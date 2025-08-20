  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 августа, 12:59
Елена Андреева
1
328

Видеоигры помогли преодолеть одиночество у парней, но не у девушек

❋ 4.1

Чешские исследователи изучили связь депрессивного настроения и одиночества у подростков-геймеров с времяпровождением за онлайн-играми. Как выяснилось, парням социальное взаимодействие с другими игроками помогает преодолевать трудности переходного возраста. У девушек же подобное общение, наоборот, обостряет чувства.

Психология
# депрессия
# одиночество
# онлайн-игры
# подростки
# социальное взаимодействие
Подростки с хронически неудовлетворенными потребностями в социальных связях могут быть больше вовлечены в игры / © PxHere / Tmaximumge

Чтобы удовлетворить потребность в социальных связях, люди занимаются различными видами деятельности, от личного общения до участия в онлайн-сообществах. Одно из самых популярных направлений — онлайн-игры, в которые играют, как указали авторы нового исследования, 1,13 миллиарда человек из предполагаемых 3,2 миллиарда геймеров во всем мире.

С точки зрения теории самоопределения, или SDT, видеоигры могут удовлетворять три основные психологические потребности человека: автономию (через выбор игрока и произвольное участие), компетентность (через испытания и возможности для мастерства) и связанность (через общий опыт и взаимодействие). Особенно эффективны они в укреплении чувства принадлежности к чему-то и взаимной поддержки, что необходимо в подростковом возрасте, в период изменений в формировании идентичности, социализации и эмоциональной регуляции.

«На этом этапе особенно выражена потребность в одобрении сверстников и избегании социальной изоляции, а неудовлетворенные социальные потребности могут усугубить неблагоприятные эмоциональные и психологические последствия. Но исследования часто не охватывают то, как игры интегрируются в повседневную жизнь или как вызванные ими эффекты разворачиваются с течением времени», — отметили ученые Масарикова университета (Чехия) в статье, опубликованной в журнале Computers in Human Behavior.

Ученые сосредоточились на анализе связи игр с высоким потенциалом социального взаимодействия и тем, как модерируются эти связи в зависимости от возраста и пола. В открытом опросе участвовали 3010 чешских подростков (48,74 процента — девушки, 51,26 процента — юноши). Всего были четыре волны, по мере взросления молодых людей. Депрессивное настроение и одиночество оценивали по пятибалльной шкале на основании ответов участников, от одного очка (никогда) до пяти (очень часто).

Подростки называли до трех игр, в которые они играли чаще всего в каждой волне сбора данных. Из самых популярных игр относительно высокие значения потенциала социального взаимодействия показали Minecraft, Roblox, Fortnite, Grand Theft Auto и Brawl Stars, а низкие или нулевые — The Sims, Subway Surfers, Mafia, Candy Crush и Geometry Dash.

У девушек увеличение количества игр с более высоким потенциалом социального взаимодействия привело к обострению депрессивного настроения и незначительному усилению чувства одиночества. Напротив, у юношей состояния облегчились. Кроме того, ухудшение настроения вызвало у девушек желание больше играть в игры с более высоким потенциалом социального взаимодействия, чего не скажешь о парнях.

Ученые сделали вывод, что подростки с хронически неудовлетворенными потребностями в социальных связях могут быть больше вовлечены в игры, учитывая их виртуальный потенциал. Однако если эти игры не удовлетворяют потребности, чувство одиночества может обостряться, что объясняет связь между «зависанием» геймеров в компьютерах и их растущим одиночеством.

Еще одно наблюдение заключалось в том, что для девушек игры неэффективны в преодолении коммуникативных трудностей, поскольку усиливают депрессию, а для юношей они могут служить защитным фактором, помогая смягчить одиночество. В то время как парни обычно поддерживают более обширные и разнообразные социальные связи, девушки более избирательны в играх и соцсетях, потому что уделяют больше внимания эмоциональной близости и одобрению со стороны сверстниц.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена Авдеева
75 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
Показать больше
Психология
# депрессия
# одиночество
# онлайн-игры
# подростки
# социальное взаимодействие
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
20 августа, 08:00
Денис Яковлев

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.

Психология
# галлюцинации
# околосмертные переживания
# психоделическое состояние
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
1 минута назад
-
0
+
Какие могут быть онлайн-игры при нынешних проблемах с интернетом? 😏
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Российские физики «заморозили» холодное тело за счет более горячих соседей

    20 августа, 13:48

  2. Видеоигры помогли преодолеть одиночество у парней, но не у девушек

    20 августа, 12:59

  3. В России придумали надежный способ передачи больших данных в космосе

    20 августа, 12:55

  4. Лунный свет и грядки: что говорит наука по поводу влияния спутника на урожай

    20 августа, 11:40
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Механик
1 минута назад
Какие могут быть онлайн-игры при нынешних проблемах с интернетом? 😏

Видеоигры помогли преодолеть одиночество у парней, но не у девушек

timsn100
18 минут назад
минус за кликбейтный заголовок

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

galinaaa7228
1 час назад
Masyanya, в украине можно было купить любой антибиотик без рецепта чем люди и занимались

Украинские беженцы принесли в Германию неубиваемые штаммы бактерий

Сергей Механик
2 часа назад
Serifa, ну прям слова "неестественный" я в статье не увидел. Есть схожее по смыслу: "аномалии", что не совсем и не всегда синоним.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Евгений Петкау
2 часа назад
Я в а#уе. Тут, на Земле, жопа полная творится. А дебилы камушек на другой планете увидели и преподнесли это как новость)) Самим не смешно?

Perseverance нашел на Марсе камень странной формы

Serifa Alexander
3 часа назад
Sam, ты сначала одного роди)) а перед этим помучайся с пмс и менструациями. Только гормоны спасают наш вид от вымирания. Дети - это счастье, но сначала

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Sergey Zhidkih
3 часа назад
Не совсем понятно, какой может быть подоходный налог при убытках? И, наверное, речь идёт о налоге на прибыль, подоходный налог относится к частным

Миллиарды дохода, почти нулевые налоги: раскрыт секрет работы SpaceX

Serifa Alexander
3 часа назад
Сергей, вообще-то, тут русским по белому написано, что это как раз неестественный процесс, который мешает репродуктивной успешности вида))

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Николай Цыгикало
3 часа назад
Бомбометание с малых высот — тема, интересная не только человеку.

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

galinaaa7228
3 часа назад
На фиг...страшно

Это самая большая пещера в мире со своей экосистемой

Денис Яковлев
4 часа назад
Aleksei, Это одна из гипотез - и их довольно много. Авторы просто не ставили перед собой цель это тоже исследовать; это уже нейробиология, так что

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Ar Shi
5 часов назад
Автор, спасибо за загадки по тексту. Надо прям разбираться, где по тексту первая, где вторая группа. Ну хоть в конце подсказку оставил... Хотя не факт,

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Aleksei Savva
5 часов назад
То есть галлюцинации могут быть из-за выброса серотонина? Тогда почему этот вариант не исследовали?

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Fatima Salmenova
6 часов назад
охх, 😁 Мб они это сделали

Китайские ученые впервые внедрили бионического робота в стадо тибетских антилоп

Сергей Механик
6 часов назад
Из-за или благодаря последним горячим конфликтам, в мире с недавних пор задан тон общей тенденции: постепенная переориентация концепций будущих

Разработан универсальный боевой беспилотник для перевозки боеприпасов и дозаправки дронов 

Сергей Механик
6 часов назад
Pavlik, разумеется, не спорю. Пути и мотивации разные, но итог получается схожим.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Satoshi Tokamak
6 часов назад
Satoshi, яйца ксеноморфа свисали с потолка Ностромо и щекотали нервы Сигурни Уивер

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Satoshi Tokamak
6 часов назад
Monkey, не лицо, а яйцо ксеноморфа

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Николай Цыгикало
8 часов назад
"Энергия», но она летала 36 лет назад" — чуть ошиблись со счетом. Было два полета, 38 и 37 лет назад. А что там с американской окололунной -—

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Andrey Kuzmin
10 часов назад
Absolute cinema

Более 40% родителей посчитали порцию алкоголя детям в 16-17 лет допустимой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно