  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 февраля, 09:52
Татьяна Зайцева
3

Осознанные сновидения могут помочь в лечении психических расстройств

❋ 5.0

Обзор результатов исследований, посвященных осознанным сновидениям, показал — если человек во сне понимает, что он спит, его мозг работает совершенно особым образом. Контроль над содержанием снов может помогать спящему справляться с ночными кошмарами и симптомами посттравматического стрессового расстройства.

Медицина
Инсталляция «Сны спящего мира» в Музее Тихоокеанской Азии при Университете Южной Калифорнии
Инсталляция «Сны спящего мира» в Музее Тихоокеанской Азии при Университете Южной Калифорнии / © Oscar Oiwa Studio, NY

Осознанные сновидения — состояние, в котором человек, находясь во сне, осознает, что спит и видит сон. Это потенциально позволяет контролировать сюжет, персонажей и окружающую обстановку.

Что интересно, способность видеть осознанные сновидения — навык, которому можно научиться, используя определенные практики. Например, можно вести дневник сновидений: записывая свои сны сразу после пробуждения, вы учитесь распознавать их характерные признаки. Еще один метод — так называемая проверка реальности: часто проверяя, бодрствуете ли вы днем (например, каждый раз дважды сверяясь с часами), вы можете приучить свой мозг делать то же самое во сне.

Всего проанализировали 38 исследований, прошедших рецензирование. В них участвовали как здоровые взрослые люди, так и пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), хроническими ночными кошмарами и болезнью Паркинсона. В обзор включили только те исследования, в которых осознанные сновидения оценивались с помощью объективных данных, таких как специфические сигналы движения глаз или характерная картина мозговых волн на электроэнцефалограмме.

У ученых растет интерес к осознанным сновидениям, но исследования на эту тему довольно разрозненны. Чтобы собрать все имеющиеся данные о нейробиологии этого уникального состояния сознания и о том, как оно может влиять на психическое здоровье, международная группа провела масштабный обзор опубликованных исследований. Его опубликовали в журнале Annals of Medicine & Surgery.

Исследования показывают, что когда человек находится в состоянии осознанного сновидения, более активными становятся определенные области мозга, такие как префронтальная кора. Она связана с несколькими ключевыми функциями высшей нервной деятельности, включая планирование действий и принятие решений, контроль импульсов, рабочую память и концентрацию. Во время обычных сновидений префронтальная кора обычно гораздо менее активна.

Некоторые из исследований также показали, что во время осознанных сновидений наблюдается повышенная активность в гамма-диапазоне (около 40 герц) в лобных долях мозга. Эти быстрые мозговые волны связаны с мышлением. По мнению ученых, такая активность отражает процесс осознания спящим того, что он видит сон.

Это осознание дает чувство контроля, что, как считают исследователи, можно использовать для избавления от ночных кошмаров и облегчения симптомов ПТСР. Так, поскольку люди, практикующие осознанные сновидения, могут влиять на содержание своих снов и изменять его, вполне возможно разработать методы лечения, которые помогут разорвать цикл повторного переживания травматических воспоминаний. Другими словами, изменить или переосмыслить страшный сон, превратив его в безобидный.

Правда, исследователи подчеркнули, что их выводы предварительные и не оценивают возможные риски, связанные с погружением в измененное состояние сознания. Для подтверждения эффективности и безопасности терапии с помощью осознанных сновидений необходимы более масштабные и качественные исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
4 статей
Медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Нейрочипы, наночастицы и 3D-печать органов
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Семь вершин мира
Русское географическое общество
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 февраля, 09:00
ПНИПУ

Система на основе гидрофильтра очистила воздух от канализационных выбросов на 96%

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

ПНИПУ
# загрязнение воздуха
# канализация
# технологии
# фильтр
# экология
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Осознанные сновидения могут помочь в лечении психических расстройств

    11 февраля, 09:52

  2. 17 февраля произойдет солнечное затмение

    11 февраля, 09:44

  3. Запах брожения от дрожжей, живущих в цветах, привлек шмелей-воров

    11 февраля, 08:00

  4. Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

    10 февраля, 18:20
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Damir Rashitov
56 минут назад
BMW на пятом месте. Нормально так. Из немцев получается на первом месте. BMW удивляют

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году (новые и подержанные)

pkrolegpopov
1 час назад
Но тут поверхностная аналитика дайте угадаю посчитали по средней зп в россии на человека на 2025 год средная зарплата в России а не в Москве 100 тыс

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Александр Казаков
1 час назад
Нужно ещё наложить график субсидий матерям одиночкам для наглядности

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

SuperTurg
2 часа назад
Myname, вот ссылка на исследования: https://prokosmos.ru/2026/02/09/v-blizhaishem-budushchem-s-orbiti-budut-svodit-po-23-sputnika-v-sutki-otchet Не могу сказать, что вновь созданный центр не имеет

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, вот и я о том же. Зачем приплетать целеустремленного Королёва к больным?

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Roman Piligrim
2 часа назад
Сяоми, интересно почему? В Ташкенте солнце подорожало?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Андрей Степанов
2 часа назад
Игорь, а зачем реактор? Когда можно поездить в США, познакомиться с важными людьми, получить денежки на "демократию".

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Александр Бардаханов
4 часа назад
А где Африка?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ruslan Bukury
4 часа назад
Так вы уже определитесь, сколько резцов было заменено😹

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

MUZAMMIL IJAZ
6 часов назад
"Jenny Mod for Minecraft adds exciting new features and gameplay elements, making the game even more engaging. Players can explore unique characters, custom items, and creative interactions that enhance the Minecraft experience. Perfect for fans looking to try

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Игорь Коняшов
6 часов назад
Дебилы) Хотелось бы видеть ХОТЬ ОДИН этот волшебный реактор

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

MUZAMMIL IJAZ
7 часов назад
Coin Master is one of the most popular fun game suitable for the whole family and people of all age. With our daily Coin Master free spins links, you'll never have to worry about running out of spins again. We are dedicated to keep you spinning, looting, and building,

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Виталий Лис
9 часов назад
Айнур, а народу нам это?) Важнее показать как у других 😏

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Гена Пастухов
9 часов назад
Купят у Росатома?

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Айнур Мингарипов
9 часов назад
А в Росиии?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ва Ся
10 часов назад
Бред всё это, нету у Англии сейчас денег для таких проектов!

«Петля»: представлен проект высокоскоростной дороги для девяти городов Великобритании и Ирландии

Шишов Евгений
11 часов назад
Вот интересно, какого уровня скоропечатание у этого врача? Как ловко ей удается использовать 6й палец и обзодить неудобство отсутствия

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Иван Колупаев
11 часов назад
Sam, порой совсем нетривиальные места дымятся у людей от Илона. Многоженство-то здесь причем? 🙄 И детей вот приплели... Что до экстравагантных

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Петр Р
11 часов назад
Константин, что вам непонятно в Вашем месте во Вселенной? Для верующих Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. Для людей с научным видением понятно ,

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

Homer Simpson
13 часов назад
Константин, Жуль Верн прям )

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно