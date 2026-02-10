Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что подписал с премьером Армении документ об энергетическом сотрудничестве в области малых модульных реакторов. Правда, каких именно, пока неизвестно. Неопределенность здесь может быть связана с тем, что Штаты, в отличие от России или Китая, пока не располагают ни одним работающим реактором такого рода.
Как заявил 9 февраля в Ереване Вэнс, заключенное соглашение «проложит путь для американских и армянских компаний, позволит им подписать сделки по ядерным проектам. Это означает до пяти миллиардов долларов американского экспорта вначале, плюс еще 4 миллиарда долларов потом — в виде поставок ядерного топлива и технического обслуживания». Вице-президент позитивно охарактеризовал сделку, но не добавил деталей.
Из других источников известно, что переговоры шли в рамках соглашения 123, которым США пользуются для выдачи разрешений. В таких документах редко бывают конкретные подробности о будущей сделке: они лишь разрешают американским игрокам о таких сделках договариваться. Очевидно, экспорт планирует заместить Мецаморскую АЭС, которая была введена в строй при Брежневе и где-то в 2030-х может остановиться по причине возраста. АЭС дает треть местной генерации.
Ситуация с будущей сделкой с США не вполне ясна экономически. Армения потребляет 7-8 миллиардов киловатт-часов в год, что в розничных ценах делает ее рынок электроэнергии существенно меньше миллиарда долларов в год. Модульная АЭС на замену Мецаморской должна давать порядка трети от этого объема, то есть при современных ценах — около 0,3 миллиарда выручки в год. На деле даже меньше, поскольку оптовые цены на электричество существенно ниже розничных (разница уходит сетям распределения). Отбить на такой основе пять миллиардов исходных инвестиций довольно сложно.
Другое неясное место — конкретный поставщик технологий. В США регулярно пробуют начать строить малые модульные реакторы, но не менее регулярно такие попытки срываются. Скажем, компания NuScale пробовала построить малый модульный реактор в США в 2020-х, но свернула проект. Это произошло потому, что ее 77-мегаваттный реактор в Айдахо, который сначала оценивали в 3,6 миллиарда долларов, по мере уточнения проекта подорожал до 9 миллиардов — как раз той цены, которую согласовал Вэнс с Пашиняном сейчас за весь проект. Американские бизнесмены пришли к выводу, что отбить реактор такой большой удельной стоимости не выйдет, после чего проект и закрыли.
Второй возможный поставщик технологий — Westinghouse с реактором AP300. Это упрощенная версия более крупного реактора компании на один гигаватт. Технически этот проект реальнее, потому что не содержит ничего нового. В то же время, Westinghouse Electric Company в 2017 году потерпела банкротство при попытке достроить в США пару реакторов, заброшенных на этапе строительства еще в прошлом веке. Из-за этого банкротства ее купили канадцы (она полностью потеряла американских владельцев), и сейчас непонятно, может ли Westinghouse рассчитывать на поддержку американского государства в экспорте.
Соглашение, которое Вэнс подписал с Пашиняном, принадлежит к тому типу документов, в которых американская сторона дает так называемые кредитные лимиты Экспортно-импортного банка США. Это государственное учреждение, цель которого — в госстимулировании именно американского экспорта. Компании с иностранным участием ранее уже получали его гарантии для экспорта, но обычно лишь если среди их собственников все-таки были американские юридические лица, что к Westinghouse после ее банкротства не относится.
Очевидно, на данном этапе Вашингтон подписал с Арменией скорее соглашение о намерениях: пока в Штатах, в отличие от России (ПАТЭС «Академик Ломоносов») или Китая, нет собственных малых модульных реакторов, экспортировать нечего. Возможно, Белый дом надеется, что к 2030-м что-то все же удастся построить и США.
Интересно, что ранее в Армении говорили о невозможности строительства там малой модульной АЭС, ссылаясь на то, что опыта строительства таких станций ни у кого в мире нет (что, как мы уже отмечали, в случае России или Китая неверно). Похоже, что теперь отсутствие такого опыта у американской стороны не остановит сделку. Ранее мы писали о ситуации вокруг малых модульных АЭС в Армении в отдельном тексте.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Сентября, 2022
Дикий Запад: психопатологии президентов США
14 Марта, 2018
Что дал науке Стивен Хокинг
5 Декабря, 2014
Ищут пожарные, ищет милиция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии