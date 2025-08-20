Видеоигры помогли преодолеть одиночество у парней, но не у девушек

Чешские исследователи изучили связь депрессивного настроения и одиночества у подростков-геймеров с времяпровождением за онлайн-играми. Как выяснилось, парням социальное взаимодействие с другими игроками помогает преодолевать трудности переходного возраста. У девушек же подобное общение, наоборот, обостряет чувства.

Чтобы удовлетворить потребность в социальных связях, люди занимаются различными видами деятельности, от личного общения до участия в онлайн-сообществах. Одно из самых популярных направлений — онлайн-игры, в которые играют, как указали авторы нового исследования, 1,13 миллиарда человек из предполагаемых 3,2 миллиарда геймеров во всем мире.

С точки зрения теории самоопределения, или SDT, видеоигры могут удовлетворять три основные психологические потребности человека: автономию (через выбор игрока и произвольное участие), компетентность (через испытания и возможности для мастерства) и связанность (через общий опыт и взаимодействие). Особенно эффективны они в укреплении чувства принадлежности к чему-то и взаимной поддержки, что необходимо в подростковом возрасте, в период изменений в формировании идентичности, социализации и эмоциональной регуляции.

«На этом этапе особенно выражена потребность в одобрении сверстников и избегании социальной изоляции, а неудовлетворенные социальные потребности могут усугубить неблагоприятные эмоциональные и психологические последствия. Но исследования часто не охватывают то, как игры интегрируются в повседневную жизнь или как вызванные ими эффекты разворачиваются с течением времени», — отметили ученые Масарикова университета (Чехия) в статье, опубликованной в журнале Computers in Human Behavior.

Ученые сосредоточились на анализе связи игр с высоким потенциалом социального взаимодействия и тем, как модерируются эти связи в зависимости от возраста и пола. В открытом опросе участвовали 3010 чешских подростков (48,74 процента — девушки, 51,26 процента — юноши). Всего были четыре волны, по мере взросления молодых людей. Депрессивное настроение и одиночество оценивали по пятибалльной шкале на основании ответов участников, от одного очка (никогда) до пяти (очень часто).

Подростки называли до трех игр, в которые они играли чаще всего в каждой волне сбора данных. Из самых популярных игр относительно высокие значения потенциала социального взаимодействия показали Minecraft, Roblox, Fortnite, Grand Theft Auto и Brawl Stars, а низкие или нулевые — The Sims, Subway Surfers, Mafia, Candy Crush и Geometry Dash.

У девушек увеличение количества игр с более высоким потенциалом социального взаимодействия привело к обострению депрессивного настроения и незначительному усилению чувства одиночества. Напротив, у юношей состояния облегчились. Кроме того, ухудшение настроения вызвало у девушек желание больше играть в игры с более высоким потенциалом социального взаимодействия, чего не скажешь о парнях.

Ученые сделали вывод, что подростки с хронически неудовлетворенными потребностями в социальных связях могут быть больше вовлечены в игры, учитывая их виртуальный потенциал. Однако если эти игры не удовлетворяют потребности, чувство одиночества может обостряться, что объясняет связь между «зависанием» геймеров в компьютерах и их растущим одиночеством.

Еще одно наблюдение заключалось в том, что для девушек игры неэффективны в преодолении коммуникативных трудностей, поскольку усиливают депрессию, а для юношей они могут служить защитным фактором, помогая смягчить одиночество. В то время как парни обычно поддерживают более обширные и разнообразные социальные связи, девушки более избирательны в играх и соцсетях, потому что уделяют больше внимания эмоциональной близости и одобрению со стороны сверстниц.

Елена Авдеева 75 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.