Департамент природопользования рекомендовал не бояться пауков-ос

В московском департаменте природопользования заверили, что аргиопы Брюнниха, известные как пауки-осы, не представляют серьезной угрозы для людей.

Аргиопа Брюнниха / © Анжелика Тараненко, Russian Traveler

В сети ранее распространились сообщения о нашествии пауков-ос в Москве и Подмосковье. Аргиопы Брюнниха предпочитают теплый климат и в основном обитают в южных степных регионах, но в последние годы их массово встречают в других частях России.

Сотрудник Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров пояснил РИА Новости, что пауки-осы могут прижиться в городских парках и зеленых зонах столицы. Однако чиновник отметил, что они достаточно миролюбивы и не нападают первыми.

Аргиопы Брюнниха жалят, когда их берут в руки или сдавливают. Перед укусом паук обычно раскачивается на паутине, сигнализируя о тревоге. Напав, он почти сразу скрывается. Бурмистров пояснил, что их поведение скорее оборонительное, нежели агрессивным.

Укус паука схож по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. Эксперт рекомендовал после укуса принять антигистаминное средство.