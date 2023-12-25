Двести научных работ показали, как морковь влияет на риск рака

Метаанализ выявил устойчивую линейную зависимость между употреблением моркови в пищу и снижением у людей риска развития онкологических заболеваний.

Диетологи и медики давно признали пользу моркови. Из прошлых лабораторных исследований и экспериментов с животными известно, что содержащиеся в оранжевом корнеплоде соединения, такие как альфа- и бета-каротины, специфические полиацетилены и изокумарины, обладают множеством ценных для здоровья свойств.

Попытки с помощью метаанализа обобщить научные данные о корреляции между веществами в моркови и заболеваемостью раком предпринимают не впервые. Однако ранее авторы рассматривали исключительно ретроспективные исследования и только какой-то один из видов онкозаболеваний.

Теперь ученые подошли к вопросу шире. Команда нутрициологов из Ньюкаслского университета (Великобритания) отобрала для метаанализа как ретроспективные, так и десятки проспективных исследований. В итоге в новый обзор, оценивающий связь между потреблением моркови (в сыром и приготовленном виде) и заболеваемостью всеми типами рака, вошли 198 научных работ с участием более 4,7 миллиона пациентов. Результаты опубликовал журнал Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Исследователи установили, что потребление 400 граммов моркови в неделю (пяти порций весом 60 граммов каждая) ассоциировалось со снижением риска онкозаболеваний примерно на 20%. Положительный эффект сохранялся, даже если недельный рацион включал только одну порцию этого овоща. Вероятность развития рака в таком случае снижалась на 4% по сравнению с теми, кто никогда не ел морковь. Это очень значимый показатель для небольшого изменения диеты.

Комментируя результаты, один из авторов исследования Чарльз Оджобор (Charles Ojobor) отметил, что большинство предыдущих работ были сконцентрированы на бета-каротине — желто-оранжевом растительном пигменте, которому морковь обязана яркой окраской. По словам ученого, контролируемые эксперименты не выявили особого влияния употребления бета-каротина на заболеваемость раком.

Вот почему Оджобор и его коллеги рассмотрели и другие фитохимические вещества моркови, а именно — полиацетилены, которые не имеют цвета, но известны выраженным противораковым действием. Исследование подтвердило, что антиканцерогенный эффект обеспечивала морковь в целом при ее достаточном количестве в рационе, а не одни лишь каротины.

Авторы подчеркнули, что положительное воздействие употребления моркови было устойчивым и не зависело от типа онкозаболеваний или географического региона исследования. С учетом установленной линейной зависимости ученые заявили, что совет чаще есть морковь можно непосредственно внедрять в рекомендации общественного здравоохранения.

Поскольку публикация работы выпала на предрождественские дни, авторы напомнили, что морковь — популярный овощной гарнир в праздничных блюдах. Так что во время застолий можно не только побаловать себя чем-то вкусным, но еще принести пользу здоровью, заключили ученые.

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