Лекция
16+
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики

Слушатели узнают историю поиска порядка в живом мире.

Центр «Архэ»
11 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Что такое таксономия? Кандидат биологических наук Фомичев Константин Игоревич проследит историю поиска порядка в живом мире: от искусственных систем, основанных на удобстве, к идее естественной системы, отражающей «план творения», и к революционной концепции генеалогической (филогенетической) классификации. В центре внимания — методологический переворот, связанный с именем Вилли Хеннига, и базовые принципы кладистики: монофилия, синапоморфия и построение кладограмм.

Расписание
11
Среда
Февраль 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

22 января, 07:11
Александр Речкин
1
# биология
# наука
# эволюция
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
21 января, 08:27
Полина Меньшова

Кофе замедлил попадание сахара в кровь

В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.

Медицина
# кофе
# лечение диабета
# сахар
# сахар в крови
# сахарный диабет
19 января, 09:20
ПНИПУ

В России предложили способ строить жилье и хранилища из снега для освоения Арктики

Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.

ПНИПУ
# арктика
# жилье
# снег
# теплопроводность
# технологии
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древнейшие позвоночные развили четыре камероподобных глаза уже полмиллиарда лет назад

    21 января, 19:41

  2. У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

    21 января, 19:00

  3. Физики выяснили, что эффект Кондо переворачивается при увеличении спина

    21 января, 18:54

  4. Ученый рассказал, как безопасно использовать и хранить контактные линзы

    21 января, 17:25
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Игорь Афанасьев
1 минута назад
Sascha, это небоскреб для привлечения внимания к стране. Россиян науй никому не всралась. Саудиты туристов будут на деньги разводить. Казну

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Игорь Афанасьев
3 минуты назад
ROMF, это просто тот тип людей, который смотрит соседу на участок и завидует, что у соседа дом мраморный, а у них сарай деревянный. Эти люди не знают

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Евген
24 минуты назад
Violet, Это что за петух дырявый свой клюв разявил? Тебе кто разрешил,сын дешёвой бляди? Сиди,сучка,с всоём петушином уголке и не вибрируй.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Евген
27 минут назад
Евгений, Потешно у тебя от правды бомбит,утырок ватнорылый 😂 Проперди ещё чё-нить,полуёбок ректальнозачатый.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Евген
28 минут назад
Евгений, Не скули,гребень тухлодырый,к Украине отношения не имеют. Как же рад что давно свалил из этой скотопомойки и не приходится общаться с тебе

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

88935202 88935202
45 минут назад
Макар, это на 1 канале услышал про 4 место.отключи и узнаеш почему на 8

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Виталий Карпов
1 час назад
Это точно научный журнал??? Вы сроду не кого не найдете из животных если они этого не захотят.

В Чехии запечатлели редкую лесную кошку, которую считали вымершей

Наталья Реутова
1 час назад
Violet, а для чего нужны теплицы на марсе?? Даоековато за свежими огурчиками бегать....

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

евгений Русский
1 час назад
Samual, Да прояви ты уже фантазию. Хватит одно и тоже писать по кругу. А ещё лучше смени профессию, на лицо явные признаки выгорания. Уже просто на

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Rantori
2 часа назад
Эти рисованные деньги способны обесцениться буквально за сутки

Капитализация Nvidia сравнялась с ВВП целых государств

Aisha Mushtaq
4 часа назад
XP786 APK is Pakistan’s premier real-money gaming app, offering an exciting mix of casino games, card games, slots, and live sports betting. With a user-friendly interface, secure payments via EasyPaisa and JazzCash, and daily rewards, it delivers thrilling gameplay

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Baca San
4 часа назад
Raven, 500 миллиардов на 150 миллионов населения - это всего то чуть больше 3 тыщ на человека. Не нужно переоценивать вклад олигархов в экономику. И

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Ольга Ру
6 часов назад
Lure, только из этих бочек нефти, параллельно с бочкой масла, ещё с десяток продуктов выходит, вплоть до мазута для отопления и битума для

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Sсоts
6 часов назад
Violet, так позанимайся наукой

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Vitalii May
6 часов назад
Violet, Не считайте чужие деньги. Россия ничего не даст этому миру а саудиты участвуют во многих программах по освоению космоса .

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

AndrevObkru
6 часов назад
Sergey, не закапывай себя ещё глубже.

Инфографика: самая длинная сухопутная граница для каждой европейской страны

Ольга Ру
6 часов назад
Александр, тонко... )))

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Иван Колупаев
6 часов назад
Orkan, в инфографике пересчет в современные доллары с учетом инфляции. Что конечно не отражает истинной стоимости сделки. По золотому эквиваленту

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Alex Daragan
6 часов назад
Violet, на дворе 22 января 2026 года, по Украине летят ракеты, выпущенные... в 2026 году. Так сколько там ракет осталось?...

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Sanra Ra
7 часов назад
Volody, здравствуйте, каким образом? Напишите в лс в телеграм @wixhxoly. Спасибо.

Ученые предложили способ спасти лунный транспорт от электричества вечной ночи

Самые обсуждаемые

