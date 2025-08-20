Лжевампиры оказались удивительно общительны и ласковы с сородичами

Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.

Многие летучие мыши — социальные животные. Они живут группами и часто совместно ищут пропитание. Однако ночной образ жизни затрудняет изучение их поведения. Исследователи из Германии установили ИК-камеру с датчиком движения в дупле дерева в тропическом лесу провинции Гуанакасте в Коста-Рике, чтобы пронаблюдать за семьей больших листоносов (Vampyrum spectrum), состоящей из четырех особей. Эти самые крупные летучие мыши на американском континенте (размах их крыльев достигает метра) также известны как гигантские лжевампиры, или ложные вампиры.

Отснятые за три месяца кадры показали, что лжевампиры гораздо общительнее, чем считалось. Проанализировав видео, ученые выделили восемь основных типов поведения. Среди них — игры, совместное устройство на ночлег, приветствие и ряд взаимодействий, связанных с кормежкой.

Находясь в гнезде, большие листоносы часто вылизывали и чистили друг друга, вокализировали при общении. Камера также запечатлела что-то похожее на приветственные объятия: когда одна особь возвращалась в гнездо, другая обхватывала ее крылом и прижималась, словно обнимая. Укладываясь спать, летучие мыши устраивались схожим образом, образуя друг с другом тесный «клубок объятий», в котором они соприкасались даже мордочками.

Когда взрослые летучие мыши (семейная группа у V. spectrum обычно состоит из родителей и их детей) приносили в гнездо добычу, они нередко добровольно передавали ее молодым особям. Как полагают биологи, большие листоносы таким образом постепенно переводят потомство с молока на хищное питание и обучают обращаться с добычей.

Хотя лжевампиров прежде считали одиночными охотниками, исследователи с помощью видео зафиксировали обратное: летучие мыши нередко вместе покидали гнездо и возвращались в него. Вероятно, взрослые иногда совершают совместные полеты с молодыми, чтобы развить у потомства охотничьи навыки. Кроме того, на видео попало, как взрослый самец приносил добычу для кормящей самки.

Примеры социального поведения больших листоносов: A) приветствие-объятие; B) передача добычи / Иллюстрация © Paulo C. Ditzel

Собранные свидетельства говорят о том, что у ложных вампиров оба родителя заботятся о потомстве. У млекопитающих подобное встречается относительно редко. Обычно у больших листоносов появляется по одному детенышу в год. Присутствие в семье двух молодых особей, рожденных в разные годы, означает, что потомство может подолгу не покидать родительское гнездо.

На основании наблюдений биологи заключили, что социальная структура у представителей рода Vampyrum сложнее, чем предполагалось. Прочные социальные связи, вероятно, важны для выживания этих летучих мышей, подчеркнули исследователи. Их статью опубликовал журнал PLOS One.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 781 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.