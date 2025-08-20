Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Таджикские археологи обнаружили водопровод, построенный 1500 лет назад
Древнейший водопровод Центральной Азии нашли на вершине 65-метрового холма во время раскопок на городище Мугтеппа. Устройство водопровода демонстрирует изобретательность мастеров, снабжавших крепости этого центра торговли и ремесел 1500 лет назад.
Холм высотой с 20-этажный дом возвышается над городом Истаравшан (Ура-Тюбе), основанным еще в VI веке. Последние три десятилетия район Мугтеппа находился в запустении, в 2017-2018 годах там шла стройка, которая, как считалось, разрушила до основания культурные слои. Однако археологи Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова (Таджикистан) провели на этом месте раскопки и обнаружили не только древний водопровод, но и другие артефакты. О своих находках они сообщили порталу Arkeonews, на что обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.
Всего исследователи изучили три участка системы подачи воды. Она шла из источника у подножия соседнего холма и по соединенным между собой керамическим отрезкам трубы (кубурам) длиной примерно 40 сантиметров. Скреплялись они водонепроницаемым алебастровым раствором и укладывались в траншеи шириной 85 сантиметров и глубиной 20.
Вдоль всего маршрута ученые обнаружили небольшие резервуары для сбора воды. Судя по тому, что трубы были одинаковыми, изготавливали их в специализированных мастерских. Это свидетельствует о высоком уровне социально-экономического развития древнего города и кипевшей в цитадели жизни.
Это подтверждают и найденные археологами предметы. В слоях почвы, датируемых V–VIII веками, обнаружили фрагменты керамической посуды, каменные жернова и пряслица. Значит, здесь процветали сельское хозяйство и производство текстиля. В слоях более ранних эпох исследователи нашли кубки и глиняные сосуды.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Распутин — «жертва России» или… британской разведки?
Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?
Климат или враги: что запирало Homo sapiens в Африке четверть миллиона лет
Психическая эпидемия имени Стивена Джобса: когда запретят смартфоны?
Допинг: быстрее, выше, сильнее
Сколько секунд до Марса? Возьмут ли вас в полет на Красную планету? Тест Naked Science
Подвешивание на крюках и поедание трупов: самые страшные обряды перехода
С точки зрения психоанализа: политика
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии