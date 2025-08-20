Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лжевампиры оказались удивительно общительны и ласковы с сородичами
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Многие летучие мыши — социальные животные. Они живут группами и часто совместно ищут пропитание. Однако ночной образ жизни затрудняет изучение их поведения. Исследователи из Германии установили ИК-камеру с датчиком движения в дупле дерева в тропическом лесу провинции Гуанакасте в Коста-Рике, чтобы пронаблюдать за семьей больших листоносов (Vampyrum spectrum), состоящей из четырех особей. Эти самые крупные летучие мыши на американском континенте (размах их крыльев достигает метра) также известны как гигантские лжевампиры, или ложные вампиры.
Отснятые за три месяца кадры показали, что лжевампиры гораздо общительнее, чем считалось. Проанализировав видео, ученые выделили восемь основных типов поведения. Среди них — игры, совместное устройство на ночлег, приветствие и ряд взаимодействий, связанных с кормежкой.
Находясь в гнезде, большие листоносы часто вылизывали и чистили друг друга, вокализировали при общении. Камера также запечатлела что-то похожее на приветственные объятия: когда одна особь возвращалась в гнездо, другая обхватывала ее крылом и прижималась, словно обнимая. Укладываясь спать, летучие мыши устраивались схожим образом, образуя друг с другом тесный «клубок объятий», в котором они соприкасались даже мордочками.
Когда взрослые летучие мыши (семейная группа у V. spectrum обычно состоит из родителей и их детей) приносили в гнездо добычу, они нередко добровольно передавали ее молодым особям. Как полагают биологи, большие листоносы таким образом постепенно переводят потомство с молока на хищное питание и обучают обращаться с добычей.
Хотя лжевампиров прежде считали одиночными охотниками, исследователи с помощью видео зафиксировали обратное: летучие мыши нередко вместе покидали гнездо и возвращались в него. Вероятно, взрослые иногда совершают совместные полеты с молодыми, чтобы развить у потомства охотничьи навыки. Кроме того, на видео попало, как взрослый самец приносил добычу для кормящей самки.
Собранные свидетельства говорят о том, что у ложных вампиров оба родителя заботятся о потомстве. У млекопитающих подобное встречается относительно редко. Обычно у больших листоносов появляется по одному детенышу в год. Присутствие в семье двух молодых особей, рожденных в разные годы, означает, что потомство может подолгу не покидать родительское гнездо.
На основании наблюдений биологи заключили, что социальная структура у представителей рода Vampyrum сложнее, чем предполагалось. Прочные социальные связи, вероятно, важны для выживания этих летучих мышей, подчеркнули исследователи. Их статью опубликовал журнал PLOS One.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Новая теоретическая модель объяснила, как можно контролировать одно из самых опасных явлений в токамаке
Физики из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новую теоретическую модель, которая разрешает многолетние противоречия в описании одной из самых опасных неустойчивостей плазмы в установках термоядерного синтеза. Предложенный подход позволяет точнее предсказывать поведение плазменного шнура и открывает путь к созданию более надежных систем управления для будущих термоядерных реакторов, включая международный проект ITER.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пролетая над гнездом Казанки
«Спутник-V» оказался лучше вакцины Pfizer — но это не помешает России проиграть борьбу с эпидемией
Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека
10 странных экспериментов с эмбрионами животных
Михаил Гельфанд: «Каждый кричащий о страшном вреде ГМО ответственен за слепых детей в Азии»
«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию
Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем
Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии