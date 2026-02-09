Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Во многих странах устоявшиеся представления о браке и создании семьи постепенно меняются. В одних государствах рождение детей вне брака становится все более распространенным явлением, тогда как в других оно по-прежнему остается редкостью.

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака / © Visual Capitalist

В визуализации выше страны ранжированы по доле детей, рожденных вне брака, на основе последних доступных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Лидером является Колумбия, где 87% детей рождаются вне брака. За ней следуют Чили, Коста-Рика и Мексика — во всех этих странах показатель превышает 70%.

Высокая доля внебрачных рождений характерна и для ряда скандинавских стран, включая Исландию (69%), Норвегию (61%), Швецию (58%) и Данию (55%). В отличие от Латинской Америки, здесь эти тенденции тесно связаны с развитым социальным государством и надежной правовой защитой детей вне зависимости от семейного статуса родителей. Сожительствующие пары зачастую обладают правами, сопоставимыми с правами официально зарегистрированных супругов, поэтому брак становится скорее личным выбором, нежели экономической необходимостью.

На противоположном конце рейтинга находятся такие страны, как Япония (2,4%), Корея (4,7%), Турция (3,1%), Израиль (8,6%) и Греция (9,7%). В этих обществах рождение детей по-прежнему тесно связано с браком — под влиянием культурных норм, религиозных традиций и правовых установок.

Социальное осуждение и ограниченная поддержка одиноких родителей дополнительно сдерживают распространение внебрачного деторождения.

Такие страны, как США, Великобритания, Франция, а также большая часть Западной Европы, занимают промежуточное положение между этими крайностями. В Соединенных Штатах около 40% детей рождаются вне брака — примерно на уровне Австрии и Италии.