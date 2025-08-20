  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 августа, 21:01
Юлия Трепалина
135

Лжевампиры оказались удивительно общительны и ласковы с сородичами

❋ 4.5

Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.

Биология
# вампиры
# летучие мыши
# поведение животных
# рукокрылые
гигантские лжевампиры
Большие листоносы (Vampyrum spectrum) / © Marisa Tietge et al., PLOS One (2025)

Многие летучие мыши — социальные животные. Они живут группами и часто совместно ищут пропитание. Однако ночной образ жизни затрудняет изучение их поведения. Исследователи из Германии установили ИК-камеру с датчиком движения в дупле дерева в тропическом лесу провинции Гуанакасте в Коста-Рике, чтобы пронаблюдать за семьей больших листоносов (Vampyrum spectrum), состоящей из четырех особей. Эти самые крупные летучие мыши на американском континенте (размах их крыльев достигает метра) также известны как гигантские лжевампиры, или ложные вампиры.

Отснятые за три месяца кадры показали, что лжевампиры гораздо общительнее, чем считалось. Проанализировав видео, ученые выделили восемь основных типов поведения. Среди них — игры, совместное устройство на ночлег, приветствие и ряд взаимодействий, связанных с кормежкой.

Находясь в гнезде, большие листоносы часто вылизывали и чистили друг друга, вокализировали при общении. Камера также запечатлела что-то похожее на приветственные объятия: когда одна особь возвращалась в гнездо, другая обхватывала ее крылом и прижималась, словно обнимая. Укладываясь спать, летучие мыши устраивались схожим образом, образуя друг с другом тесный «клубок объятий», в котором они соприкасались даже мордочками.

Когда взрослые летучие мыши (семейная группа у V. spectrum обычно состоит из родителей и их детей) приносили в гнездо добычу, они нередко добровольно передавали ее молодым особям. Как полагают биологи, большие листоносы таким образом постепенно переводят потомство с молока на хищное питание и обучают обращаться с добычей.

Хотя лжевампиров прежде считали одиночными охотниками, исследователи с помощью видео зафиксировали обратное: летучие мыши нередко вместе покидали гнездо и возвращались в него. Вероятно, взрослые иногда совершают совместные полеты с молодыми, чтобы развить у потомства охотничьи навыки. Кроме того, на видео попало, как взрослый самец приносил добычу для кормящей самки.

Примеры социального поведения больших листоносов: A) приветствие-объятие; B) передача добычи / Иллюстрация © Paulo C. Ditzel

Собранные свидетельства говорят о том, что у ложных вампиров оба родителя заботятся о потомстве. У млекопитающих подобное встречается относительно редко. Обычно у больших листоносов появляется по одному детенышу в год. Присутствие в семье двух молодых особей, рожденных в разные годы, означает, что потомство может подолгу не покидать родительское гнездо.

На основании наблюдений биологи заключили, что социальная структура у представителей рода Vampyrum сложнее, чем предполагалось. Прочные социальные связи, вероятно, важны для выживания этих летучих мышей, подчеркнули исследователи. Их статью опубликовал журнал PLOS One.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
781 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Биология
# вампиры
# летучие мыши
# поведение животных
# рукокрылые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Пейзажная астрофотография как хобби
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Государственный флаг на службе России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Феномен личности: становление идеи в западноевропейской истории
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
22 Авг
500
Горбатые киты — гиганты, которые приходят на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
23 Авг
500
Музей и время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
20 августа, 08:00
Денис Яковлев

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.

Психология
# галлюцинации
# околосмертные переживания
# психоделическое состояние
19 августа, 14:32
ФизТех

Новая теоретическая модель объяснила, как можно контролировать одно из самых опасных явлений в токамаке

Физики из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новую теоретическую модель, которая разрешает многолетние противоречия в описании одной из самых опасных неустойчивостей плазмы в установках термоядерного синтеза. Предложенный подход позволяет точнее предсказывать поведение плазменного шнура и открывает путь к созданию более надежных систем управления для будущих термоядерных реакторов, включая международный проект ITER.

ФизТех
# плазма
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# токамак
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Лжевампиры оказались удивительно общительны и ласковы с сородичами

    20 августа, 21:01

  2. Таджикские археологи обнаружили водопровод, построенный 1500 лет назад

    20 августа, 16:25

  3. Тщательный подход при выборе партнера увеличил количество секса в будущем

    20 августа, 16:03

  4. Онкологов озадачило исследование о склонности марафонцев к раку кишечника

    20 августа, 15:39
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Lumen
9 минут назад
Пять лет прошло, а точность упала https://www.kommersant.ru/doc/4310180

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

Давид Барсегян
33 минуты назад
Рамазан, ну и да, погугли на досуге "кладбище электромобилей в Китае". Увидишь сколько отработанных машин не могут утилизировать, тупо просто

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
35 минут назад
Рамазан, только ты не учёл одну МААААААААЛЕНЬКУЮ деталь. Китай МИРОВОЙ ЛИДЕР по добыче лития, в Китае этого лития полным полно. Китай имеет точно

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
38 минут назад
Рамазан, а потому что иной энергии в Германии попросту НЕТУ🤣. Германия отказалась от передовой атомной энергии в 2011 году. Напомни мне, какие это

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
43 минуты назад
Quark, В китайских гибридах опасное электромагнитное излучение в 8 раз выше нормы, — исследование Пермского Политеха. У водителей повышается риск

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
46 минут назад
Иван, ауди снимала рекламу, где человек в попытке сделать с собой анти-оживление, провел трубку в салон из выхлопа и весь бак выхлопа поступал в

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Сергей Гурьянов
1 час назад
Николай, вот кстати мысль одна возникла🤔 часто пишут, что окололунная орбитальная станция поможет для полёта на Марс, в качестве промежуточного

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Alexander Nazarov
1 час назад
Sergey, Вы говорите: "вчера видел подобное чудо-кроссовер в соседнем дворе." Поподробней можно?

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Serifa Alexander
2 часа назад
Сергей, ну ладно, генетическая ошибка, сбой программы. Естественный, но таки не полезный процесс.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Михаил Ершов
2 часа назад
Сергей,а какой то тип вещал,что борьба с коррупцией убьёт "экономику" - т.е. кортежи чинья могут уменьшится!

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Murad Jabbarli
3 часа назад
Sergey, дело в переводе. Income tax сносится с net income. Обычно,расходы остаются на один период и не снимаются с новой прибыли,тем самым сохраняя net income,тогда

Миллиарды дохода, почти нулевые налоги: раскрыт секрет работы SpaceX

Николай Цыгикало
4 часа назад
Сергей, спасибо. Неопределенность сохраняется, одним словом.

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Николай Цыгикало
4 часа назад
Сергей, какой техникой отправить, и чем потом обеспечивать доставку туда топлива, людей и прочих грузов? Типа, а почему бы к ней тогда заодно и

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Isaac Asimov
4 часа назад
"иследованния" основанные на опросах, да ещë и групп подростков, ну удачи вам.

Видеоигры помогли преодолеть одиночество у парней, но не у девушек

Павел Орлов
4 часа назад
Sergey, не нашел про подоходный налог

Миллиарды дохода, почти нулевые налоги: раскрыт секрет работы SpaceX

Сергей Гурьянов
4 часа назад
Может РОС отправить на луну? Звучит бредово, но почему бы и нет? Если конечно её модернизировать

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Сергей Гурьянов
4 часа назад
Николай, если судить по новостям с сайта NASA, то реализация лунной станции и программы Артемида, пока идёт по намеченному плану. А так, судя по другим

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Alexander Nazarov
5 часов назад
Sergey, Ваша фраза: "Что-то со Швецией не так..." в полной мере описывает автопром этой страны 😉

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Alexander Nazarov
6 часов назад
Sergey, По поводу SCANIA.... Она является дочерней компанией TRATON SE, которая в свою очередь принадлежит Volkswagen Group.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Сергей Механик
6 часов назад
Ну, если Департамент рекомендовал, значит будем с паучками дружить. 😉

Департамент природопользования рекомендовал не бояться пауков-ос

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно