Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака
Во многих странах устоявшиеся представления о браке и создании семьи постепенно меняются. В одних государствах рождение детей вне брака становится все более распространенным явлением, тогда как в других оно по-прежнему остается редкостью.
В визуализации выше страны ранжированы по доле детей, рожденных вне брака, на основе последних доступных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Лидером является Колумбия, где 87% детей рождаются вне брака. За ней следуют Чили, Коста-Рика и Мексика — во всех этих странах показатель превышает 70%.
Высокая доля внебрачных рождений характерна и для ряда скандинавских стран, включая Исландию (69%), Норвегию (61%), Швецию (58%) и Данию (55%). В отличие от Латинской Америки, здесь эти тенденции тесно связаны с развитым социальным государством и надежной правовой защитой детей вне зависимости от семейного статуса родителей. Сожительствующие пары зачастую обладают правами, сопоставимыми с правами официально зарегистрированных супругов, поэтому брак становится скорее личным выбором, нежели экономической необходимостью.
На противоположном конце рейтинга находятся такие страны, как Япония (2,4%), Корея (4,7%), Турция (3,1%), Израиль (8,6%) и Греция (9,7%). В этих обществах рождение детей по-прежнему тесно связано с браком — под влиянием культурных норм, религиозных традиций и правовых установок.
Социальное осуждение и ограниченная поддержка одиноких родителей дополнительно сдерживают распространение внебрачного деторождения.
Такие страны, как США, Великобритания, Франция, а также большая часть Западной Европы, занимают промежуточное положение между этими крайностями. В Соединенных Штатах около 40% детей рождаются вне брака — примерно на уровне Австрии и Италии.
