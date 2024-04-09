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«Омоложение» рака связали с ускоренным биологическим старением
В последнее время статистика показывает устойчивую тенденцию к «омоложению» онкологических заболеваний — рак все чаще встречается у людей младше 50 и даже 30 лет. Ученые по всему миру пытаются понять стоящие за этим причины. В новом исследовании американские медики увидели ключ к разгадке в ускоренном биологическом старении людей более молодых поколений.
Авторы работы — команда ученых из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) — представили ее на проходящей в США ежегодной конференции Американской ассоциации онкологических исследований.
В поисках объяснений роста заболеваемости раком в более раннем возрасте специалисты проанализировали медицинские данные почти 149 тысяч участников Британского биобанка (UK Biobank) от 37 до 54 лет. Опираясь на результаты анализов крови, исследователи с помощью специального алгоритма PhenoAge вычислили биологический возраст каждого. При расчетах учитывали девять маркеров, коррелирующих с биологическим старением: альбумин, креатинин, С-реактивный белок, глюкозу, щелочную фосфатазу, средний объем эритроцитов, показатель гетерогенности эритроцитов, количество и процентную долю лейкоцитов.
Оказалось, люди, чей биологический возраст превышал хронологический, среди рожденных в 1965 году или позже встречались на 17% чаще, чем среди родившихся с 1950 по 1954 год.
Изучив статистику заболеваемости раком, исследователи установили, что почти у 3200 человек из выборки онкопатологию диагностировали в возрасте до 55 лет. Затем медики сопоставили все сведения, сделав поправки на возможные искажающие факторы. В итоге выяснилось, что ускоренное биологическое старение коррелировало с повышенным риском раннего рака.
Самая сильная связь прослеживалась со злокачественными образованиями в легких, желудке и кишечнике, а также матке — их вероятность у людей с ускоренным биологическом старением была в среднем выше на 42%, 22% и 36% соответственно.
Хотя исследователи не рассматривали, почему риск раннего рака больше возрастал именно по этим видам онкопатологий, в комментарии агентству CNN одна из авторов работы отметила, что легкие могут быть уязвимее к ускоренному биологическому старению из-за ограниченной способности к регенерации. Кроме того, рак желудка и кишечника часто бывает результатом воспаления, которое усиливается по мере старения организма.
Распространение онкологических заболеваний среди людей более молодого возраста — одна из серьезных проблем здравоохранения. Недавно международное исследование показало, что свыше миллиона людей младше 50 лет ежегодно умирают от рака. По прогнозам ученых, к 2030 году этот показатель вырастет еще на 21%, а число случаев рака с ранним началом увеличится на 31%.
Авторы нового исследования рассчитывают, что подробное изучение связи между ускоренным биологическим старением и «омоложением» рака позволит разработать эффективную стратегию по замедлению процесса и предотвращению онкологических заболеваний.
Среди факторов, способствующих ускоренному старению организма и развитию рака, ученые называют хронический стресс. Кроме того, из вышедшей в 2018 году научной работы известно, что роль в учащении случаев рака и его омоложении могло сыграть снижение детности в мире. По результатам анализа данных в 178 странах исследователи установили, что риск развития рака среди женщин и мужчин, в том числе в возрасте до 50 лет, ниже в государствах с большим размером семей.
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