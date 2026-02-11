Осознанные сновидения могут помочь в лечении психических расстройств

Обзор результатов исследований, посвященных осознанным сновидениям, показал — если человек во сне понимает, что он спит, его мозг работает совершенно особым образом. Контроль над содержанием снов может помогать спящему справляться с ночными кошмарами и симптомами посттравматического стрессового расстройства.

Осознанные сновидения — состояние, в котором человек, находясь во сне, осознает, что спит и видит сон. Это потенциально позволяет контролировать сюжет, персонажей и окружающую обстановку.

Что интересно, способность видеть осознанные сновидения — навык, которому можно научиться, используя определенные практики. Например, можно вести дневник сновидений: записывая свои сны сразу после пробуждения, вы учитесь распознавать их характерные признаки. Еще один метод — так называемая проверка реальности: часто проверяя, бодрствуете ли вы днем (например, каждый раз дважды сверяясь с часами), вы можете приучить свой мозг делать то же самое во сне.

Всего проанализировали 38 исследований, прошедших рецензирование. В них участвовали как здоровые взрослые люди, так и пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), хроническими ночными кошмарами и болезнью Паркинсона. В обзор включили только те исследования, в которых осознанные сновидения оценивались с помощью объективных данных, таких как специфические сигналы движения глаз или характерная картина мозговых волн на электроэнцефалограмме.

У ученых растет интерес к осознанным сновидениям, но исследования на эту тему довольно разрозненны. Чтобы собрать все имеющиеся данные о нейробиологии этого уникального состояния сознания и о том, как оно может влиять на психическое здоровье, международная группа провела масштабный обзор опубликованных исследований. Его опубликовали в журнале Annals of Medicine & Surgery.

Исследования показывают, что когда человек находится в состоянии осознанного сновидения, более активными становятся определенные области мозга, такие как префронтальная кора. Она связана с несколькими ключевыми функциями высшей нервной деятельности, включая планирование действий и принятие решений, контроль импульсов, рабочую память и концентрацию. Во время обычных сновидений префронтальная кора обычно гораздо менее активна.

Некоторые из исследований также показали, что во время осознанных сновидений наблюдается повышенная активность в гамма-диапазоне (около 40 герц) в лобных долях мозга. Эти быстрые мозговые волны связаны с мышлением. По мнению ученых, такая активность отражает процесс осознания спящим того, что он видит сон.

Это осознание дает чувство контроля, что, как считают исследователи, можно использовать для избавления от ночных кошмаров и облегчения симптомов ПТСР. Так, поскольку люди, практикующие осознанные сновидения, могут влиять на содержание своих снов и изменять его, вполне возможно разработать методы лечения, которые помогут разорвать цикл повторного переживания травматических воспоминаний. Другими словами, изменить или переосмыслить страшный сон, превратив его в безобидный.

Правда, исследователи подчеркнули, что их выводы предварительные и не оценивают возможные риски, связанные с погружением в измененное состояние сознания. Для подтверждения эффективности и безопасности терапии с помощью осознанных сновидений необходимы более масштабные и качественные исследования.

