Тщательный подход при выборе партнера увеличил количество секса в будущем

Мужчины и женщины, которые придирчивы в своих предпочтениях при выборе потенциального партнера, как правило, сообщали о более высокой сексуальной активности. Те же, кто не имели четких критериев заранее, реже ходили на свидания и были менее успешны в сексе. Психологи из Австралии объяснили, почему так происходит.

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) опросили 170 одиноких мужчин и столько же женщин из США в возрасте 18-40 лет, чтобы определить, насколько они избирательны при знакомстве. Поскольку на момент исследования ни у кого не было постоянного партнера, выяснились и причины одиночества участников.

Большинство женщин (78,2%) и 58,8% мужчин заявили, что не встретили того, кто нравился бы; чуть больше половины женщин (50,6%) и 41,2% мужчин не нашли того, кому бы понравились они сами. Интересно, что при этом о своей застенчивости и низкой самооценке заявили примерно по 40% испытуемых обоего пола. Кроме того, участники указали число сексуальных контактов за прошедший год.

Испытуемым предложили выбрать из 12 личностных характеристик те черты «идеального» партнера, которые для них наиболее важны, оценив показатели по пятибалльной шкале. Чем больше черт было отмечено как безусловно необходимые, тем выше была степень избирательности у каждого участника. На основании этих данных исследователи подсчитали так называемый индекс избирательности.

Затем добровольцев попросили выбрать из предложенных 20 фотографий и анкет тех, с кем им хотелось бы пойти на свидание, оценить их привлекательность и степень желательности как будущего партнера. Тем самым ученые имитировали поведение пользователей интернет-ресурсов для знакомств.

Как выяснилось, люди, получившие более высокие оценки по индексу избирательности, с большей частотой сообщали, что занимались сексом в течение последнего года. Напротив, мужчины и женщины, которые были более избирательны при оценке анкет, реже заявляли о своей сексуальной активности. Эта связь сохранилась после учета других факторов, которые влияют на возможность сексуальных контактов, — возраста, пола и самооценки привлекательности. Вероятность секса у тех, кто был избирательнее заранее, оказалась выше на 21% и ниже на 34% у испытуемых, проявивших интерес при случайном выборе среди фотографий и анкет.

Ожидалось, что избирательность, наоборот, приведет к меньшему количеству сексуальных контактов, отметили авторы в статье для журнала Archives of Sexual Behavior. Одной из возможных причин таких неожиданных результатов может быть то, что наличие заранее определенных критериев выбора «идеального» партнера и их уверенность может делать таких людей привлекательнее для других. Кроме этого, они быстрее других ищут реального свидания, чтобы убедиться в правильности выбора, что в какой-то степени повышает и вероятность полового контакта.

Нельзя исключать того, что люди, проводящие много времени на сайтах знакомств, просто перелистывая страницы, на самом деле не готовы к встречам или даже не нуждаются в них: свою дозу дофамина они уже получают, оценивая других. Исследователи планируют в будущем изучить связь избирательности с различными целями знакомств, включая случайные встречи и долгосрочные отношения.

Денис Яковлев 78 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.