Онкологов озадачило исследование о склонности марафонцев к раку кишечника

Американский онколог Тимоти Кэннон пришел к неожиданному выводу в недавнем исследовании с участием 100 бегунов на марафонские и ультрамарафонские дистанции. Ученый заключил, что бег на сверхдлинные расстояния может быть фактором риска развития предраковых новообразований в толстой кишке. Хотя некоторые коллеги в комментариях назвали работу провокационной и указали на наличие в ней ограничений, врачи сошлись во мнении, что затронутый в исследовании вопрос важен и требует дальнейшего изучения.

Статью, наделавшую шума в медицинском сообществе, презентовали на недавней конференции Американского общества клинической онкологии (American Society of Clinical Oncology, ASCO), но в рецензируемом научном журнале пока не публиковали.

В интервью The New York Times (NYT) доктор Кэннон рассказал, что к исследованию его подтолкнули случаи из клинической практики. Несколько его пациентов, у которых выявили колоректальный рак, были молоды, подтянуты и регулярно участвовали в марафонах. Не обнаружив явных факторов риска, онколог предположил, что эту роль могли сыграть экстремальные забеги.

Для проверки гипотезы Кэннон совместно с коллегами организовал колоноскопическое обследование 100 бегунов на марафонские и ультрамарафонские дистанции. Несмотря на довольно молодой возраст спортсменов — от 35 до 50 лет, — у 39 из них выявили как минимум один аденоматозный полип в кишечнике, а у 15 человек эти предраковые новообразования развились настолько, что уже повысилась вероятность их злокачественного перерождения.

Распространенность запущенных аденом у марафонцев оказалась намного выше, чем в общей популяции. По данным прошлых исследований, обычно доля таких пациентов среди 40-летних людей колеблется от 4,5% до 6%. По этому показателю бегуны-экстремалы опередили даже коренных жителей Аляски того же возраста. Они больше других этнических групп США подвержены раку кишечника, и доля выявляемых запущенных аденом у них, по оценкам, составляет 9,2%.

Результаты нового исследования добавляют поводов для беспокойства медикам, которые и так встревожены ростом случаев раннего колоректального рака (КРР). Из-за тенденции в США несколько лет назад сдвинули рекомендованный возраст начала скрининговых обследований на КРР с 50 до 45 лет.

Увеличение заболеваемости раком кишечника у молодых часто связывают с малоподвижным образом жизни и распространенностью ожирения. Но этот фактор вряд ли применим к физически активным и стройным пациентам, которых наблюдал Кэннон. По признанию онколога, который сам практикует пробежки, эта нестыковка стала одной из причин, побудивших его отдельно обследовать марафонцев.

«Никто не хотел бы давать людям отговорку не заниматься спортом. Ведь по большому счету именно недостаточная физическая активность создает многие проблемы. Однако я убежден, что случаи моих пациентов и результаты нашего исследования подтверждают: экстремальные нагрузки могут повышать риск [колоректального] рака», — заявил доктор Кэннон.

Журналисты пообщались и с другими врачами. Комментируя работу коллеги, некоторые из них назвали ее провокационной и указали на наличие ограничений. К примеру, авторы не предусмотрели контрольную группу из людей того же возраста, которые не участвовали бы в марафонах. Помимо этого, исследователи могли не до конца изучить семейный анамнез участников на наличие случаев рака кишечника у родственников. Возможно, увлечение бегом появилось из-за болезни кого-то близкого.

К тому же марафонцы могли не обращать внимания на тревожные симптомы, такие как кровь в стуле, неотложные позывы к дефекации и диарея, принимая их за последствия повышенных беговых нагрузок. Подобными нарушениями сопровождается ишемический колит, который развивается при временном снижении притока крови к толстой кишке из-за ее перенаправления к другим мышцам, например к ногам у бегунов. Клетки толстой кишки не получают достаточно кислорода, что может вести к повреждению и отеку тканей. Однако такие изменения часто бывают кратковременными и проходят сами по себе.

По одной из версий, это состояние, сопровождаемое хроническим воспалением, ведет к повторяющимся циклам повреждения и восстановления клеток в организме атлетов. В свою очередь, это может способствовать мутациям при неправильном делении клеток, провоцирующим рак. Однако в комментарии для NYT один из онкологов отметил, что нет доказательств большей предрасположенности людей с ишемическим колитом к раку кишечника.

Хотя отношение к новой научной работе неоднозначное, медики едины во мнении, что затронутый в исследовании вопрос важен и требует детального изучения. Также врачи советуют бегунам прислушиваться к организму и при появлении спазмов желудка, жидкого или кровавого стула обращаться к врачам для обследования, несмотря на стереотип о том, что спортсмены должны обладать идеальным здоровьем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 780 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.