и предупреждать болезни. Связь между сниженной фертильностью и онкологическими заболеваниями, выявленная в работе, имеет пока не вполне ясную природу: то ли семьи с такими мужчинами имеют какие-то генетические проблемы, способные вызвать как рост риска рака, так и азооспермию, то ли на них действуют какие-то факторы внешней среды, ведущие и к проблемам со спермой, и к раку. Этот вопрос ученые планируют изучить более подробно в следующих работах. В любом случае, полагают авторы статьи, полученные данные следует донести до мужчин с соответствующим диагнозом и медиков.
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