В Китае заметили необычную электромагнитную катапульту для дронов на автомобильном шасси

В Сети распространились новые изображения китайских малозаметных боевых беспилотников (или их макетов), способных к катапультному старту, а также необычных грузовых машин. Это может указывать на планы запуска таких аппаратов не только с кораблей, но и с суши.

В Китае заметили электромагнитную катапульту для дронов на автомобильном шасси / © Weibo

Наиболее интригующим элементом новых снимков стали по меньшей мере три восьмиколесных грузовика, которые, судя по всему, могут стыковаться друг с другом в единую цепь. В таком положении они образуют непрерывную ровную поверхность. На одном из грузовиков в хвостовой части размещен беспилотник, носовая стойка которого зафиксирована в устройстве, напоминающем катапультную тележку.

Боковые части грузовиков, за исключением кабины, в основном открыты, обнажая сложные электрические системы и массивные жгуты проводки. Над каждым колесом виден цилиндрический элемент — возможно, часть независимой самовыравнивающейся подвески. Впрочем, нельзя исключать и иное назначение этих узлов.

Спутниковый снимок, полученный компанией Planet Labs, показывает как минимум четыре таких грузовика, выстроенных в линию вдоль одного из причалов судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Несмотря на низкое разрешение, на одном из них отчетливо виден беспилотник. Позади грузовиков различим еще один дрон типа «верный ведомый», а дальше по пирсу — еще четыре аппарата со стреловидным крылом.

Электромагнитные катапульты для дронов на автомобильном шасси вдоль одного из причалов судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае / © Planet Labs

Скорее всего, данные грузовики могут быть частью мобильной наземной электромагнитной катапультной системы. Ее модульная архитектура потенциально позволяет адаптировать катапульту под запуск более тяжелых аппаратов, что открывает принципиально новые сценарии применения. Особенно ценным такое решение может оказаться в экспедиционных операциях или в условиях, где доступ к полноценным аэродромам ограничен. Мобильная система позволит приблизить определенный уровень воздушной мощи к линии фронта, повысив оперативную отзывчивость и эффективность — по мере того как само пространство боевых действий продолжает меняться. Сокращение времени перелета означает большее время работы в зоне задания даже для сравнительно небольших и малодальных беспилотников.