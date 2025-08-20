Таджикские археологи обнаружили водопровод, построенный 1500 лет назад

Древнейший водопровод Центральной Азии нашли на вершине 65-метрового холма во время раскопок на городище Мугтеппа. Устройство водопровода демонстрирует изобретательность мастеров, снабжавших крепости этого центра торговли и ремесел 1500 лет назад.

Холм высотой с 20-этажный дом возвышается над городом Истаравшан (Ура-Тюбе), основанным еще в VI веке. Последние три десятилетия район Мугтеппа находился в запустении, в 2017-2018 годах там шла стройка, которая, как считалось, разрушила до основания культурные слои. Однако археологи Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова (Таджикистан) провели на этом месте раскопки и обнаружили не только древний водопровод, но и другие артефакты. О своих находках они сообщили порталу Arkeonews, на что обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Всего исследователи изучили три участка системы подачи воды. Она шла из источника у подножия соседнего холма и по соединенным между собой керамическим отрезкам трубы (кубурам) длиной примерно 40 сантиметров. Скреплялись они водонепроницаемым алебастровым раствором и укладывались в траншеи шириной 85 сантиметров и глубиной 20.

Вдоль всего маршрута ученые обнаружили небольшие резервуары для сбора воды. Судя по тому, что трубы были одинаковыми, изготавливали их в специализированных мастерских. Это свидетельствует о высоком уровне социально-экономического развития древнего города и кипевшей в цитадели жизни.

Это подтверждают и найденные археологами предметы. В слоях почвы, датируемых V–VIII веками, обнаружили фрагменты керамической посуды, каменные жернова и пряслица. Значит, здесь процветали сельское хозяйство и производство текстиля. В слоях более ранних эпох исследователи нашли кубки и глиняные сосуды.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Елена Авдеева 76 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.