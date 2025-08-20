Уведомления
Тщательный подход при выборе партнера увеличил количество секса в будущем
Мужчины и женщины, которые придирчивы в своих предпочтениях при выборе потенциального партнера, как правило, сообщали о более высокой сексуальной активности. Те же, кто не имели четких критериев заранее, реже ходили на свидания и были менее успешны в сексе. Психологи из Австралии объяснили, почему так происходит.
Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) опросили 170 одиноких мужчин и столько же женщин из США в возрасте 18-40 лет, чтобы определить, насколько они избирательны при знакомстве. Поскольку на момент исследования ни у кого не было постоянного партнера, выяснились и причины одиночества участников.
Большинство женщин (78,2%) и 58,8% мужчин заявили, что не встретили того, кто нравился бы; чуть больше половины женщин (50,6%) и 41,2% мужчин не нашли того, кому бы понравились они сами. Интересно, что при этом о своей застенчивости и низкой самооценке заявили примерно по 40% испытуемых обоего пола. Кроме того, участники указали число сексуальных контактов за прошедший год.
Испытуемым предложили выбрать из 12 личностных характеристик те черты «идеального» партнера, которые для них наиболее важны, оценив показатели по пятибалльной шкале. Чем больше черт было отмечено как безусловно необходимые, тем выше была степень избирательности у каждого участника. На основании этих данных исследователи подсчитали так называемый индекс избирательности.
Затем добровольцев попросили выбрать из предложенных 20 фотографий и анкет тех, с кем им хотелось бы пойти на свидание, оценить их привлекательность и степень желательности как будущего партнера. Тем самым ученые имитировали поведение пользователей интернет-ресурсов для знакомств.
Как выяснилось, люди, получившие более высокие оценки по индексу избирательности, с большей частотой сообщали, что занимались сексом в течение последнего года. Напротив, мужчины и женщины, которые были более избирательны при оценке анкет, реже заявляли о своей сексуальной активности. Эта связь сохранилась после учета других факторов, которые влияют на возможность сексуальных контактов, — возраста, пола и самооценки привлекательности. Вероятность секса у тех, кто был избирательнее заранее, оказалась выше на 21% и ниже на 34% у испытуемых, проявивших интерес при случайном выборе среди фотографий и анкет.
Ожидалось, что избирательность, наоборот, приведет к меньшему количеству сексуальных контактов, отметили авторы в статье для журнала Archives of Sexual Behavior. Одной из возможных причин таких неожиданных результатов может быть то, что наличие заранее определенных критериев выбора «идеального» партнера и их уверенность может делать таких людей привлекательнее для других. Кроме этого, они быстрее других ищут реального свидания, чтобы убедиться в правильности выбора, что в какой-то степени повышает и вероятность полового контакта.
Нельзя исключать того, что люди, проводящие много времени на сайтах знакомств, просто перелистывая страницы, на самом деле не готовы к встречам или даже не нуждаются в них: свою дозу дофамина они уже получают, оценивая других. Исследователи планируют в будущем изучить связь избирательности с различными целями знакомств, включая случайные встречи и долгосрочные отношения.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
