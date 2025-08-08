Слушатели узнают, как менялось представление о человеке в разные эпохи.

О мероприятии

Что люди понимают под «личностью»? Это понятие кажется естественным и вечным, но так ли это?

Философ Роман Тужиков рассмотрит, как менялись представления о человеке: от античного понимания индивида, через переоценку личности в контексте христианского Средневековья, к человеку в эпоху Просвещения и Нового времени.

Какие философские, религиозные и социальные сдвиги стояли за этими изменениями? Где истоки современного понимания уникальности и достоинства личности? Слушатели попробуют осмыслить историю и разобраться, как западноевропейская мысль создала понятие, лежащее в основе современной идентичности.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 19:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация