Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пролив будущего: власть над ним определит судьбу мира через 250 миллионов лет

Пангея Ультима / © National Geographic / Reddit

Они опубликовали карту гипотетического суперконтинента Пангея Ультима, в который, по некоторым прогнозам, сольются все современные материки через 250 миллионов лет. И отметили, что любое общество или государство, которое будет контролировать пролив (показан на карте красным кругом), будет обладать силой, сравнимой с суммой влияния Гибралтара, Сингапура, Дарданелл, Суэцкого и Панамского каналов вместе взятых, в современном мире.

Часть пользователей согласилась с мнением сотрудников Бруклинского колледжа, другие резонно заметили, что спустя сотни миллионов лет технологический прогресс зайдет так далеко, что морские суда уже не будут играть значительную роль в перевозке ресурсов и различных материальных ценностей, как сегодня.