В Китае заметили необычную электромагнитную катапульту для дронов на автомобильном шасси
В Сети распространились новые изображения китайских малозаметных боевых беспилотников (или их макетов), способных к катапультному старту, а также необычных грузовых машин. Это может указывать на планы запуска таких аппаратов не только с кораблей, но и с суши.
Наиболее интригующим элементом новых снимков стали по меньшей мере три восьмиколесных грузовика, которые, судя по всему, могут стыковаться друг с другом в единую цепь. В таком положении они образуют непрерывную ровную поверхность. На одном из грузовиков в хвостовой части размещен беспилотник, носовая стойка которого зафиксирована в устройстве, напоминающем катапультную тележку.
Боковые части грузовиков, за исключением кабины, в основном открыты, обнажая сложные электрические системы и массивные жгуты проводки. Над каждым колесом виден цилиндрический элемент — возможно, часть независимой самовыравнивающейся подвески. Впрочем, нельзя исключать и иное назначение этих узлов.
Спутниковый снимок, полученный компанией Planet Labs, показывает как минимум четыре таких грузовика, выстроенных в линию вдоль одного из причалов судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Несмотря на низкое разрешение, на одном из них отчетливо виден беспилотник. Позади грузовиков различим еще один дрон типа «верный ведомый», а дальше по пирсу — еще четыре аппарата со стреловидным крылом.
Скорее всего, данные грузовики могут быть частью мобильной наземной электромагнитной катапультной системы. Ее модульная архитектура потенциально позволяет адаптировать катапульту под запуск более тяжелых аппаратов, что открывает принципиально новые сценарии применения. Особенно ценным такое решение может оказаться в экспедиционных операциях или в условиях, где доступ к полноценным аэродромам ограничен. Мобильная система позволит приблизить определенный уровень воздушной мощи к линии фронта, повысив оперативную отзывчивость и эффективность — по мере того как само пространство боевых действий продолжает меняться. Сокращение времени перелета означает большее время работы в зоне задания даже для сравнительно небольших и малодальных беспилотников.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
25 Февраля, 2020
Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?
