О мероприятии

Горбатые киты — одни из самых выразительных морских животных. Они поют, прыгают, защищают других, воспитывают детенышей и иногда подплывают к людям просто из любопытства. Подводный фотограф и видеооператор Станислав Стельмахович и биолог Евгения Любимова расскажут, зачем киты поют и как их песни слышны на тысячи километров; покажут кадры прыжков, охоты и родительской заботы, снятые в дикой природе; объяснят, почему горбатые киты вступают в бой с косатками, даже когда это не их дело; поведают, зачем они совершают длительную миграцию каждый год; покажут, где и как можно легально и безопасно оказаться в воде рядом с китом. В программе лекции — редкие подводные кадры, фрагменты фильмов BBC, Netflix и National Geographic, а также уникальные записи без обработки, прямо из экспедиций.